Tag der Kinderrechte in der Kantonsbibliothek in Frauenfeld

Demokratie Das Recht auf Spielen und Faulenzen: Die kleinen Bürgerinnen und Bürger begingen in der Kantonsbibliothek in Frauenfeld den internationalen Tag der Kinderrechte Die Stadt Frauenfeld und der Verein Bibliothek der Kulturen luden am Samstag zu einem Aktionstag über Kinderrechte in die Kantonsbibliothek. Kinder und ihre Eltern konnten sich auf spielerische Art politisch weiterbilden. Andreas Taverner 22.11.2021, 05.10 Uhr

Das macht grossen Spass: Vater und Tochter entdecken beim Spielen die Kinderrechte. Bild: Andreas Taverner

Jedes Jahr am 20. November ist internationaler Tag der Kinderrechte. Dieses Datum nahm der Verein Bibliothek der Kulturen am Samstag zum Anlass, in der Kantonsbibliothek an drei Posten kindgerechte Angebote bereitzustellen. Auf spielerische Art konnten Kinder ihre Rechte entdecken. Ob Kinderrechte-Memory, Malbüchlein oder ein «Schnipp Schnapp»: Bei allen Spielen stand die Vermittlung der Kinderrechte im Mittelpunkt. So erfuhren die Kinder, dass ihnen zum Beispiel das Recht auf Spiel und Freizeit zusteht. Gemeint ist damit, dass sie nebst Schule Sport treiben oder auch mal nichts tun dürfen.