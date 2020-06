Das Weihwasserbecken blieb leer: Einblick in den ersten Fischinger Gottesdienst nach zehn Wochen Am Pfingstsonntag waren die Tore der Fischinger Klosterkirche nach längerer Zeit wieder für einen Gottesdienst geöffnet. Dieser stand ganz im Zeichen der Pandemie, auch wegen der zahlreichen Schutzmassnahmen. Christoph Heer 01.06.2020, 16.50 Uhr

Statt sich beim Betreten der Fischinger Klosterkirche mit Weihwasser zu bekreuzigen, desinfizieren die Besucher ihre Hände. (Bild: Nik Roth)

Zum ersten Mal in seinem Leben hat er dafür gebetet, dass zu einem Gottesdienst nicht zu viele Personen erscheinen. «Es wäre enorm schade gewesen, hätten wir Kirchgänger wieder nach Hause schicken müssen.» Es sind die Worte eines erleichterten Pater Gregor Brazerol, nachdem er am Pfingstsonntag in der Fischinger Klosterkirche erstmals nach mehreren Wochen wieder durch einen öffentlichen Gottesdienst führen konnte.

Die Massnahmen, die wegen der Coronapandemie getroffen werden müssen, sind aber nicht zu übersehen: zwei Meter Abstände, abgesperrte Kirchbänke, Händedesinfektionsmittel, beschränkte Besucherzahl, Friedensgruss ohne Händereichen oder leere Weihwasserbecken. Pater Gregor sagt:

«Es kommt mir irgendwie merkwürdig vor, nach zehn Wochen endlich wieder einen Gottesdienst mit euch zu feiern.»

Die letzten Wochen seien ruhiger gewesen. So habe er zum Beispiel das allmorgendliche Vogelgezwitscher viel bewusster wahrgenommen.

«Wir sollten nun das stärker gewordene, sensibilisierte Zuhören weiterpflegen und weiterhin aufeinander zugehen. Seid achtsam und nehmt das Wirken Gottes auf, während sich Himmel und Erde, Mensch und Gott vereinen.» Gespannt horchen die rund 50 Kirchgänger – davon zahlreiche Kinder – den Ausführungen von Pater Gregor.

Jede zweite Sitzbank ist abgesperrt.

(Bild: Nik Roth)

Zum Empfang der heiligen Kommunion sind die Besucher wiederum aufgefordert, die zwei Meter Abstand einzuhalten, was auch tadellos funktioniert. Offenbar hat sich die Bevölkerung an die Massnahmen gewöhnt, so braucht es keine speziellen Aufforderungen oder Zurechtweisungen.

Massnahmen bedeuten Mehraufwand

Pater Gregor Brazerol betont aber auch den nicht zu unterschätzenden Mehraufwand, welchen die Verantwortlichen im Vor- und Hintergrund leisten.

Pater Gregor Brazerol (Bild: Christoph Heer)

Ein Beispiel? «Bitte lassen Sie ihr Sitzkissen an Ort liegen. Wir sammeln sie am Schluss selber ein und schicken sie in die Quarantäne, natürlich mit vorangegangener Desinfektion», sagt Pater Gregor mit einem Augenzwinkern und bringt den einen oder anderen Besucher zum Schmunzeln. Es gelingt ihm, klar verständlich und kurzweilig durch diesen ersten «Coronagottesdienst» zu führen.

Gesungen wird nicht – noch nicht. Für zwei Kirchgänger eine üble Massnahme:

«Ohne christlichen Gesang ist es nicht das Gleiche, trotzdem sind wir natürlich froh, wieder in unserer Klosterkirche und im Miteinander zu beten.»

Im Kloster selbst kehrt wieder Leben ein. So finden unter anderem die Mittwochabendmeditationen wieder statt.