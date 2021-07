Delegiertenverbot Vertrauen statt Referendum: Kirchenrat legt der Synode das umstrittene Delegiertenverbot erneut zur Beurteilung vor Ist es den Bürgerinnen und Bürgern der neun Kirchgemeinden des Kirchgemeindeverbandes Nollen-Lauchetal-Thur zumutbar, künftig zwei Kirchgemeindeversammlungen pro Jahr besuchen zu müssen? «Nein», sagt Präsident Paul Rutishauser im Namen der betroffenen Behörden. «Ja», dachte sich die Mehrheit der Synodalen, die das so ins neue Kirchgemeindegesetz schreiben liessen. Nun bahnt sich eine Lösung an, die das angedrohte Referendum unnötig machen könnte. Hans Suter 13.07.2021, 05.10 Uhr

Das neue Kirchgemeindegesetz sorgt für einen leicht schiefen Kirchensegen. Blick in die paritätische Kirche in Leutmerken. Bild: Nana Do Carmo

Der Teufel steckt meist im Detail. Das ist auch bei der Katholischen Landeskirche Thurgau nicht anders. In bester Absicht haben sich die Katholiken analog zur Evangelischen Landeskirche eine neue, moderne Gesetzgebung geschenkt, die überdies auch übergeordnetem staatlichem Recht genügt. Sie umfasst eine Verfassung sowie zwei Gesetze – das Landeskirchengesetz und das Kirchgemeindegesetz.

Am 13. Juni haben die Thurgauer Katholiken ihrer neuen Verfassung zugestimmt, und der Grosse Rat wird das im Herbst auf Antrag des Regierungsrats wohl auch tun. Somit stünde der Inkraftsetzung per 1. Januar 2022 nichts mehr im Weg. Wenn da nicht Artikel 29 des neuen Kirchgemeindegesetzes wäre.

Der Haken liegt bei der Finanzkompetenz

Im Artikel 29 des neuen Kirchgemeindegesetzes steht: «Ein Übertragen der Befugnisse an Delegierte ist nicht zulässig.» Das hat für neun der 38 Thurgauer Kirchgemeinden einschneidende Konsequenzen. Nur für neun, ist man versucht zu denken. Sonst wären die im Gesetzgebungsprozess eingebrachten Einwände in der Synode möglicherweise anders beurteilt worden.

Bei den betroffenen neun Kirchgemeinden handelt es sich um die Mitglieder des Kirchgemeindeverbandes Nollen-Lauchetal-Thur: Bettwiesen, Bussnang, Heiligkreuz, Leutmerken, Lommis, Schönholzerswilen, Welfensberg, Wertbühl und Wuppenau. Sie haben sich nicht nur zu einem organisatorischen Pastoralraum zusammengeschlossen, sondern zu einem Verband mit weitreichenden Kompetenzen. Dazu gehört insbesondere das Pastoralpersonal. Das hat zur Folge, dass rund 70 Prozent der Budgets der neun Kirchgemeinden an den Verband fliessen. Und genau hier liegt der Haken.

Delegiertenverbot bei mehr als 40 Prozent des Finanzhaushalts

Das neue Kirchgemeindegesetz schreibt vor, dass maximal 40 Prozent des Budgets einer Kirchgemeinde an eine andere Institution wie einen Kirchgemeindeverband übertragen werden dürfen. Ist der Anteil höher, müssen die betroffenen Kirchbürgerinnen und Kirchbürger an einer zusätzlichen Versammlung über die Rechnung und das Budget dieser Institution befinden.

Für den Kirchgemeindeverband Nollen-Lauchetal-Thur würde genau dies eintreten. Nebst der Bürgerversammlung ihrer direkt zugehörigen Kirchgemeinde müssten die Betroffenen nach einer Übergangsfrist von zehn Jahren zusätzlich auch an der Versammlung des Kirchgemeindeverbandes teilnehmen. Heute erledigen das die je zwei Delegierten der neun zugehörigen Kirchgemeinden.

Referendum hätte weitreichende Konsequenzen

Um diese Doppelbelastung für die Zukunft zu verhindern, hat der Kirchgemeindeverband Nollen-Lauchetal-Thur beschlossen, das Referendum gegen das Kirchgemeindegesetz zu ergreifen. Und zwar gegen das ganze Gesetz, weil es rechtlich nicht möglich ist, nur gegen einen einzelnen Artikel das Referendum zu ergreifen. Das könnte aber weitreichende Konsequenzen haben.

