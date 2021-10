Denkmalpflege «Dann lasse ich die Scheune halt verfallen»: 30'000 Franken hat ein Gerliker in seine Renovierungsidee investiert – doch er darf sie nicht umsetzen Heinz Böckli hat in der 110 Jahre alten Scheune seiner Grossmutter Alterswohnungen bauen wollen. Vier ebenerdige Dreizimmerwohnungen mit Garage im Untergeschoss. Das Amt für Hochbau und Stadtplanung Frauenfeld ist anderer Meinung. Lofts würden die bauzeitliche Konstruktion erhalten. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 01.10.2021, 04.30 Uhr

Das Innere von Heinz Böcklis denkmalgeschützter Scheune.

Heinz Böckli steht in seiner über 110 Jahre alten Scheune. Geerbt hat er sie von seinem Vater, Bauherrin war seine Grossmutter, erzählt der Pensionär. Früher wurde hier Landwirtschaft betrieben. Die Wagen mit ihren Ladungen wurden von den Pferden über eine Rampe direkt ins Gebäude gebracht. Das Heu wurde ins tiefer liegende Stockwerk hinunter geworfen, auf der anderen Seite lagerten die Korngarben. Im unteren Teil der Scheune befanden sich die Kühe und zwei Pferde, die man mit dem heruntergeworfenen Heu füttern konnte.

Vor rund 25 Jahren wurde hier zuletzt landwirtschaftlich gearbeitet. Das von Böcklis Vater. Es hängt noch Heu an den hölzernen Wänden. An manchen Stellen sind die Holzbretter inzwischen verrutscht und undicht. Der Zahn der Zeit nagt an der Scheune. «Kommt ein starker Sturm, befürchte ich, dass das Dach wegfliegt», sagt Böckli. Wenn es nach ihm ginge, würden hier inzwischen vier moderne Alterswohnungen stehen.

Die Scheune dient derzeit als Lager- und Abstellraum.

30'000 Franken für die Planung

Nach seiner Pensionierung vor vier Jahren widmete sich Böckli seiner Idee vom Umbau der Scheune. Derzeit wohnt er in einem Einfamilienhaus nur wenige Meter entfernt, aber: «Wer weiss, ob ich noch Treppen steigen kann und will, wenn ich älter bin.» Deswegen will er in der Scheune Alterswohnungen bauen. Der Plan war, dort, wo einst Kühe und Pferde standen und Heu lagerte, eine Garage zu realisieren. Mit einem Lift soll es in zwei Stockwerke hochgehen, jeweils mit zwei Dreizimmerwohnungen. Alles treppenlos, eben alterskonform.

Böckli hat einen Architekten beauftragt, der Pläne anfertigte, und hat geometrische Vermessungen machen lassen. Insgesamt habe er rund 30'000 Franken in die Planung des Projekts investiert. Doch dann kam das Thema Denkmalpflege auf den Plan. Fazit: Die Scheune darf nicht nach Böcklis Wünschen umgebaut werden, denn wie er in einem Leserbrief an diese Zeitung schreibt:

«Die Scheune wurde vom ‹Architektenheiligen› Johann Wilhelm Brenner entworfen und ist in einem Buch über seine Werke aufzufinden.»

Entscheidung gegen das Bauvorhaben

«Eine so grosse Scheune wie jene von Heinz Böckli ist im Kanton zwar nicht einzigartig, jedoch rar in der vorhandenen Qualität», sagt Giovanni Menghini vom kantonalen Amt für Denkmalpflege. Es sei ein Gebäude, das mit seiner Konstruktion und besonderen Details das Können sowohl des Architekten als auch der Handwerker repräsentiere. Über die Jahre ist die Scheune nur geringfügig renoviert worden. Beispielsweise wurden Futterkrippen eingebaut. Ausserdem unterstreicht die Scheune mit ihrer Hablichkeit und ihren grossen Dimensionen den sozialen Status seiner Erbauerin.

