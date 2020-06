Das Kaleidoskop für den Thurgau: Stadt Frauenfeld bewirbt sich mit der Umnutzung der Stadtkaserne für 40 Millionen Franken beim TKB-Ideenwettbewerb

Das Marktwesen hat in Frauenfeld eine lange Tradition, die nach dem Stadtrat nun in die Zukunft überführt werden soll. So fand nachweislich schon im 1512 erbauten Vorgängergebäude des Rathauses reges Markttreiben statt mit Metzgerei, Schmalzerei und Kaufhaus im Erdgeschoss sowie im Obergeschoss neben dem Ratssaal mit einem Kürschner und einem Tuchhändler. Auch die Armee blickt in der Thurgauer Kantonshauptstadt auf eine 160-jährige Geschichte zurück. So liess die Bürgergemeinde Frauenfeld in den Jahren 1862/63 die Stadtkaserne mitsamt Doppelreithalle und Stallungen für die Schweizerische Eidgenossenschaft bauen. Als Architekt zeichnete der bekannte Johann Joachim Brenner verantwortlich. Der Hauptbau ist denkmalpflegerisch als wertvoll eingestuft. (ma)