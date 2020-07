In diesen Tagen sollte eigentlich Hip Hop über die Grosse Allmend schallen. Doch stattdessen ist Schafgeblöke zu hören. Im Bildervergleich zeigen wir, wie es am Open Air Frauenfeld Mitte Juli normalerweise zu und her geht – und wie verlassen das Festivalgelände im Coronasommer daliegt.

Andrea Stalder, Christina Brunner, Stephanie Martina 09.07.2020, 16.43 Uhr