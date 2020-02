Glosse Das wäre ein historischer Sirnacher Unfall Südsicht über illegale Hinterthurgauer Fasnachtsszenarien. Roman Scherrer 26.02.2020, 04.20 Uhr

Brennender Füürlizapfen auf dem Q20-Parkplatz: Wieso den Anlass nicht spontan ins Sirnacher Dorfzentrum verlegen? (Bild: Roman Scherrer)

Fertig Fasnacht. An kaum einem anderen Ort in der Region wird das Ende der närrischen Zeit so schön zelebriert wie in Sirnach. Nämlich mit der Verbrennung des Füürlizapfens. Für Auswärtige: Nein, das ist kein brutales oder perverses Ritual. Der Füürlizapfen ist quasi der Böögg der Sirnacher Fasnacht.