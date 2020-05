«Das müsste es ihm wert sein»: So reagieren Thurgauer Politiker auf Jakob Starks Doppelmandat und die Geldfrage Benedikt Würth (CVP) muss 90 Prozent seiner Einkünfte als Ständerat dem Kanton St.Gallen abgeben. Bei Jakob Stark (SVP), Regierungsrat und Ständerat im Thurgau, ist es anders. Eine Umfrage unter Politikern zeigt: Einige stört das gewaltig, andere kaum. Silvan Meile 12.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Die kleine Kammer im Bundeshaus in Zeiten vor der Coronapandemie. Bild: Key/Peter Klaunzer (22.11.19)

Ein Mitglied der Thurgauer Regierung darf dem Bundesparlament angehören. Das regelt die Kantonsverfassung. Nicht klar ist jedoch, wie mit den Entschädigungen umgegangen wird, die ein vollamtlicher Regierungsrat für sein zusätzliches Mandat in Bern erhält.

Der grüne Kantonsrat Peter Dransfeld vertritt die Haltung, dass es ein «Gebot des Anstandes» wäre, bei einem Doppelmandat die Einkünfte aus Bern in die Thurgauer Staatskasse fliessen zu lassen. Er stört sich daran, dass dies bei Regierungsrat Jakob Stark (SVP) nicht geschehe, wie er aus der Beantwortung einer einfachen Anfrage der Kantonsregierung entnehmen kann.

Jakob Stark in seiner Rolle als Regierungsrat; seit Dezember ist er auch noch Ständerat. Bild: Donato Caspari

Stark wurde im Dezember als Ständerat vereidigt. Bis Ende Mai amtet er gleichzeitig als Regierungsratspräsident. Dass Stark dem Kanton monatlich 1200 Franken an eine Sekretariatsstelle des Kantons bezahlt, die auch Arbeiten in Zusammenhang mit seiner Funktion als Ständerat erledigt, ist für Dransfeld nur ein schwacher Trost.

Anders Stokholm, FDP-Fraktionspräsident. Bild: Andrea Stalder

Doch nicht alle sehen in dieser Situation ein Problem. Der Thurgauer FDP-Fraktionspräsident Anders Stockholm findet, wenn dieser Fall nicht geregelt sei, stehe es seiner Meinung nach Stark frei, mit diesem Geld zu machen, was er will, zumal es sich auch nur um eine Übergangsfrist handle.

Im Kanton St.Gallen ist diese Frage geregelt

Den gleichen Fall gibt es im Kanton St.Gallen, wo Regierungsrat Benedikt Würth (CVP) vor acht Monaten im Ständerat die Nachfolge von Karin Keller-Sutter (FDP) antrat.

Der St.Galler Staatssekretär Canisius Braun.

Bild: Regina Kühne

Im Unterschied zum Thurgau ist aber dort die Frage des Umgangs mit den Entschädigungen geregelt, wie eine Nachfrage bei Canisius Braun, Leiter der St.Galler Staatskanzlei, zeigt. In der «Besoldungsverordnung für Magistratspersonen» ist beim Nachbarkanton festgehalten, dass Regierungsräte maximal zehn Prozent der Besoldung aus anderen Tätigkeiten für sich beanspruchen können. Darunter fällt auch explizit «die Mitgliedschaft in den eidgenössischen Räten». Der Rest muss in die Staatskasse abgeliefert werden.

Regelung fehlt im Thurgau

Eine so eindeutige Regelung fehlt im Thurgau. Zwar ist festgeschrieben, dass Einkünfte eines Regierungsrates aus Verwaltungsratsmandaten in die Staatskasse fliessen. Wie aber mit Entschädigungen aus Tätigkeiten im Bundesparlament umgegangen werden soll, ist offenbar nirgends klar reglementiert.

GLP-Fraktionschef Ueli Fisch. Bild: Urs Bucher

«Es würde Jakob Stark gut anstehen, die Entschädigung aus dem Ständerat während seiner Doppelfunktion in die Staatskasse fliessen zu lassen», sagt GLP/BDP-Fraktionschef Ueli Fisch, der selber gerne ins Stöckli eingezogen wäre.

«Das müsste es ihm auch deshalb wert sein, da er in seiner Funktion als Regierungsratspräsident Wahlkampf betrieb.»

Ausserdem profitiere Stark auch künftig von einem grosszügigen Ruhegehalt aus der Thurgauer Staatskasse, fügt Fisch hinzu.

Sonja Wiesmann, SP-Fraktionspräsidentin. Bild: PD

Sonja Wiesmann, SP-Fraktionspräsidentin im Grossen Rat, sagt:

«Ich würde erwarten, dass diese Entschädigungsfrage geregelt ist.»

Ob die monatlichen Abgaben Starks an den Kanton, die er für Sekretariatstätigkeiten leistet, gerechtfertigt seien, müsste man im Detail betrachten.

Wiesmann hält aber auch fest, dass Stark in den vergangenen Monaten als Regierungsrat im Thurgau seinen Job machte und seine Geschäfte gut betreute. Möglicherweise habe er für Arbeiten als Ständerat viel Zeit am Wochenende aufgewendet. Ausserdem falle wohl dort seine Entschädigung tiefer aus, weil er nicht an allen Sitzungen in Bern teilnehmen konnte.

Jakob Stark sagte bereits am vergangenen Freitag, dass er sich nicht zum Thema äussere.