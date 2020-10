Der Callgirl-Mord von Märstetten: Auch nach zehn Jahren ist Mike A. noch immer der einzige lebenslange Verwahrte in der Schweiz 2010 verhängte das Bezirksgericht Weinfelden die schwerste Strafe, die das Schweizer Recht kennt: Mike A. wurde für den Mord am thailändischen Callgirl Ladarat Chitphong zu 20 Jahren Haft und lebenslanger Verwahrung verurteilt. Ein Rückblick auf die Tat und den Prozess. Ida Sandl 03.10.2020, 05.00 Uhr

Auftakt zum Prozess in Weinfelden: Zwei Polizisten führen den Beschuldigten Mike A. in den Gerichtssaal. Bild: Donato Caspari (September 2020)

Ende August 2008 verschwindet das thailändische Callgirl Ladarat Chitphong spurlos. Mike A. hatte sie nach Märstetten bestellt und für die ganze Nacht gebucht.

Einen Monat nach ihrem Verschwinden findet die Polizei die Leiche in einem Koffer im Wald nördlich von Märstetten.

Im Herbst 2010 verurteilt das Bezirksgericht Weinfelden den vorbestraften Mike A. zu 20 Jahren Haft und lebenslanger Verwahrung.

Mike A. stritt die Tat stets ab, verzichtete aber darauf, das Urteil ans Obergericht weiterzuziehen.

Bis heute ist Mike A. der einzige Schweizer in lebenslanger Verwahrung.

Sie nannte sich Linda: Die Thailänderin Ladarat Chitphong war 30 Jahre alt, als sie verschwand. Sie hatte eine kleine Tochter. Zwei Jahre später, am 8. Oktober 2010, verurteilt das Bezirksgericht Weinfelden den vorbestraften Mike A. wegen Mordes zu 20 Jahren Haft und anschliessender lebenslänglicher Verwahrung.

Mit diesem Foto suchte die Polizei nach der vermissten Ladarat Chitphong. Bild: PD

Bis heute ist der 53-Jährige der einzige lebenslang Verwahrte in der Schweiz. Er hat stets seine Unschuld beteuert. Mike A. war der letzte Kunde von Ladarat Chitphong. Er hatte sie am 27. August 2008 für die ganze Nacht gebucht.

Der Chauffeur des Zürcher Begleitservices sollte die junge Frau am nächsten Tag wieder in Märstetten abholen. Doch sie kam nicht zum Treffpunkt. Ungewöhnlich für sie. Der Chauffeur rief die Polizei an. Noch am selben Abend wurde der arbeitslose Lagerist Mike A. verhaftet.

Vier Wochen sucht die Polizei nach der Vermissten

Es folgte eine der aufwendigsten Suchaktionen, die der Thurgau je erlebt hat. Spürhunde, Taucher, Helikopter wurden eingesetzt, Flugblätter mit dem Bild von Ladarat Chitphong verteilt.

«Wir haben auch überprüft, ob sie zurück nach Thailand geflogen ist.»

Das sagt Hans-Jürg Langhard, damals der Chefsachbearbeiter der Kantonspolizei. Auf seinem Schreibtisch landeten sämtliche Spuren. Sogar den Abfall aus der KVA haben die Fahnder durchwühlt. Ohne Erfolg. Mit jedem Tag, der verging, schwand die Hoffnung.

Stets unter Spannung

«Die finden wir nicht mehr lebendig», dachte auch Langhard. Die Befragungen von Mike A. brachten nicht viel. Er blieb dabei, dass er mit der Sache nichts zu tun habe. Er sei in dieser Nacht durch die Beizen gezogen.

Langhard beschreibt:

«Wir mussten alles zusammensetzen wie ein Puzzle.»

In solchen Situationen sei man stets unter Spannung. Die grosse Frage lautet: «Habe ich etwas übersehen?» Häufig nachts im Bett, oder morgens beim Joggen, falle ihm plötzlich ein Detail ein.

«Manchmal sind scheinbare Nebensächlichkeiten der Schlüssel zur Lösung.»

Die Beweise wurden immer erdrückender. Die Spurensicherung fand in der Wohnung von Mike A. Spuren weggewischten Blutes und der DNA von Ladarat Chitphong. Unter seinen Fingernägeln und an seinem Penis war ihre DNA.

Nachbarn wollen gehört haben, dass Mike A. nachts gewaschen hat. Ein Messer wurde im Hof sichergestellt. Knapp vier Wochen nach dem Verschwinden des Callgirls entdeckt ein Spaziergänger eine Handtasche, Frauenkleider und Schuhe in einem Wald, nördlich von Märstetten. Schnell ist klar, dass die Sachen der Vermissten gehören.

Am nächsten Tag findet die Polizei einen Koffer, darin eingepfercht die Leiche von Ladarat Chitphong. Die Ermittlungen laufen jetzt weiter unter dem Vorzeichen Mord. Ende September 2010 steht Mike A. vor dem Bezirksgericht Weinfelden.

Der Andrang der Medien ist gross

Eine junge Staatsanwältin vertritt die Anklage: Sie beantragt 20 Jahre Haft und anschliessende lebenslängliche Verwahrung. Zwei Tage dauert der Prozess, auch der Vorsitzende Richter ist jung, 34 Jahre alt: Seit eineinhalb Jahren ist Pascal Schmid Gerichtspräsident von Weinfelden, wohl der jüngste der Schweiz.

Wegen des grossen Medienandrangs muss im Rathaussaal verhandelt werden. Mike A. wird in Handfesseln vorgeführt, lange Haare, ein wildwuchernder Bart und ein leerer Blick. Sein Verteidiger sagt:

«Er war an der Verhandlung wie weggetreten.»

