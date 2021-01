Häufchen Mehr Sackerl fürs Gackerl: Der Werkhof Frauenfeld hat für dieses Jahr 240'000 Hundekotsäckli mehr budgetiert Eine Spurensuche in der Thurgauer Kantonshauptstadt: nach mehr Hunden, grösseren Hundehaufen und disziplinierteren Hundehaltern. Oder die Frage: Wer klaut in Frauenfeld an den Hundetoiletten die Säckli? Mathias Frei 16.01.2021, 04.10 Uhr

Ein Hundekot-Säcklispender in Frauenfeld. Bild: Kevin Roth

Schoggibraun und fest, aber nicht hart. So schaut Hundekot von gesunden Tieren aus. Umso besser, wenn er ein wenig feucht ist und eine wurstartige Form, die er auch beim Aufsammeln behält. Apropos Aufsammeln: Dafür verwendet man in Frauenfeld rote Hundekotsäckli. Zu finden sind die entsprechenden Dispenser an 150 Standorten, verteilt über das ganze Stadtgebiet. Ein gefüllter Dispenser enthält fünf Rollen à hundert Säckli. So erklärt es Markus Wenger, Bereichsleiter Unterhalt Anlagen beim städtischen Werkhof.

Markus Wenger, Bereichsleiter Unterhalt Anlagen beim Werkhof Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Der Spruch des Jahres 2006 in Österreich war: «Nimm ein Sackerl für mein Gackerl!» Hierbei handle es sich um einen «sprachlich gut gelungenen Spruch». Und er mache für eine sehr banale, aber dennoch wichtige Sache Werbung, die in vielen Städten oft Anlass für Ärger sei, begründete damals die Gesellschaft für Österreichisches Deutsch (GSÖD) den Entscheid. Der damalige Unspruch war übrigens: «Daham statt Islam!»

In Frauenfeld waren gemäss Geschäftsbericht per Ende 2019 genau 1192 Hunde gemeldet. Der Werkhof wiederum hat einen Jahresverbrauch von gegen 1,3 Millionen Hundekotsäckli. «Wenn unsere Anlagengruppen am Montag und Dienstag die Aussenstandorte abfahren, sammeln sie während dieser zwei Tage bis zu 14'000 Säckli ein.» Das sagt Markus Wenger. Kurz gerechnet: Der Frauenfelder Jahresverbrauch von Hundekotsäckli pro Hund liegt also bei 1090 Säckli, pro Tag sind das knapp drei Säckli.

Dreimal Gassigehen täglich, das war einmal. So scheint es. Denn im Stadtbudget 2021 heisst es beim Werkhof zum Konto 2330.3101.07 «Material für Hundetoiletten und Robidogs» nämlich:

«Es werden mehr Hundekotbeutel benötigt, darum wird das Budget erhöht.»

Budgetiert gewesen war für 2020 ein Betrag von 7500 Franken. Neu sind es 10'000 Franken. Die Erhöhung von 2500 Franken rechtfertigt sich nicht zuletzt durch die Kosten für diesen Posten in der Rechnung 2019, nämlich 9645,05 Franken. Bei einem Preis von 1,04 Franken für die Hunderterrolle sind das also etwas über 240'000 Säckli mehr. Oder pro Frauenfelder Hund und Tag neu über 3,5 Hundekotsäckli. Mit mehr als dreimal Gassigehen pro Tag zählt ein Hund als sportliche Betätigung.

Für den Mehrverbrauch an Kackasäckli hat Markus Wenger zwei Erklärungen. «In jüngerer Vergangenheit mussten wir immer wieder feststellen, dass ganze Hunderterrollen weggekommen sind.» Dass die Säckli benutzt werden, dafür sind sie ja gedacht. Aber bitte nicht rollenweise. Wenger vermutet, dass es Leute gibt, die über einen entsprechenden Vierkantschlüssel verfügen, um den Dispenser zu öffnen. Und man habe doch bereits im Lockdown im Frühling lesen können, dass sich die Leute vermehrt im Grünen aufhalten würden und sich dafür auch mal einen Hund anschafften.

Bessere Disziplin beim Hundekotaufsammeln

Peter Mettier, Abteilungsleiter Einwohnerdienste bei der Stadt Frauenfeld. Bild: PD

Peter Mettier, Abteilungsleiter der städtischen Einwohnerdienste, die unter anderem für das Hundewesen zuständig sind, hat noch eine andere Vermutung betreffend Mehrverbrauch bei den Hundekotsäckli. Womöglich sind die Frauenfelder Hundehalter verantwortungsbewusster geworden. Und woher kommt diese verbesserte Disziplin in Sachen Hundekot? Sein Team der Einwohnerdienste würde seit Jahren Neu-Hundehalter sehr gut briefen. Diese Arbeit trage nun vielleicht Früchte, sagt Mettier.

Die Erklärungen von Markus Wenger und Peter Mettier haben in diesem Fall sicher ihre Richtigkeit. Aber woran noch niemand gedacht hat: Vielleicht sind ja einfach die Hundehäufchen grösser geworden, weshalb es nun zwei Säckli braucht für einen Haufen.