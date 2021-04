Dauerquerelen «Traurig», «unschön», «funktionierende Abteilung gegen die Wand gefahren»: Nach den Kündigungen in Steckborn steigt der Druck auf den Stadtrat Konsequenzen nach Kündigungen: In Steckborn geht es weiter drunter und drüber. Nach der Kündigung von Sozialdienstleiter Christian Hild schmeisst auch seine Stellvertreterin hin, mit Auswirkungen auf viele umliegende Gemeinden. Diese setzen den Stadtrat unter Druck und drängen auf eine Lösung, um finanzielle Folgekosten zu vermeiden. Samuel Koch 17.04.2021, 04.30 Uhr

Die Steckborner Schiffländi mit dem Turmhof als markantes Markenzeichen im Hintergrund. Bild: Donato Caspari

Was in Steckborn bisher geschah: Im Mai 2020 überschlagen sich in Steckborn die Ereignisse. Nach der Bekanntgabe des Rücktritts des parteilosen Stadtrates Gregor Rominger kommt ein interner Streit innerhalb des Stadtrates und der Stadtverwaltung zum Vorschein.

Im Sommer geht der langjährige Stadtschreiber. Im Juli wird bekannt, dass sich auch der langjährige Bauverwalter in Frühpension verabschiedet.

Im Oktober gibt Vizestadtpräsidentin Michael Dähler wegen «gravierender Mängel des Stadtpräsidenten» ihren Rücktritt.

Ruhe kehrt auch mit den erfolgreichen Ersatzwahlen der Stadträte Kathrin Mancuso und Jack Rietiker nicht ein. Der auf Anfang November eingestellte Bauleiter René Clausen muss seinen Posten bereits nach wenigen Wochen wieder räumen.

Im Januar erleidet das Budget 2021 bei einer Volksabstimmung Schiffbruch. Im zweiten Anlauf Ende März gibt es eine deutliche Mehrheit.

Ende März wird bekannt, dass der Leiter der Sozialen Dienste seine Kündigung eingereicht hat, mit Auswirkungen auf Steckborn und viele weitere Gemeinden.

In Steckborn bleibt weiterhin kein Stein auf dem anderen. Nach der überraschenden Kündigung von Christian Hild als langjährigem Leiter der erfolgreich geführten Sozialen Dienste geht nun auch seine Stellvertreterin Kathrin Umbricht. Die Sozialen Dienste mit rund 20 Mitarbeitenden, die sich nebst den sozialen Angelegenheiten des Unterseestädtchens auch um jene der Gemeinden Eschenz, Wagenhausen und Ermatingen kümmern, stehen auf der operativen Seite in Bälde gänzlich führungslos da. Nebst den Sozialen Diensten ist auch die Berufsbeistandschaft Thurgau Nordwest betroffen mit den neun Gemeinden Steckborn, Basadingen-Schlattingen, Berlingen, Diessenhofen, Eschenz, Homburg, Mammern, Schlatt, Wagenhausen.

Eine funktionierende Abteilung ist gegen die Wand gefahren. So fasst es jemand zusammen, der nicht namentlich genannt werden will. Mit der bisherigen Arbeit der Sozialen Dienste sehr zufrieden sind die drei Vertragsgemeinden Eschenz (seit 2012), Wagenhausen (seit 2015) und Ermatingen (seit 2020), womit die Steckborner Abteilung als Sitzgemeinde die sozialen Angelegenheiten für insgesamt knapp 11'000 Einwohner zwischen Untersee und Rhein erledigt. Alle Beteiligten sprechen von einem Erfolgsmodell, das auch in anderen Teilen im Kanton Schule gemacht hat.

Heidi Springmann, Gemeinderätin für Soziales in Eschenz. Bild: PD

Die drei zuständigen Gemeinderäte Heidi Springmann (Eschenz), Karin Vetterli-Ruh (Wagenhausen) und Sandro Usznula (Ermatingen) drücken alle ihr Bedauern über die Kündigungen aus, womit eine professionell geführte Abteilung durchgeschüttelt werde. «Es ist eine traurige Geschichte», sagt Springmann. «Die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team der Sozialen Dienste unter der Leitung von Christian Hild war für Wagenhausen ein Gewinn», sagt Vetterli-Ruh. Und Usznula: «Wir waren sehr zufrieden.»

Karin Vetterli-Ruh, Gemeinderätin für Soziales in Wagenhausen. Bild: PD

Nach der Hiobsbotschaft hätten Überredungskünste von allen Seiten für einen Verbleib von Christian Hild nicht gefruchtet. Darum haben die drei Gemeinden beim Steckborner Stadtrat insistiert, um die Wogen schnellstmöglich wieder zu glätten. Die Idee: Die Sozialen Dienste in einer Art Geschäftsführungsmodell von Steckborn als Sitzgemeinde auszulagern, so wie sich etwa die Gemeinden Münsterlingen, Güttingen, Kesswil, Langrickenbach und Bottighofen seit 2018 organisieren.

