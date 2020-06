«Das ist Regionalpolitik. Sachlich hatte Frauenfeld die besseren Argumente»: So reagiert man in der Kantonshauptstadt auf den Standortentscheid zum Historischen Museum Thurgau Der Regierungsrat hat in der Standortfrage betreffend Historischem Museum entschieden: Die ältere Geschichte soll in Frauenfeld im zu sanierenden Schloss bleiben, die neuere Geschichte zügelt nach Arbon. Mathias Frei 04.06.2020, 20.34 Uhr

So, wie in dieser Illustration von Matthias Gnehm, hätte der Neubau für das Historische Museum auf der Ostseite des Oberen Mätteli aussehen können. (Bild: PD)

Frauenfelds Stadtpräsident Anders Stokholm hat den Entscheid so erwartet.

«Das ist Regionalpolitik. Sachlich hatte Frauenfeld die besseren Argumente.»

Anders Stokholm, Stadtpräsident. (Bild: PD)

Das stellt er fest. Vielleicht entspreche aber ein solcher Entscheid, der niemandem richtig weh tue, auch dem Thurgauer Naturell. Fakt ist: Die Thurgauer Geschichte soll in Zukunft auf zwei Standorte verteilt werden. Diesen Grundsatzentscheid hat der Regierungsrat beschlossen, wie am Donnerstagnachmittag an einer Medienkonferenz bekannt geworden ist. In Frauenfeld bleibt die Geschichte bis 1798, das Schloss soll dafür grundlegend saniert werden. Die neuere Geschichte zieht nach Arbon.

Monika Knill, Regierungsrätin. (Bild: Andrea Stalder)

Es habe eigentlich nichts gegen den vorgeschlagenen Museumsneubau auf der Ostseite des Oberen Mätteli gesprochen, sagt die zuständige Regierungsrätin Monika Knill vor den Medien. Auch die aus Fachexperten zusammengesetzte Projektgruppe «Standortevaluation Historisches Museum Thurgau» hatte dem Regierungsrat Frauenfeld als Standort empfohlen.

Kanton hat Gelegenheit nicht genutzt

Stokholm bedauert den Entscheid: «Der Kanton hat die ihm in Frauenfeld gebotene Gelegenheit nicht genutzt.» Für die Zukunft ist er gleichwohl positiv gestimmt.

«Denn der Kanton investiert ins Schloss und wertet es auf.»

Eine städtebauliche Entwicklung mit öffentlicher Nutzung auf dem Oberen Mätteli sei weiterhin möglich. Auf die Frage, ob man in Frauenfeld rückblickend etwas versäumt habe, meint Stokholm: «Man kann immer mehr machen. Aber es hätte nichts bewirkt.»

Schloss Frauenfeld: Hier ist das Historische Museum aktuell daheim. (Bild: Donato Caspari)

Gabriele Keck, Direktorin des Historischen Museums Thurgau. (Bild: Andrea Stalder)

Jede neue Situation bringe Chancen, aber auch Risiken mit sich, sagt Gabriele Keck, Direktorin des Historischen Museums Thurgau. Natürlich trage sie den Entscheid des Regierungsrat mit und werde sich auch in Zukunft mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung aktiv in die Prozesse rund um das Historische Museum einbringen. «Dass der Kanton das Schloss sanieren will, ist auf jeden Fall ein starkes Zeichen für den Standort Frauenfeld.» Betrieblich setzt Museumsdirektorin Keck aber grosse Fragezeichen.

«So, wie wir heute aufgestellt sind, kann das nicht funktionieren.»

Tage der offenen Tür 2017 im Schaudepot St.Katharinental in Diessenhofen. (Bild: Reto Martin)

Ihrer Meinung nach ist der Standortentscheid aus fachlicher Sicht nicht optimal. Bei Standorten, die eine Stunde auseinander liegen, brauche es an beiden Orten Kuratoren, Techniker und einen Besucherservice. Aber wenn man die Organisationsstrukturen der kantonalen Museen komplett neu denke, wie dies Regierungsrätin Knill angedeutet hat, sei vieles möglich, sagt Keck. «Doch dafür braucht es genug finanzielle Mittel und genug Personal.» Glücklich ist Keck aber, dass der Standort des Schaudepots Katharinental mit der volkskundlichen Sammlung nicht zur Diskussion steht, sondern sogar gestärkt wird.

Nina Wägeli, Präsidentin Regio Frauenfeld Tourismus und Freizeit. (Bild: PD)

Nina Wägeli, Präsidentin von Regio Frauenfeld Tourismus und Freizeit, zeigt sich erleichtert, dass ein Teil des Museums in Frauenfeld bleibt. «Kulturell wäre es ein grosser Verlust gewesen.» Sie mutmasst, dass der Regierungsrat mit dem Entscheid niemandem vor den Kopf stossen wollte.