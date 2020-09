Der Apfelexperte mag am liebsten Birnen

Mangels Hof konnte Urs Müller nicht Landwirt werden; stattdessen wurde er Berater der Thurgauer Obst- und Beerenpflanzer. Florian Beer 20.09.2020, 18.30 Uhr

Urs Müller arbeitet seit 30 Jahren im Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg in Salenstein. Donato Caspari

Urs Müller: Zwetschgen. Wir stehen vor einer wunderbaren Ernte, bedingt durch ein sehr frühes Obstjahr. Einerseits freut mich das aus Sicht eines Früchteliebhabers, aus finanzieller Sicht macht mir aber die Preisentwicklung aufgrund des Überangebots an Zwetschgen Sorgen. Es wird für die Bauern schwierig sein, alle ihre Zwetschgen rentabel zu verkaufen. Zudem blicke ich gespannt auf die anstehenden Agrar-Initiativen über die Pestizide sowie das Trinkwasser, über die wir diesen Herbst abstimmen.



Wie kann man auf dieses Überangebot reagieren?

Es wird wohl viele Aktionsangebote in den Läden geben. Das hat dann leider die Konsequenz, dass es für die Bauern schwierig sein wird, alle ihre Zwetschgen rentabel verkaufen zu können. Was nicht verkauft werden kann, wird in einer anderen Form weiterverarbeitet.

Was nehmen Sie aus der Coronakrise für sich persönlich mit?

Ehrlich gesagt hat diese Krise meinen Alltag nicht gross verändert. Hier im Beratungszentrum Arenenberg haben wir ganz normal durchgearbeitet und auch unsere Tätigkeiten weitergeführt – aber natürlich mit einem Schutzkonzept. Was mir aber fehlt, ist der Handschlag. Wenn ich zu Landwirten auf den Hof gehe, gehört der für mich einfach dazu.

Haben Sie ein Morgenritual?

Einen Grossteil meines Lebens habe ich ohne Morgenritual gelebt. Mit dem Alter habe ich aber gemerkt, dass ich besser auf mich aufpassen muss, und habe nun damit begonnen. Ich lese jeden Morgen gemeinsam mit meiner Frau die Zeitung und trinke dazu eine Tasse Kaffee. So starte ich neuerdings in aller Ruhe und gesammelt in den Tag.

Haben Sie ein Lieblingsessen?

Ich esse eigentlich alles gerne. Am liebsten esse ich aber Gemüse, wenn möglich direkt aus unserem Garten. Meine Lieblingsfrucht ist die Birne. Ich habe zu Hause etwa 200 verschiedene Sorten. Deshalb bezeichne ich mich auch als Pomologe. Pomologie ist die Lehre von Baumfrüchten gemäss der römischen Göttin Pomona.

Über Äpfel weiss Urs Müller fast alles. Donato Caspari

Können Sie kochen?

Das überlasse ich lieber meiner Frau, denn sie kocht sehr gut. Während sie in der Küche steht, erledige ich Arbeiten rund um das Haus. Wenn aber Gäste zu Besuch kommen, kümmere ich mich manchmal um das Dessert. Dann gibt es natürlich etwas mit Früchten.

In welchem Beruf wären Sie eine Fehlbesetzung?

Ich würde nie als Banker arbeiten wollen und wäre auch nicht gut in diesem Beruf. Meine Arbeit soll auf Beobachtungen, Wissen und Gesprächen beruhen. Ausserdem könnte ich niemals einer Person etwas aufschwatzen, hinter dem ich nicht stehe.

Was wollten Sie in Ihrer Kindheit werden?

Früher wollte ich immer Förster oder Landwirt werden. Letzteres habe ich schliesslich dann auch gelernt. Weil man aber für den Beruf des Landwirts einen Hof braucht, den ich nicht hatte, bin ich auf einen akademischen Weg umgestiegen.

Was schätzen Sie an Ihrem Beruf am meisten?

Die Vielfalt. Kein Arbeitstag ist wie der andere. Mal bin ich hier im Arenenberg im Büro, an anderen Tagen gehe ich zu den Landwirten auf den Hof. Diese Abwechslung sowie die Arbeitstätigkeit in der Schnittstelle von Forschung und Praxis liebe ich an meinem Beruf.

