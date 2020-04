Das Gewerbe der Region Frauenfeld darbt wegen der Krise +++ Gewerbeverein befragt Mitglieder und will Gegensteuer geben Vor allem grosse Leere. Die Krise trifft Kleinunternehmer in der Region Frauenfeld hart, wie die neueste Umfrage des Gewerbevereins zeigt. Mit mehreren Massnahmen will er den Hebel ansetzen. Samuel Koch 04.04.2020, 05.00 Uhr

Das Gewerbe in der Altstadt in der Nähe des Schlosses steht grösstenteils still. (Bild: Andrea Stalder

(16. März 2020))

Sie hängen in den Seilen, wissen nicht, wo oben und wo unten ist. Die Mitglieder des Gewerbevereins Region Frauenfeld sind unweigerlich stark betroffen von der aktuellen Krise. Martina Pfiffner Müller, die als Vizepräsidentin für die Umfrage zum Thema Coronavirus verantwortlich zeichnet, sagt:

Martina Pfiffner Müller, Vizepräsidentin Gewerbeverein Region Frauenfeld. (Bild: PD)

«Die Betroffenheit ist riesig, die Verunsicherung sehr gross.»

Sofort nachdem sich der vom Bund beorderte Shutdown bis in die Region auswirkte, befragte der Verein seine Mitglieder über Erschwernisse für die Geschäftsentwicklung, getroffene Massnahmen oder Prognosen für die nächste Zeit.

Von den 420 Mitgliedern haben innert Wochenfrist 194 Betriebe die Onlineumfrage ausgefüllt, was einem Rücklauf von 46 Prozent entspricht. «Die Beteiligung ist hoch», sagt Pfiffner Müller. Der Gewerbeverein führe immer mal wieder Umfragen durch, aber nie mit einer ähnlich hohen Rücklaufquote.

Drei konkrete Ziele zu Gunsten der Gewerbler

Der erste Schock ist nach dem ersten Massnahmenpaket des Bundesrates einer spürbaren Erleichterung gewichen, meint Pfiffner Müller. Das sei aus vielen zuletzt geführten Gesprächen mit betroffenen Kleinunternehmern ans Licht gekommen. Viele seien schlicht überfordert gewesen mit der ersten Phase. «Es geht um Existenzängste», sagt sie. Die jetzigen Resultate zeigten erste Trends. «Aber es braucht noch vertiefte Abklärungen.»

Aus der Umfrage lassen sich folgende Erkenntnisse gewinnen:

Knapp vier Fünftel der Befragten rechnen mit Erschwernissen für die Geschäftsentwicklung. Diese werden sehr unterschiedlich begründet

Zwei Drittel der Betriebe haben Kurzarbeit beantragt

Generell unsichere Zukunftsaussichten, grosse Betroffenheit bei Kleinbetrieben und Selbstständigerwerbenden

Markanter Einbruch der Nachfrage wegen angeordnetem Berufsverbot respektive Verschiebungen von Anlässen

Befürchtungen, Onlinehandel legt gegenüber lokalem Gewerbe weiter zu

Angst vor Überschuldung wegen Überbrückungskrediten

Als erste Massnahme hat der Gewerbeverein mit der IG Fit, der Regio und der Stadt Frauenfeld die Plattform «Die Region Frauenfeld liefert» aufgegleist. Dort haben sich schon 120 Gewerbler registriert, um auf ihre Angebote aufmerksam zu machen. Damit die Plattform Flughöhe erreicht, benötige es aber nicht nur das lokale Gewerbe, sondern auch die Bevölkerung.

Deshalb lautet die zweite Massnahme: Sensibilisierung. «Es bringt nichts, wenn Kunden trotz lokalem Angebot Waren online beim Grosshändler bestellen», sagt Pfiffner Müller mit Blick auf mögliche Marketing-Massnahmen. Der Gewerbeverein will in Zukunft vermehrt mit spürbarem Nutzen fürs lokale Gewerbe konkret an Projekten mitarbeiten. Als dritte Massnahme pocht der Gewerbeverein auf Schulungen für seine Mitglieder. Pfiffner Müller sagt:

«Onlinehandel ist eine Chance, die viele noch nicht nutzen oder nicht wissen, sie zu nutzen.»

Da zeigten auch Zahlen aus der Umfrage. Für den Schritt in die Digitalisierung benötige es nicht nur teure Investitionen. «Etwa über soziale Medien kann man schnell mit einfachsten Mitteln etwas tun.»

Behörden fassen weitere Massnahmen ins Auge

Der Gewerbeverein appelliert auch an die Behörden. Nach dem Bund hat auch der Kanton Thurgau weiteres Geld für Kredite bereitgestellt. Zudem werden Mahnungen ausgesetzt und Fristverlängerungen für Steuererklärungen an juristische Personen erteilt, wie er am Freitag bekanntgegeben hat. Auch die Stadt Frauenfeld versucht, weitere Massnahmen aufzugleisen. Stadtpräsident Anders Stokholm sagt:

Anders Stokholm, Stadtpräsident Frauenfeld. (Bild: Andrea Stalder)

«Wir nehmen Stundungsgesuche für Mieten, Gebühren und Steuern entgegen.»

Für Erlasse hingegen sei es jetzt noch zu früh. Dafür tönt er an, dass mit der bevorstehenden Rechnung weitere gezielte Massnahmen kommuniziert werden würden. «Wir begrüssen sehr, dass die Behörden letzte Schlupflöcher stopfen», sagt Martina Pfiffner Müller.