Schützen freuen sich auf Kantonales 2023 in Frauenfeld

Nebst den üblichen Traktanden rührte der regionale Schützenverband am Freitagabend an der Delegiertenversammlung in Aadorf vor allem die Werbetrommel für das Kantonalschützenfest 2023 in Frauenfeld. Die Matchgruppe Pistole wurde per sofort auf Eis gelegt. Und es gab den Aufruf zur aktiven Mitarbeit in den Vereinen, aber auch in den Vereinsvorständen.

Werner Lenzin 28.02.2022, 16.30 Uhr