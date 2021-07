Gute Chancen: Thurgauer kandidiert als SOG-Präsident

Delegiertenversammlung Thurgauer kandidiert als Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft Die Delegierten der Schweizerischen Offiziersgesellschaft (SOG) treffen sich am 28. August zwar im Jura, doch der Thurgau dürfte in den Köpfen vieler Anwesender nicht weniger präsent sein. Mit dem Frauenfelder Dominik Knill ist ein Oberst aus dem Thurgau als Nachfolger von Oberst im Generalstab Stefan Holenstein als SOG-Präsident nominiert. Hans Suter 27.07.2021, 05.00 Uhr

Die SOG ist am Puls der Armee. Im Bild: Einsatzkräfte der Schweizer Armee helfen am 27. Juni 2021 bei Aufräumarbeiten in Cressier (NE). Adrian Reusser / KEY

Oberst Dominik Knill. Bild: PD

Dominik Knill wird Ende August mit besonderen Gefühlen vom nordöstlichen Ende der Schweiz ans nordwestliche Ende des Landes reisen. Dreier Fakten wird er sich als Pragmatiker bewusst sein. Erstens: Von den drei nominierten Kandidaten haben sich zwei zurückgezogen; er ist der einzig verbliebene. Zweitens: An der Delegiertenversammlung können spontan neue Nominationen ins Spiel gebracht werden. Obwohl keine Sprengkandidatur zu erwarten ist, gilt Knills Devise:

«Wahltag ist Zahltag.»

Drittens: Das Amt bedeutet zwar eine grosse Ehre, noch viel mehr aber eine hohe Verantwortung und eine nicht zu unterschätzende Präsenzzeit, die auf der beruflichen Seite ihren Tribut fordert.

Da im sprichwörtlichen Sinn aller guten Dinge eben auch deren drei sind, mag es ein gutes Omen für Knill und den Thurgau sein, dass die Delegiertenversammlung in Delémont coronabedingt der mittlerweile dritte Durchführungsversuch ist. Knill wäre der zweite Thurgauer SOG-Präsident nach Oberst Roland Bertsch (1982-1985).

Vom Alter her eine ideale Ausgangslage

Der knapp 63-Jährige schätzt den minimalen Zeitaufwand auf ein 30-Prozent-Pensum. Um dem ganzen Aufgabenspektrum der Politik, Armee und Offiziersgesellschaften gerecht zu werden, sei ein Pensum von gut 40 Stellenprozent nötig. Im Fall seiner Wahl werde er auf der beruflichen Seite entsprechend zurückstecken. Vom Alter her würde das indes gut passen. Er steht gut zwei Jahre vor der ordentlichen Pension, wenn er für die nächsten drei Jahre zum SOG-Präsidenten gewählt würde. Gemäss Statuten kann sich der Präsident noch zweimal, um je ein Jahr, zur Wahl stellen. Vielleicht ist es dann Zeit für die erste SOG-Präsidentin.

Die SOG bezieht Stellung zu wichtigen Fragen rund um die Schweizer Armee. Im Bild zwei F-35A von Lockheed Martin. Bild: Peter Klaunzer / KEY

Gut gerüstet für das Amt

Dominik Knill hat sich nach einer Lehre als Automechaniker beim AMP Bronschhofen in zivilem Beruf und Armee kontinuierlich hochgearbeitet. Er verfügt über zwei Masterabschlüsse der ETH, je einen in Mediation in Friedensprozessen sowie Sicherheits- und Krisenmanagement. Beruflich ist er seit 2007 als internationaler Verkaufsdirektor bei Safran Vectronix AG in Heerbrugg tätig. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Anbieter modernster optoelektronischer Ausrüstung. Zum Produktportfolio gehören handgehaltene Laserentfernungsmesser und Nachtsichtgeräte, Nordfindungstechnologien sowie Softwarelösungen und Sensormodule. Nebst seiner Führungserfahrung brilliert Knill mit seinen Sprachkenntnissen: Er spricht fliessend Französisch und Englisch; ausserdem besitz er Grundkenntnisse in Spanisch und Arabisch. Militärisch bekleidet Knill den Grad eines Obersten; das ist der zweithöchste Grad, den ein Milizoffizier in der Schweizer Armee erreichen kann und der höchste Grad vor den sogenannten Generalsgraden. Dominik Knill führt als Präsident die kantonale Offiziersgesellschaft Thurgau seit 2015, ist verheiratet, Vater zweier Töchter und wohnt in Frauenfeld.

Die Schweizerische Offiziersgesellschaft

Die Schweizerische Offiziersgesellschaft (SOG) ist die Dachorganisation von 24 kantonalen Offiziersgesellschaften und 15 Fachoffiziersgesellschaften (Sektionen) mit 22’000 Mitgliedern. Gemäss eigener Deklaration auf der Website bezweckt sie die Wahrnehmung der militärpolitischen Verantwortung und Interessen der Offiziere im Rahmen der schweizerischen Sicherheitspolitik. Sie setzt sich ein für die Förderung einer effizienten Armee bezüglich Bestand, Organisation, Ausrüstung, Ausbildung und Führung sowie die Pflege der Beziehungen zu nationalen und internationalen Behörden und Organisationen mit sicherheitspolitischen Zielsetzungen. «Die Unabhängigkeit der SOG ist wichtig, denn sie will als kritische und konstruktive Partnerin akzeptiert werden», heisst es auf der Webseite. Sie erhält keine Bundessubventionen, sondern finanziert sich ausschliesslich über Mitgliederbeiträge und Spenden.

Der Ursprung der heutigen SOG liegt in der Regenerationszeit: Am 24. November 1833 gründeten 130 Zürcher, Thurgauer und St.Galler Offiziere in Winterthur die «Eidgenössische Militärgesellschaft»; 1876 erfolgte die Namensänderung. Der Zweckartikel Nummer 2 der 17 Artikel umfassenden Vereinsstatuten lautete: «Ihre Bestimmung ist rein militärisch, namentlich gute Waffenbrüderschaft und Gemeinsinn für das eidgenössische Wehrwesen zu befördern sowie den zur Hebung desselben von den Militärbehörden anzuordnenden Mitteln durch tätiges Mitwirken Vorschub zu leisten. Jede andere Tendenz aber soll der Gesellschaft fremd bleiben.»