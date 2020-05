Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut - Ein Segelkunstflug-Weltmeister erzählt von der Faszination seiner Sportart Jonas Langenegger aus Schweizersholz bei Bischofszell ist Weltmeister im Segelkunstflug. Er erzählt, wieso er jedes Wochenende von neuem ins Cockpit steigt, in welchen Situationen es brenzlig werden kann und wie er zur Fliegerei gekommen ist. Enrico Kampmann 18.05.2020, 05.10 Uhr

Jonas Langenegger im Cockpit seines Swift S-1 Segelfliegers auf dem Flugplatz Amlikon. Bild: Reto Martin

Sie sitzen in einem rundlichen Kunststoffgehäuse, gerade gross genug, um aufrecht zu sitzen. Neben ihnen türmen sich die schroffen Felswände des Säntis auf, über ihnen nur tiefblauer Himmel und vereinzelt weisse Kondensstreifen. Sie sind alleine. Nichts als ein Zentimeter Kunststoff zwischen ihnen und 2500 Metern freiem Fall. Bis zum Flugfeld sind es vierzig Kilometer. Aber ihr Flugzeug hat keinen Motor.

Was für manche wie ein Albtraum klingt, ist für ihn ein gelungenes Sonntagsprogramm. Jonas Langenegger ist leidenschaftlicher Segelflieger. 2018 wurde er Weltmeister im Segelkunstflug in der Kategorie Advanced, im selben Jahr gewann er im Langstreckenflug die Junioren-Schweizer-Meisterschaft. Am ersten Mai war er in der SRF-«DOK»-Serie «Schweizer Helden der Lüfte» zu sehen.

Auf dem Flugplatz Amlikon hilft der 26-Jährige aus Schweizersholz bei Bischofszell gerade einem anderen Piloten, sein Flugzeug zusammenzubauen. Man kann nicht umhin, die schlichte Eleganz der Maschinen zu bewundern. Die sanften Rundungen, der aerodynamische Minimalismus.

Der Thurgauer Jonas Langenegger nimmt Platz in seinem Segelflugzeug. Bild: Reto Martin

In besagter SRF-Doku meint sein Trainer, Langenegger sei «ein aussergewöhnliches Talent, was ihn manchmal dazu verführt, zu glauben, alles gehe von selbst.» Was er damit gemeint habe? Langenegger erklärt, dass er dieses Jahr im Kunstflug in die Kategorie Unlimited aufgestiegen sei.

«Zuerst dachte ich, das werde kein Problem. Es sind ja einfach ein paar neue Figuren, wenn auch etwas anspruchsvoller.»

Der Umstieg in die neue Kategorie habe sich dann aber als weitaus grösserer Schritt herausgestellt, als anfangs angenommen. Diesen Sommer sollte er an der Weltmeisterschaft in Polen teilnehmen, doch Corona machte ihm einen Strich durch die Rechnung.

Es ist nicht der Nervenkitzel, der ihn in die Höhe treibt

An Wettkämpfen fliegt Langenegger mit Geschwindigkeiten von bis zu 290km/h Rollen, Überschläge und andere Figuren. Dabei ist er Belastungen von bis zu 7G ausgesetzt, wird also mit siebenfacher Erdanziehungskraft in seinen Sessel gedrückt. Das fühlt sich an, als wäre er 500 Kilo schwer. Dafür muss er spezifische Pressatmungsübungen machen, damit er während des Flugs nicht ohnmächtig wird. Ein Adrenalin-Junkie sei er aber nicht:

«Beim Kunstfliegen ist alles so genau einstudiert, da kann eigentlich nichts schiefgehen.»

Na ja, wenn er meint.

Den WM-Titel holte er sich im Kunstfliegen, meistens aber fliegt er Langstrecken. Langenegger:

«Wenn es mal brenzlig wird, dann bei dieser Disziplin. Bei Wettkämpfen sind manchmal so viele Segler gleichzeitig in der Luft, dass es durchaus mal knapp werden kann.»

Ausserdem käme es ab und zu vor, dass man es nicht mehr bis zum nächsten Flugplatz schafft, weil die Thermik wegfällt – ein bis zwei Mal im Jahr. «Dann muss man halt irgendwo auf einem Feld landen. Das gehört zum Sport und normalerweise entstehen dabei auch keine Schäden.» Von Notlandung ist nie die Rede. «Es wäre ja auch langweilig, wenn man problemlos von A nach B fliegen könnte.»

Sieben Stunden in völliger Einsamkeit ­– wo nur dir Vögel sind

Schon von klein auf zog es Langenegger in die Luft. In der fünften Klasse fing er an, sich für Modellflugzeuge zu begeistern. Mit 15 schenkten ihm seine Eltern einen Schnuppertag auf dem Flugplatz Amlikon, gleich darauf entschied er sich, das Brevet zu machen. Im gleichen Sommer nahm er die ersten Flugstunden und im Herbst sass er dann schon alleine im Flugzeug. So schnell gehe das normalerweise nicht. Er verbrachte von Anfang an jedes Wochenende auf dem Flugplatz. Das sei bis heute noch so, allerdings meistens nur noch einen Tag.

Jonas Langenegger klebt die Rillen zwischen Rumpf und Tragflächen ab, um die Aerodynamik zu optimieren. Bild: Reto Martin

Langenegger wohnt mit seiner langjährigen Freundin in Effretikon und studiert Teilzeit im Master Maschinenbau an der ZHAW in Winterthur. Nebenbei arbeitet er als Assistent mit Forschungsschwerpunkt Robotik und Automation. So finanziert er sich auch das Fliegen. An einem typischen Flugtag ist er sechs bis sieben Stunden in der Luft, eingesperrt im winzigen Cockpit – in völliger Einsamkeit. Doch langweilig werde es ihm nie.

«Man hat immer etwas zu tun. Man muss ständig auf die Thermik achten, um in der Luft zu bleiben.»

Dabei hält er Ausschau nach den Vögeln. Die wissen, wo die Thermik am besten ist. «Dann kreist man mit ihnen in die Höhe.»

Ein Bild ins Cockpit des Weltmeisters im Segelkunstflug. Reto Martin

Es ist das Gefühl der Freiheit, das Jonas Langenegger reizt

Doch was, wenn nicht das Adrenalin, es ist, das diesen Menschen antreibt, sich jedes Wochenende von neuem in schwindelnde Höhen zu begeben, dorthin, wo nur die Vögel sind, knapp unterhalb der Kondensstreifen? Wie war es, das erste Mal alleine im Flieger zu sitzen, ganz auf sich alleine gestellt?

«Vor dem ersten Solo-Flug war mir schon ein bisschen mulmig, aber sobald ich in der Luft war, war alles weg. Ganz alleine da oben zu sein, ist ein unbeschreibliches Gefühl.» Aber worin der Reiz denn liege?

«Die Freiheit, die man verspürt, wenn man dort oben ist und sich ungebunden in der Luft bewegen kann.»

Adrenalin-Junkie mag er keiner sein, doch schon Perikles wusste, dass das Geheimnis der Freiheit der Mut ist.