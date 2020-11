«Der Bauch will, aber der Kopf sagt Nein»: Corona versenkt geplanten Tauchgang mit Räbeliechtli in Steckborn im Untersee Der Räbeliechtli-Tauchgang im Untersee bei Steckborn findet dieses Jahr definitiv nicht statt. Aussergewöhnliche Aktivitäten unter Wasser sind jedoch weitere in Planung. Olaf Kühne 08.11.2020, 15.15 Uhr

Unter Wasser sind bloss die mit LED ausgestatteten Räbeliechtli zu sehen. Bild: PD

Es wäre die vierte Auflage geworden: Am Dienstagabend wollten brevetierte Taucher in Steckborn mit Räbelichtli in den See steigen. Initiantin des aussergewöhnlichen Anlasses ist die Thurgauer Tauchlehrerin Sandra Büchi. Doch nun macht Corona auch ihr einen Strich durch die Rechnung. «Der Bauch will, aber der Kopf sagt Nein», sagt die passionierte Taucherin.