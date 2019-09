David Lang: «‹Runggle Buur› setzt bei Mammern Classics neue Massstäbe»

Chasper-Churò Mani in der Rolle des Jack Camenzind. (Bild: Donato Caspari)

Der «Runggle-Buur» verursacht in Mammern grosse Gefühle en masse

Standing-Ovations an der Premiere des «Runggle-Buur»-Musicals von David Lang am Freitagabend in Mammern. Das prominente Publikum war restlos begeistert.