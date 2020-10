Interview Bundesrat überholt den Thurgau bei der Corona-Abwehr – Gesundheitschef Urs Martin: «In der Ostschweiz wäre die Maskenpflicht in Läden nicht nötig gewesen» Erst am Freitag hat der Thurgauer Regierungsrat eine Verschärfung der Massnahmen angekündigt. Jetzt werden sie nochmals überprüft, kündigt Regierungsrat Urs Martin an. Thomas Wunderlin 19.10.2020, 18.30 Uhr

Urs Martin, Thurgauer Gesundheitsdirektor. Bild: Reto Martin

Wie kommentieren Sie die neuen Massnahmen des Bundes zur Bekämpfung des Coronavirus? Beispielsweise gilt jetzt eine Maskenpflicht in Läden, was der Thurgauer Regierungsrat nicht für nötig erachtet hat.

Urs Martin: Ich begrüsse es, dass der Bundesrat schweizweit einheitliche Massnahmen beschlossen hat. In der Ostschweiz wäre die Maskenpflicht in Läden nicht nötig gewesen. Aber übers Wochenende hat es wieder zahlreiche Neuinfektionen gegeben. In Zürich zum Beispiel 1000, auch bei uns im Thurgau sind 136 bestätigte Fälle dazu gekommen. Es macht Sinn, dass der Bund einheitlich darauf reagiert.



Wäre die Thurgauer Regierung angesichts dieser Entwicklung sonst selbst über die Bücher gegangen?



Das wäre wahrscheinlich gewesen, weil die Zahl der Hospitalisierungen steigt und auch die Belegung auf den Intensivstationen zunimmt.



Der Thurgau wollte eine Maskenpflicht an privaten Feiern ab 30 Teilnehmern einführen, der Bund hat sie jetzt bereits ab 16 Teilnehmern erlassen. Sind die Coronaschutzmassnahmen, die Sie am Freitag bekanntgegeben haben, nun überholt?



Tendenziell ja. Ich gehe davon aus, dass wir sie zeitnah nochmals anschauen und dann kommunizieren, wie es damit weitergeht.



Die Bundesräte Sommaruga und Berset haben am Sonntag eine weitgehende Maskenpflicht verkündet. Bild: Marcel Bieri /Keystone

Sie haben gegenüber dem «Tages-Anzeiger» Ihre Besorgnis bezüglich der Weihnachtsmärkte geäussert. Ist ein Verbot denkbar?



Bei Weihnachtsmärkten treffen viele Leute ohne Abstand aufeinander, was epidemiologisch herausfordernder ist als eine in einem Stadion gut organisierte Grossveranstaltung. Wir schauen das an.

Für den Bürger sind die unterschiedlichen, schnell ändernden Massnahmen verwirrend. Stösst der Föderalismus hier an seine Grenzen?



Der Föderalismus ist grundsätzlich eine gute Sache. Aber die Dynamik der Fallzahlen überrollt die föderalen Entscheidungsmechanismen. Die Leute verstehen nicht, weshalb an einem Ort Regeln gelten, die am andern nicht gelten. Der Bundesrat kann für die ganze Schweiz die gleichen Regeln erlassen.

Wieso hat der Thurgauer Regierungsrat für seine Beschlüsse eine Übergangsfrist bis Freitag vorgesehen, der Bund und andere Kantone aber nicht?



Wir planten, eine elektronische Kontaktdatenerfassung einzuführen. Diese Umstellung braucht Zeit. Wir verlangten neu auch eine Deklarationspflicht von privaten Veranstaltungen; dafür müssen wir Umstellungen bei der IT programmieren. Wahrscheinlich treten diese Regelungen nun aber so nicht in Kraft, nachdem der Bund weitergehend entschieden hat.



Sie haben in der letzten Zeit viel gearbeitet; der Thurgau hat sich mit den andern Ostschweizer Kantonen abgesprochen. War das nun alles für nichts?



Wir haben nicht vergeblich gearbeitet. Manchmal braucht es seine Zeit. Die Diskussionen waren wertvoll. Es gilt nun, die Entscheide des Bundes umzusetzen.