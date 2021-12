Jahresrückblick: Turnhallen waren das Politikum im Hinterthurgau

Corona Wachsende Sorge wegen Omikron: Ist der Bundesrat in den Ferien?

Der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf warnt vor knappen Ressourcen in den Spitälern und einem Kollaps der kritischen Infrastruktur. Angesichts der steigenden Infektionszahlen soll der Bundesrat die Massnahmen verschärfen. Offiziell tagt die Regierung erst am 12. Januar wieder. Was heisst das nun?