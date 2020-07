Das Vokalensemble Invocare präsentiert sich in Frauenfeld mehrstimmig lyrisch Zum Abschluss der Sommerkonzertreihe der Frauenfelder Abendmusiken ist am Sonntag, 19.Juli, Vokalmusik aus dem 16. und 17.Jahrhundert in der evangelischen Stadtkirche zu hören. 17.07.2020, 16.33 Uhr

Hannah Ely. (Bild: PD)

(red) «Invocare» bedeutet «anrufen». Das erstklassige Vokalensemble gleichen Namens legt grossen Wert auf Rhetorik und strebt danach, die Farben und Nuancen der lyrischen Texte in ihrem weltlichen Madrigal-Programm «Zefiro torna» (Italienisch: Zephyr, kehr zurück) aufzuzeigen. Das Vokalensemble Invocare bildet am Sonntag, 19. Juli, den Abschluss der Sommerkonzertreihe der Frauenfelder Abendmusiken. Das Kollektenkonzert in der evangelischen Stadtkirche zur Dreifaltigkeit beginnt um 17.30Uhr.