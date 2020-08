«Das Trinkwasser im Thurgau kann überall bedenkenlos konsumiert werden»: Kanton entwarnt nach Meldung des Bundes

(red) Abbauprodukte des Fungizids Chlorothalonil, sogenannte Metaboliten, überschreiten den Grenzwert im Grundwasser grossflächig. Das schreibt das Bundesamt für Umwelt in einer neuen Meldung. «In mehr als der Hälfte aller Kantone ist die Grundwasserqualität dadurch erheblich beeinträchtigt.» Betroffen sei hauptsächlich das landwirtschaftlich intensiv genutzte Mittelland. Als Grenzwert gilt vorsorglich 0,1 Mikrogramm pro Liter. Konzentrationen stellt das Bafu in 15 Kantonen fest: AG, BE, BL, FR, GE, JU, LU, SH, SO, TG, TI, VD, VS, ZG und ZH auf. Im Mai waren es zwölf Kantone. Das Problem ist laut Bafu: Das Grundwasser erneuert sich relativ langsam, auf der anderen Seite sind Metaboliten von Chlorothalonil ausgesprochen langlebig. Deshalb sei davon auszugehen, «dass diese Verunreinigungen die Grundwasserqualität noch während Jahren in grösserem Ausmass beeinträchtigen werden». 2021 sollen weitere Daten vorliegen.