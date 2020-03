Das Thurgauer Kantonsparlament

wird so weiblich wie noch nie Knapp auf jedem dritten Sitz im Thurgauer Grossen Rat nimmt eine Politikerin Platz. Der Frauenanteil im Parlament ist so hoch wie noch nie. Silvan Meile 17.03.2020, 14.40 Uhr

Fauenstreiktag am 14. Juni 2020 vor dem Regierungsgebäude in Frauenfeld. Andrea Stalder

Der Wahlsonntag vom 15. März ist ein Sieg für die Frauen. Seit der Einführung des Frauenstimmrechts auf kantonaler Ebene im Jahr 1971 gelang im Thurgau noch nie so vielen weiblichen Politikerinnen der Sprung in den Grossen Rat, wie eine Auswertung dieser Zeitung ergibt. Am vergangenen Sonntag schafften 41 Politikerinnen die Wahl. Ihr Anteil beträgt nun 31,5 Prozent. Damit wurde die bisherige Bestmarke aus dem Jahr 2004 übertroffen. Damals wurden 40 Frauen ins 130-köpfige Kantonsparlament gewählt (30,8 Prozent).

Die SP hat 64 Prozent Frauen, die SVP 15 Prozent

Am meisten Frauen politisieren im neu zusammengesetzten Kantonsrat für die Sozialdemokraten (9 von 17). Die SP ist somit die einzige Partei im Parlament, in der die Frauen mit einem Anteil von 64 Prozent die Mehrheit bilden. Bei den Grünen sind die Männer knapp in der Überzahl (Frauen: 7 von 15). Bei den Mitteparteien CVP und FDP sind je 7 von 18 Sitzen beziehungsweise 39 Prozent von Frauen besetzt. Bei der GLP sind es 2 von 8 (25 Prozent), bei der EVP 2 von 6 (33 Prozent). Die SVP weist einen Frauenanteil von 15 Prozent auf. Nur 7 der 46 Kantonsratsmandate sind bei der grössten Partei in weiblichen Händen. Einzige Partei ohne Frau ist die EDU. Ihre vier Sitze besetzen nur Männer.