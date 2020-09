Interview Der Thurgauer Augenarzt Peter Maloca zeigt, was niemand sehen kann: «Wir machen Daten mit Virtual Reality begehbar» Peter Maloca ist in Münsterlingen aufgewachsen und hat in Kreuzlingen die Kanti besucht. Heute ist er Augenarzt und einer der weltweit führenden Forscher auf seinem Fachgebiet. Er arbeitet daran, seinen Patienten einen ganz neuen Blick auf ihre eigenen Augen zu ermöglichen. Stefan Marolf 01.09.2020, 17.00 Uhr

Mit diesem 3D-Modell eines gesunden Schweineauges gewannen Peter Maloca und sein Team den Wellcome Image Award 2017, der hervorragende Bilder aus der Wissenschaft belohnt. Ganz ähnlich sehen die Modelle aus, die Maloca in seiner Praxis erstellt und benutzt. Bild: PD

Woran forschen Sie zurzeit?

Peter Maloca: An der digitalen Darstellung von Augenbefunden. Wir machen Daten begehbar, indem wir sie mit Virtual Reality, kurz VR, zeigen.

Was ist Virtual Reality? Mit einer Brille in die künstliche Wirklichkeit eintauchen Virtual Reality bedeutet so viel wie künstliche Wirklichkeit und heisst abgekürzt VR. Die Technologie ermöglicht es, Anwender in eine computergenerierte Umgebung zu versetzen. Auf dem heutigen Stand der Technik funktioniert VR nur mit zusätzlichen Hilfsmitteln. Heisst: Wer sich in einer künstlichen Wirklichkeit wiederfinden möchte, muss auf eine dafür vorgesehene VR-Brille zurückgreifen. Die Brille projiziert eine dreidimensionale Umgebung in den Raum. Wer die Brille trägt, findet sich in dieser künstlichen Umgebung wieder, kann sich darin bewegen und mit Controllern virtuelle Gegenstände «berühren» und verschieben. So funktioniert das auch in der Augenheilkunde. Ein Modell des eigenen Auges wird virtuell dargestellt und der Patient oder die Patientin kann es anschauen, es drehen oder virtuell ins eigene Auge hineingehen. (ste)

Wie funktioniert das?

Mit einem Lasermikroskop wird das Auge quasi in Scheiben geschnitten, ohne den Patienten zu schädigen. Dadurch entstehen zweidimensionale Bilder. Sie werden so zusammengesetzt, dass ein dreidimensionales VR-Abbild des Auges möglich ist. Dieses Abbild können wir in einem virtuellen Raum als Modell darstellen. Mit einer VR-Brille kann jeder und jede das eigene Auge anschauen und durch das Auge hindurchgehen.

Setzen Sie Virtual Reality bereits in der Praxis ein?

Kritische Befunde zeigen wir den Patienten jeweils mit der VR-Brille. Wenn der Patient ein Problem genau versteht und den Behandlungsfortschritt mit eigenen Augen miterlebt, rückt er in den Mittelpunkt und wird Teil der Behandlung.

Peter Maloca betreibt eine Augenarztpraxis in Luzern und forscht in Basel und in London. Bild: PD

Was bringt das?

Die Anwendung von Virtual Reality führt dazu, dass Patientinnen und Patienten informationsmässig fast auf Augenhöhe mit dem Augenarzt sind. Ich verstehe unseren Beruf als Teamwork zwischen Arzt und Patient. Das verstärkte Verständnis auf Patientenseite sorgt schlussendlich dafür, dass eine Behandlung eher durchgeführt wird. Das wiederum erhöht die Erfolgschancen und schützt das Sehen längerfristig.

Wer profitiert sonst von Virtual Reality in der Augenheilkunde?

Auszubildende auf jeder Stufe – neue digitale Welten ermöglichen ihnen einen einfacheren Zugang zu komplexer Information. Dank VR können Studierende die Diagnosen von führenden Ärzten ganz genau nachvollziehen.

Diese 3D-Darstellung vom Rücken eines menschlichen Auges bescherte Malocas Forschungsteam den Wellcome Image Award 2016. Im Bild sind Gefässe zu sehen, die Blut zum Auge transportieren. Bild:PD

Was ist Ihr nächstes Ziel?

Wir arbeiten an der Automatisierung und dem Einbezug von künstlicher Intelligenz. In etwa zwei Jahren wollen wir so weit sein, dass ein einziger Knopfdruck reicht, um ein Auge abzubilden, es auszumessen, Daten zu gewinnen, sie zu anonymisieren und zu exportieren. Wenn wir so weit sind, können wir unseren Patienten eine schnellere Expressberatung bieten.

Weshalb müssen die Daten exportiert werden?

Bei schwierigen Befunden sind auch wir Ärzte froh um eine Zweitmeinung. Mit dem Einsatz von VR können Experten von überall auf der Welt auf die gleiche, anonymisierte Abbildung zugreifen und sich gegenseitig unterstützen. Dass Ärzte auf der ganzen Welt voneinander lernen können, führt zu einer Demokratisierung von Wissen, die wiederum den Patientinnen und Patienten zugutekommt.

Forscher und Arzt Arbeit in einem internationalen Umfeld Peter Maloca forscht am Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology (IOB) in Basel in einem internationalen Team. Er leitet dort den Bereich «Ophthalmic Imaging and OCT». Als Augenarzt führt Maloca eine eigene Praxis in Luzern und arbeitet zusätzlich am Moorfield's Eye Hospital in London.