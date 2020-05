«Den Geburtstagskuchen haben wir mitgenommen»: Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs begann für den Wängemer Hardy Stark eine monatelange Flucht Als Siebenjähriger musste Hardy Stark mit seiner Familie aus Schlesien fliehen. Es folgte eine Irrfahrt mit dem Zug und die Flucht aus einem russischen Lager. Mehrmals ist Stark dem Tod von der Schippe gesprungen. Sein Sohn will nun ein Buch über die Geschichte schreiben. Roman Scherrer 08.05.2020, 04.20 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Hardy Stark in seinem Wohnzimmer. Was er 1945 erlebte, hat ihn geprägt, sagt er. (Bild: Donato Caspari)

Wer seine Geschichte hört, wundert sich wohl, dass er noch lebt. «Ich hatte mehrere Schutzengel.» Anders kann es sich Hardy Stark selber nicht erklären. Lebendig und detailliert erzählt der Wängemer, wie er mit seiner Familie gegen Ende des Zweiten Weltkriegs aus Schlesien geflüchtet ist.

Vor der Flucht lebte Stark in Liegnitz, im heutigen Polen. Seine Mutter beschreibt er als sehr liebenswürdige Frau. Zum Kriegsende war sie mit ihrem sechsten Kind schwanger. Sein Vater war Vulkaniseur und ein patriotischer Anhänger des Hitler-Regimes. Über ihn spricht Stark wenig. Das Verhältnis zwischen den beiden war schwierig. «Ich war der Rebell in der Familie», sagt Stark und erzählt, dass er oft Prügel des Vaters einstecken musste. «Immer wenn er im Dienst war, durfte ich zurück zu meinen geliebten Geschwistern.»

Aufgewachsen ist er bei seinen Grosseltern mütterlicherseits. Sehr gerne erzählt Stark von ihnen, vor allem von der Grossmutter.

Die Rote Armee rückt näher

4. Februar 1945: Hardy Stark kann sich noch genau an den Tag erinnern, als für seine Familie die Flucht begann. «An dem Tag hatte meine ältere Schwester Geburtstag.» Früh morgens hörte der damals Siebenjährige Lärm im Haus. «Deutsche Soldaten waren da – in Uniform und mit Sturmgewehr.»

Sie sagten, dass die Familie bis Mittag am Bahnhof sein müsse, weil die Rote Armee nur noch rund 50 Kilometer entfernt sei. Sie müssten nur Kleidung für kurze Zeit mitnehmen, bis der Krieg gewonnen sei. Und das tat die Familie in jenem kalten Winter.

«Den Kuchen, den meine Mutter für meine Schwester gebacken hatte, nahmen wir mit.»

Stark holte seine Grossmutter ab. Dann begann die Irrfahrt mit dem Zug, zunächst Richtung Berlin. «Es wurde gesagt: ‹Der Führer hat Essen und Trinken und rettet uns.›» Bei jeder Station stiegen noch mehr Leute ein. Die Kinder lagen in der Gepäckablage, damit sie nicht von den vielen Menschen erdrückt wurden. Immer wieder hielt der Zug an, wegen Bombenangriffen, oder damit die Passagiere am Abend rausgehen und sich einen Platz zum Schlafen suchen konnten.

Einer dieser Zwischenhalte blieb Stark besonders in Erinnerung: «Wenn es nachts Fliegerangriffe gab, gingen alle in die Keller irgendwelcher Häuser.» Dort gab es keine Toiletten und es war dunkel, höchstens eine Kerze erhellte den Raum.

«Ich bekam furchtbare Platzangst.»

Wenn die Sirenen wieder heulten, war der Angriff vorbei, und die Flüchtlinge konnten wieder auf die Strasse. Hardy Stark sah auf der gegenüberliegenden Strassenseite Leute, die ebenfalls wieder aus dem Keller kamen und wieder hineingingen, als die Sirenen den nächsten Angriff ankündigten. «Als wir wieder heraus kamen, war auf der anderen Strassenseite kein Haus mehr, nur noch eine Rauchsäule.»

Dieser Anblick machte Stark so zu schaffen, dass er seiner Grossmutter sagte, er wolle nie wieder in einen Keller. Wenn die Sirenen wieder heulten, blieb er draussen.

«Weil wir nichts zu essen hatten, ging ich in die leeren Häuser und habe für meine Geschwister die Hosentaschen mit Essbarem vollgestopft.»