Der Übermittler dieser Nachricht in den Steckborner Stadtrat ist Franz Reithofer, in Steckborn zuständig fürs Soziale. Einen Beschluss hat der Stadtrat an seiner Sitzung am Donnerstagabend aber noch nicht gefällt. Reithofer sagt:

«Es gab Informationen über eine mögliche Vertragsänderung, die der Stadtrat beschliessen müsste.»

Franz Reithofer, Stadtrat Steckborn SP, Ressortverantwortlicher Soziales. Bild: Andrea Stalder

Jetzt sei aber erst der Startschuss gefallen, worauf Diskussionen über eine mögliche Zukunft der Sozialen Dienste geführt werden. Reithofer bezeichnet die jetzigen Entwicklungen als Licht am Horizont. Der Stadtrat müsse sich aber dafür einsetzen, dass nicht noch mehr Personal die Notbremse ziehe.

Zumindest für Eschenz und Wagenhausen ist eine Rückkehr zu einem kommunalen Betrieb keine Möglichkeit. Deshalb drängen sie auf die Bündelung eines regionalen Kompetenzzentrums. «So könnten wir zumindest die restlichen Mitarbeitenden halten», argumentiert Heidi Springmann. «Wegen der Professionalität und der Kosten wollen wir die Sozialen Dienste regional betreiben», sagt Karin Vetterli-Ruh. Die Gemeinde Ermatingen hat kurzzeitig gar mit einer Vertragsauflösung für im Sommer kokettiert, wobei diese Variante nicht Priorität geniesse. Jetzt liegen die Hoffnungen ebenfalls auf Gesprächen und einer Auslagerung. «Das wäre ein gangbarer Weg», sagt Sandro Usznula.

Die Kündigungen in Steckborn wirken sich aber nicht nur auf die Sozialen Dienste aus, sondern auch auf die Berufsbeistandschaft Thurgau Nordwest. Im Auftrag der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Frauenfeld führt sie Mandate im Rahmen von Berufsbeistandschaften durch, wie aus einem aktuellen Stelleninserat hervorgeht.

Stelleninserat für eine Berufsbeiständin/einen Berufsbeistand (55–70%), publiziert im «Bote vom Untersee und Rhein» vom 13. April. Bild: Samuel Koch

Die Kesb klärt den Sachverhalt ab und ordnet, falls erforderlich, Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen an, wie Gabriel Petrik, Vizepräsident der Kesb Frauenfeld, in Abwesenheit der Präsidentin Olivia Trepp sagt. «Für die Mandatsführung sind im Anschluss grundsätzlich die Berufsbeistände der jeweiligen Berufsbeistandschaften zuständig», sagt Petrik. Diese haben der Kesb in Bezug auf die Mandatsführung regelmässig Bericht und Rechnung zur Prüfung und Genehmigung einzureichen.

Markus Birk, Stadtpräsident Diessenhofen. Bild: Andrea Stalder

Wegen der personellen Veränderungen in Steckborn hat die Kesb Frauenfeld für nächste Woche ein Treffen mit den im Ausschuss befindenden Gemeindevertretern aufgegleist, nebst Steckborn mit Stadtpräsident Roman Pulfer nehmen darin Markus Birk als Stadtpräsident von Diessenhofen sowie Peter Mathys als Gemeindepräsident von Basadingen-Schlattingen Einsitz. «Wir haben mit Steckborn einen Managementvertrag über die Führung der Berufsbeistandsschaft. Bezüglich Neubesetzung läuft ein HR-Prozess in Steckborn», sagt Birk. Er habe von den Kündigungen gehört, wisse aber offiziell noch zu wenig und wolle deshalb das Treffen abwarten.

Wenig begeistert von der aktuellen Situation in Steckborn zeigt sich Peter Mathys. Er sagt:

«Ich habe Bedenken, und die Gefahr vor finanziellen Folgen ist gross.»

Peter Mathys, Gemeindepräsident Basadingen-Schlattingen. Bild: PD

Gerade bei kurzfristigen Kündigungen steigen die Personalkosten oft stark an, wie ein kürzlich publik gewordenes Beispiel in Frauenfeld zeigt. Weil die dortige Berufsbeistandschaft für eine Weile kaum noch funktionsfähig war, schaltete die Kesb das Obergericht als Aufsichtsgremium ein. Weil zusätzliches Temporärpersonal vonnöten war, kam es zu massiven Mehrkosten. Hätte Frauenfeld die Berufsbeistandschaft komplett an eine private Firma geben müssen, hätte das 3,5 bis 4,5 Millionen Franken gekostet. Im Normalfall kostet die Frauenfelder Berufsbeistandschaft jährlich 1,3 Millionen Franken.

Roman Pulfer, Stadtpräsident Steckborn, FDP. Bild: PD

Peter Mathys hofft, dass sich ein ähnliches Szenario im nordwestlichen Thurgau nicht bewahrheitet. Steckborns Stadtpräsident Roman Pulfer äussert sich nicht zur aktuellen Situation.