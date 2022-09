Thurgauer Denkmalpflege will Mitplanerin nicht Gegenspieler sein

Thurgau Thurgauer Denkmalpflege will Mitplanerin, nicht Gegenspielerin sein Passen die Sanierung von historischen Bauten und die Anforderungen an die Energieeffizienz unter dasselbe Dach? Die Thurgauer Denkmalpflege betont, es liessen sich immer Lösungen finden, wenn man sie früh genug kontaktiere. Christof Lampart 07.09.2022, 04.10 Uhr

Die Podiumsteilnehmer diskutierten die energetische Sanierung historischer Bauten. PD

Ein Podium mit Vertretern von Denkmalpflege, Architektur, Energiebranche und Politik bildete den Abschluss des Energieforums Schweiz, das kürzlich in Weinfelden stattfand.

Giovanni Menghini, Leiter der kantonalen Denkmalpflege, stellte klar, dass es oft nicht die Denkmalpflege sei, die den Wunsch nach verdichtetem Bauen verbiete, sondern das Bau­reglement der jeweiligen Gemeinde. Er habe, so Menghini, «noch keinen Dachstockausbau gesehen, den man nicht machen kann», nur um im gleichen Atemzug einzuschränken, «es sei denn, es handelt sich dabei um einen Dachstock aus dem 15. Jahrhundert». Tatsache sei, dass bei Bauten an historischen Gemäuern die Denkmalpflege zwar wichtig sei, nicht jedoch über allem stehe: «Es gibt bei einem Bau die verschiedensten Interessen, neben dem Denkmalschutz gibt es auch feuerpolizeiliche Fragen oder auch Energiethemen», so Menghini.

In der Zusammenarbeit Lösungen finden

Holger Zopf, der bei der Abteilung Energie des Kantons für Energieberatung zuständig ist, bestätigte, dass im Thurgau die diversen Interessensgruppen «keine Gegenspieler» seien, sondern «dass man in der Zusammenarbeit Lösungen finden kann». Andere Kantone seien da «weit restriktiver». Insbesondere, wenn es darum gehe, auf Dächern Fotovoltaikanlagen zu installieren, funktioniere die Absprache mit der Denkmalpflege gut. Bauherren empfahl Zopf, nicht erst dann den Kontakt mit den Ämtern zu suchen, wenn das Projekt fixfertig geplant sei.

Ähnliche Erfahrungen hat Christian Schmid von der Alsol AG gemacht:

«Hier im Thurgau ist es unkomplizierter, eine Fotovoltaikanlage zu bauen als in vielen anderen Kantonen.»

Konflikte wegen Installationen auf historischen Dächern seien hier selten, denn «die Bauherren wissen in der Regel schon, dass sie bei solchen Dächern nicht einfach machen können, was sie wollen», so Schmid.

In Zukunft mehr Umbauten als Neubauten

Der Präsident des SIA Thurgau, Ueli Wepfer, äusserte die Prognose, dass in Zukunft «deutlich mehr Umbauten als Neubauten» realisiert würden. Im Thurgau sei zwar «vieles schon gebaut», doch dass es irgendwann zu einem Abbruchverbot oder gar einer Sanierungs- und Umbaupflicht für ­bestehende Bauten kommen werde, schloss er, mit den Worten, «nein, das glaube ich nicht», persönlich aus. Generell wünschte er sich in Baufragen aber «mehr Gelassenheit und weniger Zeit- und Gelddruck».

Gefragt, was er sich von einer guten Fee in Sachen Energie erhoffe, antwortete der Stadtpräsident von Bischofszell, Thomas Weingart, dass er sich wünsche, dass alle Thurgauer Gemeinden Weitblick beweisen und bei der Anwendung des kommunalen Energierichtplanes «über die Gemeindegrenzen hinwegschauen sollten». Ähnlich klang es bei Gianni Christen, Geschäftsleiter des Heimatschutzes, welcher sich wünschte, «dass wir vom Gartenhag-Denken wegkommen, denn Probleme können wir nicht als Einzelpersonen, sondern nur gemeinsam lösen».