Die Flucht mit dem Zug führte unter anderem bis nach Köln und dauerte bis zum 13. Februar. «Da hiess es: Die Lösung ist Dresden. Im Bahnhof habe es genügend Platz, Essen und Trinken.»

Vor Dresden verlangsamte der Zug seine Fahrt. Plötzlich wurde den Flüchtlingen gesagt, es sei kein Platz mehr im Bahnhof. Kurz vor der Stadt blieb der Zug stehen. Das stellte sich als grosses Glück für Stark und seine Gefährten heraus:

«Nachts kam die erste Angriffswelle der Alliierten. Die ganze Stadt brannte.»

Die Luftangriffe vom 13. bis 15. Februar zerstörten Dresden und forderten 22'700 bis 25'000 Todesopfer.

Hungernd in der Kälte

Um einem bombardierten Gaswerk in Plauen auszuweichen, lenkte der Zugführer sein Gefährt in Richtung Sudetenland. Da ging es für Hardy Stark und seine Familie zu Fuss weiter. «Die Leute dort hatten selber nichts zu essen. Und da kamen Hunderte von hungrigen Flüchtlingen.» Die folgenden Wochen schlief Stark zunächst unter Bäumen. Zu essen gab es, was gestohlen wurde. Nächtelang blieb die Familie wach, um nicht zu erfrieren. «Eine solche Nacht ist lang, sie geht nicht vorbei.»

Am 8. Mai war der Krieg dann aus. In einer Stadt – Stark weiss nicht mehr wie sie hiess – ertönte Lärm von der Strasse. «Wir dachten, jetzt fängt der Krieg wieder an.» Tatsächlich fuhren Panzer an, aus ihnen grüssten aber amerikanische Soldaten.

«Ich sagte zu meiner Grossmutter: Die Amis malen sogar ihre Soldaten schwarz an.»

Hardy Stark sah zum ersten Mal einen dunkelhäutigen Mann. Und er lernte sein erstes Englisches Wort: «Cadbury’s», der Markenname der Schokolade, welche die Amerikaner den Kindern auf der Strasse zuwarfen.

Doch die Amerikaner gingen bald wieder, und die Russen kamen. Nach einiger Zeit in deren Lager sollte die Familie Stark mit anderen Flüchtlingen in einem Viehwagen abtransportiert werden – zweimal. Beide Male haben Amerikaner den Transport aufgehalten. Längst ist Hardy Stark klar: Hätte der Wagen sein Ziel erreicht, hätte dies den sicheren Tod bedeutet. Zurück im Lager trat die Familie im Spätsommer 1945 die Flucht an – angeführt von der 75-jährigen Grossmutter – und gelangte in die fränkische Stadt Hof.

Das Davonlaufen endete erst in Ostfriesland, wo die Familie in einem Flüchtlingslager untergebracht wurde. Obwohl Armut und Hunger allgegenwärtig waren, blickt Hardy Stark auch auf viele schöne Erinnerungen in dieser Zeit zurück. Er erzählt vom Schwimmen und Tauchen, oder wie man sich Dinge für den täglichen Gebrauch beschaffte:

«Ich habe nie Trübsal geblasen, für Kinder war das keine triste Angelegenheit.»

Er spricht ohne Hemmungen. Als er aber erzählt, dass seine Grossmutter 1955 verstorben ist, hält er für einige Zeit inne und ist den Tränen nahe. Es zeigt, welch gutes und enges Verhältnis er zu der Frau hatte, die ihm – nicht nur mit weisen Ratschlägen – stets zur Seite stand.

Sohn will Buch über seinen Vater schreiben

Weil er sich an so vieles erinnert, reicht Hardy Starks Geschichte noch viel weiter. Sein Sohn Patrick will ein Buch darüber schreiben, was sein Vater während und nach der Flucht erlebt hat. «Er ist auf meine Notizen gestossen», erklärt Hardy Stark. Da ihn vor 20 Jahren Albträume plagten, notierte er sich auf den Rat eines Arztes hin viele Erinnerungen aus jener Zeit.

Hardy Stark denkt an die Flüchtlinge von heute, vor allem an die Kinder. Und an die Anfeindungen, mit denen sie immer wieder konfrontiert sind. «Vielleicht bringt meine Geschichte ja den Einen oder Anderen zum Nachdenken.»