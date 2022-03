«Deppenfalle» 57 Crashs in 15 Jahren: Diese Frauenfelder Unterführung ist ein Unfall-Hotspot – was steckt dahinter? In Frauenfeld bleiben regelmässig Fahrzeuge bei der Bahnunterführung auf der Rheinstrasse stecken – zuletzt am Mittwoch. Seit einer Neusignalisierung hat sich die Lage zwar etwas verbessert. Doch die sogenannte Deppenfalle hat trotzdem Kultstatus. Judith Schönenberger 18.03.2022, 05.40 Uhr

Er war nicht der erste und nicht der letzte: Ein Lieferwagen blieb im April 2016 bei der Unterführung auf der Rheinstrasse hängen. Bild: Kapo TG/PD

So ein Zügeltag ist stressig: Ist der Mietlieferwagen erstmal abgeholt, heisst es Möbel auseinanderbauen, schleppen und einladen. Dann mit der ersten Fuhre quer durch Frauenfeld. Wo geht's schon wieder zur Autobahn? Und Achtung vor dem Wilerbähnli! Dem Fussgänger noch schnell den Vortritt lassen, jetzt aber schnell an den Rosenegg-Kreisel! Irgendwas scheppert, wird wohl das lottrige Badezimmerschränkchen sein, egal. Dann: Zack, Autogurte am Hals, ruckartiger Stillstand! Der Lieferwagen steht, das Herz hüpft. Die Deppenfalle hat wieder zugeschlagen.

Ungewöhnliche Ladung: 2016 verursachte in Lenker mit einem Whirlpool einen Unfall bei der Deppenfalle. Bild: Kapo TG/PD

So oder so ähnlich trägt es sich zu, wenn wieder einmal ein Lieferwagen an der Betondecke der Rheinstrasse-Unterführung hängenbleibt. Zwischen 2002 und 2017 ist das 57-mal passiert. Darum heisst die Unterführung im Volksmund mittlerweile Deppenfalle und gilt beim Kanton als Unfallschwerpunkt.

Höher geht nicht, auffälliger schon

Eigentlich ist die Rechnung einfach: Nur Fahrzeuge, die 2,70 Meter oder kleiner sind, können unter der Betondecke gefahrlos hindurchfahren. Darauf weisen vor der Unterführung eine Tafel und eine hängende Begrenzungslatte hin. Doch aufgrund von Unaufmerksamkeit oder Unwissen komme es immer wieder zu Unfällen, sagte Andy Heller, Leiter des Thurgauer Tiefbauamts, bereits 2014 in dieser Zeitung. Damals war die Situation besonders akut und die Begrenzungslatte musste laut Heller alle drei Monate ausgewechselt werden, weil sie völlig kaputt war.

Heute ist das anders. Im Juni 2019 setzte das Tiefbauamt dem Trauerspiel an der Rheinstrasse zumindest teilweise ein Ende. Den Abstand zwischen Boden und Betondecke konnte es zwar nicht vergrössern, denn die Gleise der Frauenfeld-Wil-Bahn, die SBB-Gleise und die Murgbrücke geben den Rahmen der maximalen Unterführungshöhe vor. Aber die Lieferwagenlenker noch auffälliger auf die potenzielle Gefahr aufmerksam machen, das ging.

Bis im Juni 2019 sah es bei der «Deppenfalle» so aus: Tafel und Begrenzungslatte sollten Unfälle verhindern. Bild: Andrea Stalder

Für 50’000 Franken installierte das Tiefbauamt an der Unterführung eine Warnanlage, die sich nähernde Fahrzeuge auf ihre Höhe scannt und darauf hinweist, wenn diese höher als 2,60 Meter sind. Damit sank die vorgegebene Fahrzeughöhe in der Unterführung um zehn Zentimeter. So wollte das Tiefbauamt «auf Nummer sicher gehen». Ausserdem gilt bei der Unterführung Tempo 30, damit die Fahrer genügend Zeit haben, auf die Warnung zu reagieren.

Das funktioniert. Zwar kommen Unfälle wegen zu hoher Fahrzeuge immer noch vor, aber: «Seit der Neusignalisierung mit Mess- und Warnanlage haben die Unfälle bei der Unterführung Rheinstrasse abgenommen», sagt Claudia Brunner vom Mediendienst der Kantonspolizei Thurgau.

Zurück zum «guten alten Bahnübergang»?

Ein Bagger auf einem Anhänger war 2005 zu hoch für die Unterführung. Bild: Kapo TG/PD

Zuletzt geriet am Mittwoch ein Lieferwagen in die Deppenfalle, wie «20 Minuten» berichtete. Das bewegt die Leserinnen und Leser in der Kommentarspalte. Während die einen die Schuld ganz klar beim Fahrer sehen, fragen sich andere, wieso die Unterführung nicht einfach höher gebaut wurde. Und Nutzer «farewell» fordert in seinem Kommentar unter dem Artikel: «Unterführung wegreissen und den guten alten Bahnübergang wieder öffnen». Dieser musste vor rund 24 Jahren mitsamt Barriere dem Projekt «Bahnhof 2000» zur Neugestaltung des Bahnhofs Frauenfeld weichen. Die Unterführung Rheinstrasse wurde im Oktober 1998 eröffnet.

Das Tiefbauamt ist für diesen Vorschlag wohl nicht zu haben, schliesslich wurden schon einige tausend Franken für Reparaturen an der Betondecke ausgegeben. Normalerweise müssen dafür die Unfallverursacher aufkommen, sofern sie ausfindig gemacht werden können. Mit einer Busse schmerzt das im Portemonnaie einigermassen. Davor gefeit bleibt, wer mit hohen Lieferwagen die Unterführung in Frauenfeld meidet. Oder im Fahrzeugausweis vielleicht wieder einmal die Fahrzeughöhe checkt.