Interview «Das grosse Risiko ist ein erneuter Lockdown»: Regierungsrätin Cornelia Komposch im Corona-Interview Die Thurgauer Regierungsrätin Cornelia Komposch erklärt im Gespräch, wieso der Thurgau vom Coronavirus einigermassen verschont geblieben ist. Sie warnt aber vor den Risiken einer zweiten Welle. Ebenso bezieht die Sozialdemokratin Stellung zur aktuellen Diskussion um Demos in Pandemiezeiten. Ihrem Parteikollegen Fredy Fässler, der wegen einer Aussage unter Beschuss ist, gibt sie Schützenhilfe. Interview: Sebastian Keller 16.06.2020, 18.45 Uhr

Regierungsrätin Cornelia Komposch, Vorsteherin des Departementes für Justiz und Sicherheit. Bild: Andrea Stalder

Der Thurgau war in der ganzen Krise nicht stark betroffen. Weiss man wieso?

Cornelia Komposch: Erstens liegen wir rein geografisch weit weg von den Hotspots Italien und Tessin. Zweitens hatten wir eine gewisse Vorlaufzeit. Die Bevölkerung war alarmiert und hat sehr schnell verstanden, was es heisst, die Vorgaben des Bundes einzuhalten. Matchentscheidend war auch die relativ rasche Schliessung der Grenzen.

Worüber der Thurgau letztlich froh sein musste.

Ich glaube wirklich, dass es ein mutiger und wichtiger Entscheid des Bundesrates gewesen ist. Kreuzlingen und Konstanz haben zwar schwer darunter gelitten. Nun sind wir – vor allem auch für die Wirtschaft – froh, dass die Grenzen wieder offen sind.

Ist man sich in der Thurgauer Regierung einig, dass es eine zweite Welle gibt?

Ja. Es zeigt sich in China, aber auch in anderen Ländern. Der kantonale Führungsstab ist ein eingespieltes Team. Wir könnten ihn vom einen auf den anderen Tag wieder hochfahren. Auch Schutzmaterial haben wir jetzt, die Lager sind gefüllt.

Welches Schutzmaterial?

Masken, Desinfektionsmittel, das waren die raren Güter. Dann Schutzanzüge und Beatmungsgeräte. Auch medizinisch sind wir in der Lage, eine zweite Welle – wenn sie flach ausfällt – in den Griff zu bekommen.

Welches sind die spezifischen Risiken einer zweiten Welle?

Das grosse Risiko ist ein erneuter Lockdown. Das wäre eine Katastrophe. Hochrechnungen zeigen: Ein Drittel aller Thurgauer Unternehmen würden einen weiteren Lockdown wohl nicht überleben. Deshalb gilt es, ihn mit allen Mitteln zu verhindern.

Derzeit stehen regionale Lockdowns im Fokus. Was halten Sie davon?

Das muss man anschauen. Klar ist: Ein flächendeckender Lockdown muss vermieden werden. Man hat teilweise den Eindruck, ein Teil der Bevölkerung meine, es sei ausgestanden. Vielleicht ist man ob der Massnahmen auch etwas müde, was ich nachvollziehen kann. Aber die Einhaltung der Vorgaben ist das A und O.

Cornelia Komposch anlässlich der Pressekonferenz der Regierung. Bild: Andrea Stalder

Auf der anderen Seite werden weitere Lockerungen gefordert. Was soll der Bundesrat nächstens beschliessen?

Wenn der Trend weiter abwärtsgeht, kann der Bundesrat weitergehende Lockerungen beschliessen. Aber Grossveranstaltungen wären hochriskant. Es können ja gewisse Anlässe bereits wieder stattfinden, aber die ganz grossen muss man für dieses Jahr vergessen. So weh es tut für eine Olma, eine Wega und auch ein Open Air Frauenfeld. Aber die Vernunft muss vorherrschen.

Urs Hofmann, ihr Parteikollege aus dem Aargau, fordert, die Obergrenze bei Demos sei aufzuheben.

Diese Vorgabe ist für die Polizei tatsächlich ganz schwierig umzusetzen. Dafür braucht es ein riesiges Aufgebot von Polizisten, welche die Demonstranten kesseln. Das heisst: Man treibt sie noch näher zusammen. Dabei kann Angst ausbrechen. Deshalb bin ich klar bei Herrn Hofmann: Man sollte die Obergrenze von 300 Teilnehmern aufheben, aber mit der Vorgabe, Masken bei Demos tragen zu müssen.

Geht es darum, dass es für die Polizei einfacher ist oder auch darum, verfassungsmässige Grundrechte zu gewähren?

Also die Themen, wegen denen jetzt demonstriert wird – und da stelle jetzt mal Rassismus ins Zentrum –, sind hochemotional. Ein Durchgreifen der Polizei wäre in diesen Fällen absolut schwierig gewesen.

Rassismus ist ein Thema, es ging aber auch um den Frauenstreik. Ein anderer Parteikollege von Ihnen, der St.Galler Regierungsrat Fredy Fässler, bezeichnete im «Tages-Anzeiger» die Demonstrationen als «hocherfreulich». Die Aussage führte zu Irritationen. Wie stehen Sie dazu?

Ich finde Demonstrationen für Frauenanliegen und gegen den Rassismus absolut berechtigt, aber in der jetzigen Zeit auch höchst problematisch. Ich bin aber auch überzeugt: Mein Kollege Fredy Fässler wollte das ebenfalls so zum Ausdruck bringen. Es war sicher kein Aufruf von ihm als Sicherheits- und Justizdirektor des Kantons St.Gallen, in der Coronazeit Demonstrationen durchzuführen. Aber auch ich stehe von den Themen her hinter den Kundgebungen.