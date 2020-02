Dem Projekt «Silver Ox» in Wagenhausen fehlt es noch an guten Ideen. Jetzt haben die Initianten das Konzept angepasst.

Das ehemalige Dorfgasthaus Ochsen in Wagenhausen wird seit drei Jahren totalsaniert. Anfang April sollen die sechs Mietwohnungen und die Ferienwohnung für das Silver-Ox-Projekt bezugsfertig sein. Die Arbeiten an der Aussenfassade sind nahezu abgeschlossen, und in den nächsten Wochen müssen an der Ostseite lediglich noch zwei Balkone montiert werden. Die Innenarbeiten laufen derweil auf Hochtouren. Da während des Umbaus noch keine Wohnungsbesichtigungen stattfinden konnte, ist bis jetzt auch noch nichts vermietet. (gün)