Mike A. bleibt bei seiner Version. Er habe mit dem Tod von Ladarat Chitphong nichts zu tun. Die Polizei habe ihm das alles untergeschoben. Doch die Indizienkette ist dicht. Die beiden Psychiater beschreiben ihn als Sadisten, der andere gern leiden sieht. Die Rückfallgefahr für weitere Gewaltverbrechen sei hoch.

Der Anwalt von Mike A. appelliert vergeblich ans Gericht, statt der lebenslangen eine normale Verwahrung auszusprechen. Diese sei «genauso lang, genauso hart und genauso sicher». Vergeblich. Das fünfköpfige Richtergremium schickt Mike A. einstimmig lebenslang hinter Gitter.

Initiantin Anita Chaaban lobt den Mut der Richter

Eineinhalb Jahre, nachdem das Stimmvolk die Verwahrungsinitiative angenommen hat, wird damit zum ersten Mal eine lebenslängliche Verwahrung ausgesprochen. Anita Chaaban, die Initiantin der Verwahrungsinitiative, ist extra fürs Urteil nach Weinfelden gereist.

«Hut ab» vor diesem Gerichtspräsidenten, sagt sie. Mike A. und sein Anwalt legen Beschwerde gegen das Urteil ein. Völlig überraschend, kurz vor der Verhandlung vor dem Obergericht, zieht nun Mike A. die Beschwerde zurück.

Über seinen Anwalt lässt er mitteilen, dass dies kein Schuldeingeständnis sei. Er sehe aber keine Chance, die Richtigkeit seiner Darstellung belegen zu können.

Humbert Entress hat Mike A. verteidigt

(san) Mike A. hat alle überrascht. Wenige Tage bevor der Prozess vor Obergericht hätte stattfinden sollen, zog er die Beschwerde zurück. Er habe genug davon überall als schlecht dargestellt zu werden, begründet er gegenüber seinem Verteidiger, dem Aadorfer Rechtsanwalt Humbert Entress.

Lieber gehe er ins Gefängnis. Damit wurde die erste lebenslängliche Verwahrung in der Schweiz rechtskräftig. Bis heute ist Mike A. der einzige lebenslänglich Verwahrte geblieben.

Humbert Entress hält die lebenslange Verwahrung von Mike A. für falsch – trotz Anfeindungen. Bild: Andrea Stalder

Entress hätte das Urteil gerne weitergezogen. Er ist überzeugt, das Bundesgericht hätte auch im Falle von Mike A. die lebenslängliche Verwahrung aufgehoben.

«Die psychiatrischen Gutachten waren zu unterschiedlich für einen solchen Entscheid».

Ein Psychiater habe die Rückfallgefahr «sehr hoch», der andere als «hoch» eingeschätzt. Entress sagt: «Einer hat gar nicht mit dem Angeschuldigten gesprochen. Das reicht nicht.»

Doch die Frage, ob normale Verwahrung oder lebenslange Verwahrung habe seinen Mandanten damals nicht interessiert. Das sei für ihn zu weit weg gewesen.

«Er hielt sich für unschuldig und wollte einen Freispruch.»

Aber diese Hoffnung habe er ihm nicht machen können. Die Beweise waren zu erdrückend. Mike A. hält aber beharrlich an seiner Unschuld fest. Was glaubt sein Anwalt?

Humbert Entress ist ein besonnener Mensch. Er sitzt in seinem Büro, moderne Kunst an der Wand, Aktenstapel auf dem Schreibtisch. Ruhig sagt er:

«Es gibt das psychische Phänomen der totalen Verdrängung, wenn etwas sehr Schlimmes passiert ist.»

Entress ist der einzige Mensch ausserhalb der Gefängnismauern, der zu Mike A. Kontakt hält, ihn sogar ab und zu besucht. Mike A. habe ihm gesagt, sollte er jemals wieder entlassen werden, würde er sich zu 100 Prozent überwachen lassen. Damit ihm niemand mehr etwas anhängen könne.

Der Verteidiger wurde beschimpft und beleidigt

Rückblende auf den Herbst 2010: Bei der Verhandlung in Weinfelden erschien Mike A. mit wildem Bart und langen Haaren. Das Bild passte zu den Schlagzeilen vom «Hurenkiller».

Die Psychiater beschreiben ihn als Sadisten, der schon als Kind Tiere quält und dem es Freude macht, andere leiden zu sehen. Wer so jemanden verteidigt, gerät mit in den Sog.

Es sei eine harte Zeit gewesen, sagt Humbert Entress. Freunde hätten sich von ihm abgewandt, er sei in anonymen Briefen beschimpft und beleidigt worden. Trotzdem würde er Mike A. wieder verteidigen. Aus der tiefen Überzeugung heraus, dass jeder Mensch, egal was er getan hat, das Recht auf einen fairen Prozess hat.

Die sadistische, brutale Seite seines Mandanten hat Entress nie kennen gelernt. Er habe ihn «sehr höflich und warmherzig» erlebt. Auch seine Freunde hätten Mike A. als herzlich beschrieben und seine Ex-Frau sagt:

«Er ist der liebste Mensch auf Erden.»

Doch es gebe Momente, da würden sich seine Augen verdunkeln und dann sei es nicht mehr gut. Entress ist ein entschiedener Gegner der lebenslangen Verwahrung. Niemand könne eine Prognose für ein ganzes Leben stellen. «Das grenzt an Grössenwahn.»

Zum Schutz der Gesellschaft reiche die normale Verwahrung aus, die spätestens alle fünf Jahre überprüft werden muss. Das Argument mit dem Volkswillen lässt Entress nicht gelten.

«Ein Gericht ist dem Volk nichts schuldig, sondern allein dem Gesetz und seiner eigenen Überzeugung verpflichtet.»