2022 ist in der Katholischen Landeskirche Thurgau ein Wahljahr. Würde das Referendum ergriffen, könnte das Kirchgemeindegesetz wohl nicht bis zum 1. Januar 2022 in Kraft treten, womit die Synodalwahlen am 13. Februar 2022 noch nach dem bisherigen Kirchenorganisationsgesetz (KOG) von 1968 durchgeführt werden müssten. Dass das wenig Sinn macht, leuchtet allen ein.

Kirchenrat zur Diskussion bereit

Kirchenratspräsident Cyrill Bischof. Bild: Ralph Ribi

Um doch noch rechtzeitig eine einvernehmliche Lösung zu finden, hat sich Cyrill Bischof, Präsident des Katholischen Kirchenrates Thurgau, vor wenigen Tagen mit Paul Rutishauser als Präsident des Kirchgemeindeverbandes Nollen-Lauchetal-Thur sowie allen Präsidien der betroffenen neun Kirchgemeinden und zusätzlich der Kirchgemeinde Tobel zu einer Aussprache getroffen. Das Resultat lässt Rutishauser hoffen:

«Ich glaube, es ist jetzt klar geworden, dass wir das Problem heute und nicht erst in zehn Jahren lösen wollen.»

Und es sei auch klar geworden, dass die Auswirkungen des Delegiertenverbots für die betroffenen Kirchgemeinden nicht hinnehmbar sei.

Cyrill Bischof habe angeboten, dass der Kirchenrat den Artikel 29 nochmals beraten und eine Anpassung ins Auge fassen werde. Die Synode könnte den Vorschlag des Kirchenrates dann diskutieren und entscheiden.

Vertrauen stärker gewichtet als das Risiko

Paul Rutishauser, Präsident Kirchgemeindeverband Nollen-Lauchetal-Thur. Bild: Donato Caspari

In den Augen von Paul Rutishauser sind alle daran interessiert, dass es keine Verzögerung gibt bei den Synodalwahlen. «Eine neue Verfassung mit zwei Gesetzen, die nicht in Kraft sind, macht keinen Sinn», sagt Rutishauser. Deshalb sei die Mehrheit der betroffenen Kirchgemeinden dafür, auf das Referendum zu verzichten und auf den Kirchenrat zu vertrauen. Der Zirkularentscheid der neun Kirchgemeinden steht allerdings noch aus. Dennoch glaubt Paul Rutishauser:

«Die Mehrheit könnte damit leben, nochmals darüber zu verhandeln, ohne das Referendum zu ergreifen. Es ist besser, Hand zu bieten, anstatt das ganze Gesetz den Bach runterzuschicken.»

Allerdings ist er sich bewusst, dass der Kirchgemeindeverband Nollen-Lauchetal-Thur mit diesem Vertrauensvorschuss ein erhebliches Risiko eingeht. Denn im November ist die Referendumsfrist längst abgelaufen. Folgt die Synode dem Wunsch nach einer Anpassung von Artikel 29 nicht, wären die neun Kirchgemeinden keinen Schritt weiter. In diesem Fall bliebe nur noch die Initiative.

Kirchenratspräsident setzt sich für Lösung ein

Kirchenratspräsident Cyrill Bischof bestätigt den konstruktiven Gesprächsverlauf:

«Man sieht das Problem und will eine Lösung.»

Die Fragestellung sei, ob eine Delegation über die Kosten befinden dürfe. Sind die Delegierten quasi selbsternannt aus der Exekutivbehörde, wäre dies in den Augen Bischofs zu verneinen, wäre dies in den Augen Bischofs zu verneinen. Handelt es sich jedoch um vom Volk gewählte Delegierte, bilden sie quasi ein Parlament, wie dies auch in grösseren Kirchgemeinden möglich wäre. Also sollte man das nach Ansichts Bischofs auch im vorliegenden Fall können. «Ich werde das in der Synode so erklären.» Ob dies zeitlich bis zur Synode vom 25. November reicht, ist noch nicht klar. «Es muss auch nicht zwingend sein», sagt Bischof. Wenn es möglich sei, werde es aber traktandiert.