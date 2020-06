Das Kloster Fischingen erlebt am Freitagabend ein doppeltes Comeback Klassikfreunde dürfen sich freuen: Am Freitag geht im Kloster Fischingen das erste Konzert nach dem coronabedingten Veranstaltungsverbot über die Bühne. Es ist zugleich die erste Aufführung in der frisch restaurierten Klosterbibliothek. 22.06.2020, 11.45 Uhr

Lionel Andrey, Sebastian Braun und Benedek Horváth sind das Trio Eclipse. (Bild: ZVG)

(red/kuo) Wie so vieles hat Corona auch das Kulturangebot im Kloster Fischingen lahmgelegt. Nun aber dürfen sich Freunde der klassischen Musik und des Barocks gleich doppelt freuen: Das Trio Eclipse lädt am Freitagabend zu einer «Soirée Romantique» ein. Und : Es ist das erste Konzert in der neu restaurierten Bibliothek des Klosters Fischingen. «Festlicher denn je zeigen sich die dezent farbigen Stuckaturen, und die bequeme Bestuhlung verleiht dem Konzerterlebnis den letzten Schliff», schwärmt denn auch Kulturleiterin Cornelia Scheiwiller in ihrer Konzertvorschau.

Cornelia Scheiwiller ist die Kulturchefin des Klosters Fischingen. (Bild: Donato Caspari)

Das Trio Eclipse sind Lionel Andrey (Klarinette), Sebastian Braun (Violoncello) und Benedek Horváth (Klavier). Die drei jungen Musiker lernten sich an der Musikakademie Basel kennen. «Als Preisträger nationaler und internationaler Solowettbewerbe widmen sie sich seit Langem auch intensiv der Kammermusik und fanden so schnell zu einem homogenen Klangkörper zusammen», schreibt Cornelia Scheiwiller weiter. «Das Trio Eclipse schafft dabei die perfekte Balance zwischen den Freiheiten des solistischen Spiels und der Einheitlichkeit ihrer Interpretation.»

In acht Metern Höhe arbeitet eine Fachfrau an der Restaurierung der barocken Stuckatur. (Bild: ZVG)

Auf ihrem Programm der «Soirée Romantique» stehen Werke von C. Frühling, M. Bruch und J. Brahms. Inspiriert von einem Konzert des Klarinettisten Richard Mühlefeld komponierte Johannes Brahms einen Kammermusikzyklus für Klarinette. So entstand im Jahre 1891 das Trio Op.114, welches zu den bekanntesten Werken für diese Besetzung zählt. Diesem Meisterwerk wird das Trio von Carl Frühling gegenübergestellt, welches nur wenige Jahre später entstand. Inspiriert von Brahms und doch in einer ganz eigenen Klangsprache gilt das Trio des österreichischen Komponisten als Neuentdeckung der romantischen Kammermusik. Dazwischen erklingen drei der acht Stücke Op.83 von Max Bruch.

Das Konzert beginnt am Freitag, 26. Juni, um 19 Uhr und dauert rund eine Stunde. Der Eintritt kostet 30 Franken, für Studierende und Lernende 20 Franken. Zudem bietet das Kloster Fischingen ein Kombiticket für das Konzert sowie ein Dreigang-Menü für 70 Franken.