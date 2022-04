Am Steckborner Detektivtrail dem Nähfüsschen-Dieb auf der Spur

Freizeit Dem Nähfüsschen-Dieb auf der Spur: TZ-Korrespondentin Viola Stäheli hat den Steckborner Detektivtrail ausprobiert Unterstützung für Kommissar Bornsteck: Nach der erfolgreichen ersten Durchführung im vergangenen Jahren gibt es auch heuer wieder einen Detektivtrail in Steckborn. Die Familien Bühler und Hofer haben die zehn Posten auf dem 3,5 Kilometer langen Parcours geplant und umgesetzt. Es geht darum, einen dreisten Diebstahl aufzudecken. Viola Stäheli Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.20 Uhr

Mit einer Lupe sucht TZ-Korrespondentin Viola Stäheli am ersten Posten Hinweise zum Kriminalfall. Bild: Reto Martin

Gelb und Rot gemischt – was gibt das nochmals für eine Farbe? Orange. Folglich ist Hildegard Hunk mit einem Hammer unterwegs. Hat sie den benutzt, um das geheime Nähfüsschen bei der Firma Bernina zu stehlen? Oder war es am Ende doch Benni Blauzahn oder Felix Faltbar? Das sind noch nicht einmal alle Namen der Verdächtigen.

Zehn Posten auf 3,5 Kilometern Der kostenlose Detektivtrail in Steckborn lädt noch bis nächsten Samstag Familien mit Kindern im Primaralter ein, Kommissar Bornsteck zu unterstützen. Entlang der 3,5 Kilometer langen Strecke befinden sich zehn Rätselposten, die es zu lösen gilt. Benötigt wird Schreibzeug und ein Laufblatt, das vorgängig auf www.bornsteck.ch heruntergeladen und ausgedruckt oder am Bahnhof Steckborn bezogen werden kann. (vst)

Auf dem Steckborner Krimitrail. Bild: Reto Martin

Noch weiss ich es nicht. Aber ich habe auch erst den ersten Posten des Detektivtrails in Steckborn gemeistert. Meine Aufgabe lautet, Kommissar Bornsteck zu unterstützen, um die Diebin oder den Dieb des besagten Bernina-Nähfüsschens und dessen Bauplans zu schnappen – im Namen der «Thurgauer Zeitung». Weiter geht’s zum See, bis ich an einen Posten gelange, bei dem ich Blumen giessen soll. Zunächst wässere ich mich erfolgreich selbst, bis ich dahinter komme, wie ich an diesem Posten zu neuen Hinweisen über die Verdächtigen gelange. Jetzt weiss ich also auch noch, dass Maria Mogelsbrock ein blaues T-Shirt trägt.

Start und Ziel des Steckborner Detektivtrails befinden sich in Bahnhofsnähe. Bild: PD

Von Zahlen im Blätterwald und anderswo

TZ-Korrespondentin Viola Stäheli auf dem Steckborner Detektivtrail. Bild: Reto Martin

Weiter geht’s: Der nächste Posten ist schnell gelöst, aber der fünfte hat es in sich. Die Ringe eines Baumstamms müssen so eingestellt sein, damit die roten Kugeln nach unten durchkommen. Der so ermittelte Zahlencode muss in der Gegend mittels Feldstecher gefunden werden. So viel sei gesagt: Im Wald sind nur die ersten Blätter der Bäume zu sehen, aber keine Zahlen.

Petra Hofer und Blanka Bühler haben den Steckborner Detektivtrail kreiert. Bild: Reto Martin

Bei besagtem fünften Posten lege ich eine Pause ein. Blanka Bühler und ihre Familie haben mich zu einem Kaffee eingeladen. Ebenfalls vor Ort ist Petra Hofer mit ihrer Familie. Sie sind die Organisatorinnen des Detektivtrails in Steckborn, der Familien mit Kindern im Primarschulalter über die Osterzeit zur Verfügung steht und zum Rätseln einlädt.

«Im vergangenen Jahr haben wir zum ersten Mal einen Detektivtrail in Steckborn konzipiert, der sehr gut angekommen ist. Insgesamt gab es etwa 1500 Teilnehmer.»

Viola Stäheli absolviert einen Posten. Bild: Reto Martin

Das erklärt Hofer. Die Geschichte rund um Kommissar Bornsteck sowie die Ideen für die Posten haben die beiden Familien selbst entwickelt – und alle Posten selbst gebaut. «Bisher sind es über 500 Teilnehmer, die mitgemacht haben», ergänzt Bühler. Gesamthaft seien bereits 216 ausgefüllte Laufblätter in den Briefkasten am letzten Posten eingeworfen worden, von denen 82 falsch gewesen seien. Ich bin ja mal gespannt, ob ich auf die richtige Lösung kommen werde.

Schweizer Geografie und das Wappen der Unterseegemeinde

Der Detetiktrail in Steckborn. Bild. Reto Martin

Nach der Pause geht es weiter: Zunächst sind meine geografischen Kenntnisse der Schweiz gefragt, anschliessend übe ich mich im Studium des Steckborner Wappens. Und dann muss ich auch noch feststellen, dass der Kommissar Bornsteck sehr auf Datenschutz bedacht ist, weshalb er die von ihm gesicherten Spuren mittels Morsezeichen verschlüsselt hat.

Eine Aufgabe am Detektivtrail. Bild: Reto Martin

Schliesslich ist es so weit: Ich stehe am letzten Posten und werfe mein ausgefülltes Laufblatt in den Briefkasten, auf dem ich meinen Hauptverdacht angegeben habe. Ich hoffe nur, dass ich auch richtig liege. Erfahren werde ich es erst, wenn die Auflösung auf www.bornsteck.ch verkündet wird.

