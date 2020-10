«Das Tiefbauamt will ja auch sichere Strassen»: Gegen die Aufhebung eines Fussgängerstreifens in Stettfurt regt sich Widerstand Im Rahmen der Hauptstrassensanierung soll der Fussgängerstreifen beim Volg in Stettfurt verschwinden. Kantonsingenieur Andy Heller erklärt den Entscheid, nachdem nun eine Beschwerde beim Verwaltungsgericht eingegangen ist. Samuel Koch 19.10.2020, 04.10 Uhr

Der Fussgängerstreifen auf der Hauptstrasse im Dorfzentrum ist bereits weggefräst. Bild: Donato Caspari

Sechs gelbe Balken führen zu Spannungen. Geht es nach dem kantonalen Tiefbauamt, soll der Fussgängerstreifen beim Volg in Stettfurt im Rahmen der Hauptstrassensanierung definitiv aufgehoben werden. In der Gemeinde am Fusse des Sonnenbergs regt sich Widerstand, zunächst mit einzelnen Unterschriftensammlungen. Jetzt gipfelt der Fall in einer Beschwerde beim Verwaltungsgericht.