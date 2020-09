Dem Goldgrüebli winkt Gold: Hüttwiler Müller-Thurgau ist im Final Der Weisswein mit Jahrgang 2019 von Urs und Nicole Haag ist der beste Müller-Thurgau im Thurgau. Evi Biedermann 02.09.2020, 16.00 Uhr

Winzerin Nicole Haag in ihrem Hüttwiler Rebberg bei der Pflege der Rebstöcke. Bild: PD

Wie schon im letzten Jahr könnte auch heuer der Titel «Bester Müller-Thurgau der Schweiz» in den Thurgau gehen. Das Potenzial dazu hat der «Goldgrüebli» 2019 von Urs und Nicole Haag in Hüttwilen. Der Weisswein hat sich am Grand Prix du Vin Suisse in seiner Kategorie zum zweiten Mal in Serie unter die sechs besten Weine der Schweiz platziert. Das bringt zum einen Gold, zum anderen bleibt er wiederum im Rennen für das grosse Finale seiner Kategorie.