In den 60er-Jahren wurden Futterkrippen eingebaut.

Auf Basis wissenschaftlicher Kriterien überprüft die Denkmalpflege die Bedeutung der Scheune als wichtiges Zeugnis aus früherer Zeiten sowie ihren Stellenwert im Ortsbild. In einem Schreiben der Denkmalpflege an Böckli, das der Redaktion vorliegt, wird die Scheune als «wertvoll» eingestuft. Auf Basis dieser Einschätzung entscheidet dann das Amt für Hochbau und Stadtplanung der Stadt Frauenfeld, ob und welche Bauarbeiten gemacht werden können.

Von aussen würde er bei der Realisierung der ebenerdigen Alterswohnungen die Scheune nicht verändern, sagt Böckli. Das Dorfbild würde gleichbleiben. Doch für sein Bauvorhaben müssten einige Balken verschoben werden, die jedoch für die Konstruktion charakteristisch sind und deswegen wie auch der Stall und die Futterkrippen weiter bestehen sollen. Das Todesurteil für Böcklis Idee der Alterswohnungen. Was gemäss dem Amt für Hochbau realisierbar wäre, sind drei Lofts. Denn so müssten die Balken nicht verschoben werden. Doch Böckli sagt:

«Die Lofts wären mehrstöckig. Das entspricht nicht meiner Idee von treppenlosen Alterswohnungen.»

Von aussen würde die Scheune so wie gehabt bestehen bleiben.

Kein Scheunen-Museum im Thurgau

Das, was Böckli an der ganzen Situation am meisten ärgert, ist, dass nur wenige Meter entfernt ein denkmalgeschütztes Bauernhaus sowie ein Teil der dazugehörigen Scheune haben abgebrochen und umgebaut werden dürfen. Den Kampf gegen das Nein für die Alterswohnungen hat Böckli aufgegeben. «Dann lasse ich die Scheune halt verfallen», sagt er resigniert. Wenn sie dann komplett verfallen ist, dann sei es möglich, etwas Neues auf dieser Stelle zu bauen. Böckli sagt, dass er viele solcher leerstehenden Scheunen und Häuser beobachtet habe im Kanton. Das nervt ihn:

«Man kann nicht den halben Thurgau in einen Ballenberg verwandeln.»

Dass die leerstehenden Scheunen nichts mit dem Gedanken zu tun haben, einen Ballenberg im Apfelkanton zu verwirklichen, sagt Michael Schroeder, Abteilungsleiter Hochbau des Amts für Hochbau und Stadtplanung. «Es geht vielmehr darum, dass die Scheunen in der Landwirtschaftszone stehen und diese nicht umgenutzt werden dürfen. Scheunen in Bauzonen hingegen können und dürfen umgenutzt werden», erklärt er. Beispiele dafür sind in einer Dokumentation der kantonalen Denkmalpflege zusammengefasst.

Dass sich Bauherr, Denkmalpflege und sein Amt in einer Bauangelegenheit nicht einig werden, so wie im vorliegenden Fall mit Heinz Böckli, sei selten, sagt Schroeder. «Normalerweise finden wir immer einen Kompromiss.» Da Renovierungen oder das Umbauen von denkmalgeschützten Gebäuden das Einverständnis der zuständigen Stellen erfordern, rät Schroeder genauso wie Menghini den Bauwilligen, frühzeitig Kontakt aufzunehmen. So kann im Voraus besprochen werden, was möglich ist und was nicht. Ein denkmalgeschütztes Gebäude verfallen zu lassen, sei allerdings eine schlechte Idee, sagt Schroeder. Dieses Verhalten zieht zwar keine Busse nach sich, aber er sagt:

«Wenn wir das feststellen und der Besitzer trotz Aufforderung zur Instandhaltung des Gebäudes unsererseits nichts unternimmt, leiten wir notwendige Massnahmen ein. Auf seine Kosten.»