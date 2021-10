"Endlich en Hit" der Frauenfelder Galgevögel feiert Premiere

Theatrales Konzertprogramm Das Publikum macht den Hit: «Endlich en Hit» der Mundartchanson-Band Galgevögel feiert im Frauenfelder Eisenwerk Premiere Hoch unterhaltsam: Die Galgevögel, die sich eigentlich vor drei Jahren aufgelöst, zeigen ein neues interaktives Musikprogramm mit viel Theater. Es ging am Freitagabend im Theater im Eisenwerk um die Suche nach dem einen Hit, Übersetzungen auf Thailändisch und die Frage, ob Reggae einen Orgasmus auslösen kann. Evi Biedermann Jetzt kommentieren 24.10.2021, 18.30 Uhr

«Endlich en Hit» ist auch nautisch angehaucht: Frontmann Hansjörg Enz und im Hintergrund Robert Fricker. Bild: Andrea Stalder

Auch wenn der langersehnte Hit noch nicht steht: Die Premiere am Freitagabend im Eisenwerk war ein Volltreffer. So hat man die fünf Galgevögel noch nie erlebt. Programm ist weder ein Konzert noch eine CD-Taufe, sondern der Weg zur Geburt eines Hits.

Die Galgevögel am Freitagabend bei der Premiere von «Endlich en Hit». Bild: Andrea Stalder

Die Band um Hansjörg Enz, die sich vor drei Jahren von der Bühne verabschiedete, ist zurück. «I glaub, mir chönds nüme lo», singt der Leadssänger zum Auftakt und beendet den Vers mit «I glaub mir stönd i zwanzg Johr no do». Nun aber muss «endlich en Hit» her. Das ist den Galgevögeln in ihrer 40-jährigen Karriere nicht gelungen. Trotz sieben Tonträgern, unzähligen Auftritten und einer grossen lokalen Fangemeinde. Deshalb soll jetzt das Publikum als Geburtshelfer mitwirken.

Mindestens sieben weitere Vorstellungen Nach dem Premierenwochenende mit drei Vorstellungen ist «Endlich en Hit» kommendes Wochenende, 30. und 31. Oktober, sowie am 7., 8. und 9. Januar 2022 noch einmal im Eisenwerk zu sehen. Im Theaterhaus Weinfelden spielen die Galgevögel das interaktive Theaterkonzert am 5. und 6. Februar. Die Band besteht in ihrer aktuellen Besetzung aus Hansjörg Enz (Gesang, Drehleier), Robert Fricker (Piano, Gesang), Werner Straub (Bass), Benj Stalder (Gitarre, Mandoline, Gesang) und Diego Alessi (Perkussion). (bie) www.endlich-en-hit.ch

Das Publikum ist bestens unterhalten. Bild: Andrea Stalder

Das Ganze ist mit einem lockeren Einstieg gut eingefädelt. Mit einer inszenierten Fahrt auf dem Rhein, wo einst Enz auf einem Schiff von ThurgauTravel musiziert und mit den Reisenden gesungen hat. Dazu läuft ein Film mit einem tuckernden Schiff.

«Mached alli mit!»

Das ruft Enz ins Publikum und stimmt «Aprite le porte» an. Und wie sie mitmachen! Nach mehreren Schweizer Hits steht ein mehrstimmiger Chor.

Unvergessen bleibt Versuch auf Thailändisch

Werner «Globi» Straub am Bass. Bild: Andrea Stalder

Damit ist der Weg frei in den Proberaum, wo es nun ernst gilt. Es müssen Entscheidungen gefällt werden. Welcher Stil? Welche Sprache? Welches Thema? Das gibt sehr viel Gerede im Kreis der Galgevögel, aber es macht grossen Spass, den fünf Musikern beim Findungsprozess zuzuhören. Manches ist wohl einstudiert, doch vieles kommt spontan. Vorschläge fliegen zuhauf daher, werden teils wieder verworfen, meistens mit treffenden Kommentaren dazu. Ob Reggae, Rock, Ballade oder Sommerhit: Akkorde werden angeschlagen, Texte erfunden und Sprachen ausprobiert. Das letzte Wort aber hat immer das Publikum. Massgebend ist die Akustik des Beifalls.

Frontmann Hansjörg Enz. Bild: Andrea Stalder

Auch das Internet wird herbeigezogen, was Enz letztlich zur Frage verleitet:

«Kann Reggae einen Orgasmus auslösen?»

Die Antwort bleibt ein Geheimnis, was aber nicht heisst, dass es keine gibt. Am Ende des Abends steht fest, in welche Richtung es gehen soll. Das Publikum hat sich für einen Hit in Rockmanier zum Thema Heimat auf Italienisch entschieden. Unvergesslich bleibt dabei der Versuch auf Thailändisch.

Vielleicht der Grund für ein Comeback

Ein Abend zum Mitsingen. Die Gesangsbüechli liegen im Publikum auf. Bild: Andrea Stalder

Das Resultat bedeutet nicht, dass es denn auch so wird. Denn am Samstag und Sonntag fanden auch Vorstellungen statt und weitere werden folgen. Deren 30 sind insgesamt geplant. Da kann noch viel passieren. Anderes Publikum, neue Vorlieben. Das Potenzial von «Endlich en Hit» liegt darin, dass die Band den Riecher dafür entwickelt, was dem Publikum gefällt. Und letztlich aus den Vorschlägen die richtige Wahl trifft, damit endlich ein Hit entsteht. Denn das wäre die Krönung ihrer erfolgreichen Karriere – und vielleicht Grund für ein Comeback.

Hansjörg Enz, wie er leibt und lebt. Bild: Andrea Stalder