Das Gewerbegebiet Messenriet in Gachnang wächst weiter Die Firma Artkeramik Romano und das Gipsergeschäft Portone bauen an der Hauptstrasse nach Islikon ein Wohn- und Geschäftshaus. Stefan Hilzinger 27.02.2020, 16.50 Uhr

Die Familien Romano und Portone schreiten zur Tat. Bild: Stefan Hilzinger

Das Wohn- und Gewerbegebiet Messenriet in Gachnang, unmittelbar an der Grenze zur Stadt Frauenfeld, boomt weiter. Anfang Woche fiel der Startschuss für ein neues Wohn- und Gewerbehaus an der Hauptstrasse nach Islikon.