Was möchten Sie im Leben gern noch einmal tun?

Ich möchte einen über einen Meter grossen Hecht fangen, ich würde gerne eine Kristallhöhle finden, einmal mit einem Wal schwimmen und ganz allgemein das Leben mehr geniessen.

Dann stellen Sie sich jetzt vor, dass Sie ein Abendessen veranstalten und dazu drei Personen einladen können – lebendig oder tot. Wer sitzt alles an Ihrem Tisch?

Barack Obama, meine Frau und mein Freund Remo Schürch. Ich bewundere den früheren US-Präsidenten dafür, dass er ein Friedensstifter war und trotz des enormen Druckes, der dieses Amt mit sich bringt, viele gute Lösungsansätze für die Probleme unserer Zeit präsentiert hat.

Haben Sie einen Lieblingsort im Thurgau?

Das Neunforner Naturschutzgebiet Schaffäuli. Ich gehe dort gerne auch alleine mit dem Velo hin, um Ruhe für mich zu finden. Ich liebe Wasser, das gibt mir Kraft und Gelassenheit. Ausserdem gibt es für mich als Hobby-Ornithologen dort seltene Vögel zu beobachten. In der Jugend habe ich damit begonnen und ich befasse mich wieder vermehrt damit.

Wie kann man sich das Hobby der Ornithologie genau vorstellen?

Urs Müller verbringt auch seine Freizeit gerne in der Natur. Donato Caspari

Ich gehe raus in die Natur und beobachte Vögel. Mit einer App übe ich, die verschiedenen Stimmen der Tiere zu erkennen, um sie besser zu finden. Den Eisvogel hört man beispielsweise, bevor man ihn überhaupt sieht, weil er so schnell fliegt.

Wohin würden Sie ziehen, wenn Sie den Thurgau verlassen müssten?

Ich würde gerne in der Schweiz bleiben und irgendwo in die Nähe des Wassers ziehen – vermutlich in die Westschweiz. Und wenn ich auch aus der Schweiz raus müsste, dann wähle ich Costa Rica. Ich mag die Menschen sowie die Natur. Auf kleinstem Raum findet man verschiedenste Klimazonen – vom Nebelwald bis hin zum Meer.

Wie haben Sie den Sommer 2020 verbracht?

Leider war ich gesundheitlich angeschlagen und musste im Spital operiert werden. Es geht mir wieder besser. Aber ich habe mir vorgenommen, bewusster durchs Leben zu gehen. Ausserdem waren meine Frau und ich in den Bergen und haben meine Schwiegereltern in Italien besucht. Sie sind vor 50 Jahren in die Toskana ausgewandert und leben dort auf einem Hof.

Was hören Sie gerne im Auto?

Am liebsten fetzige Musik. Von Jazz über Pop bis Rock. Hauptsache der Rhythmus stimmt und es ist musikalisch gut gemacht. Ich habe letztens im Brockenhaus eine CD von Roxette gefunden. Die höre ich jetzt hoch und runter. Ich suche und entdecke gerne neue Musik. Das Brockenhaus ist der ideale Ort dafür.

Was soll einmal auf Ihrem Grabstein stehen?

Ich möchte keinen Grabstein. Nach meinem Tod möchte ich kremiert und irgendwo in der Natur verstreut werden. Einen Baum mit meiner Asche zu düngen wäre eine gute Idee für die Hinterbliebenen.

Zur Person Urs Müller, geboren 1962 in Winterthur, arbeitete nach einer Lehre als Landwirt auf Höfen im Aargau als Betriebshelfer. Nach weiteren Stationen in der Westschweiz studierte er in Wädenswil Obst- und Weinbau und arbeitete nachher im Obsthandel. Dieses Jahr feiert er sein 30-Jahr-Jubiläum im Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg (BBZ). Die Beratung am BBZ unterstützt die Landwirte bei Fragestellungen rund um den Anbau und die Vermarktung. Im Nebenamt ist Müller Laienrichter am Bezirksgericht Frauenfeld. Müller ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und lebt in Thundorf. (fbe)