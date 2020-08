Das Geheimnis der alten Eiche: Holzuntersuchungen zeigen, dass der «Trauben» in Weinfelden 100 Jahre älter ist, als bisher angenommen Wegen des Umbaus wurde das national geschützte Gebäude Gasthaus Trauben untersucht. Bauforscher Martin Hüeblin hat bei der Jahresringuntersuchung festgestellt, dass der Trauben nicht 1649 sondern bereits 1550 gebaut worden ist. Doch, wer hat denn nun das Gasthaus gebaut? Sabrina Bächi 27.08.2020, 18.30 Uhr

Martin Hüeblin hat die Balken im Gasthaus Trauben untersucht und herausgefunden, dass das Gebäude hundert Jahre älter ist, als gedacht. Bild: Andrea Stalder (Weinfelden, 26. August, 2020)

«Erbaut 1649». So steht es auf einer Tafel am Gasthaus zum Trauben in Weinfelden. Bis vor gut einer Woche ging man noch davon aus, dass die Zürcher während ihrer Herrschaft über Weinfelden den «Trauben» bauten. Doch der derzeitige Umbau des altehrwürdigen Gebäudes zog auch eine Untersuchung der Bausubstanz mit sich und brachte eine überraschende Erkenntnis zum Vorschein: Der «Trauben» ist hundert Jahre älter als gedacht.

«Das Gasthaus zum Trauben steht unter nationalem Denkmalschutz, wenn umgebaut wird, zieht das automatisch eine Untersuchung mit sich», sagt Martin Hüeblin, selbstständiger Bauforscher, der die Untersuchungen im Auftrag des kantonalen Amtes für Denkmalpflege durchführte.

Auch die Balken aus Fichte im Dachstock wurden untersucht. Sie zeigen ebenfalls, dass der «Trauben» älter sein muss, als 1649 Bild: Andrea Stalder (Weinfelden, 18. Juni 2020)

25 Holzproben ergeben ein eindeutiges Bild

Zu Beginn hielt er die Untersuchung des Gasthauses nicht gerade für spektakulär. Er selbst ging vom Baujahr 1649 aus, dachte sich aber gleich, dass der Keller älter sein könnte. «Die Bautechnik ist ein Indiz dafür, dass dieses Kellergewölbe älter ist», sagt er. Das wäre jedoch nichts Ungewöhnliches, denn früher habe man oft auf bestehenden Fundamenten gebaut.

Martin Hübelin, selbständiger Bauforscher. Bild: Andrea Stalder

«Wir dachten, dass wir es hier mit verschiedenen Bauphasen zu tun haben.»

Deshalb haben die Dendrochronologen rund 25 Proben aus den Eichenpfosten im Keller und den Fichtenbalken im oberen Teil des Gebäudes entnommen und die Jahresringe untersucht. Aufgrund der zahlreichen Proben könne er nun sicher sagen, dass das Holz im Winter 1549 geschlagen und wahrscheinlich in den Folgemonaten verbaut wurde.

Die Zürcher haben den «Trauben» nicht gebaut

Das sei eine grosse Überraschung gewesen, sagt Hüeblin lächelnd. «Vor allem, dass das Gebäude aus einem Guss ist, das hat mich schon erstaunt», sagt er. Von der Jahreszahl 1649 ging man bisher aus, da es eine Bauabrechnung der Zürcher Herrschaft gab, die damals in Weinfelden regierte. Mit der neuen Erkenntnis, dass der «Trauben» viel älter sein muss, kommen die Zürcher nicht mehr als Bauherren in Frage. Doch, wer hat dann das Gasthaus erbaut?

Peter Erni, Historiker Bild: PD

Dieser Frage ging Peter Erni nach. Er arbeitet im Rahmen der Kunstdenkmälerforschung derzeit die Geschichte Weinfeldens auf. Im Bürgerarchiv gibt es eine Kopie dieser Bauabrechnung, die bisher wohl zu der falschen Annahme des Baujahrs führte. «Ich habe die Bauabrechnung vor einiger Zeit abgeschrieben, damals war sie, wie alle Archivalien, einfach ein Puzzleteil, ich habe mir nicht gross Gedanken darüber gemacht, sondern in einem ersten Schritt einfach alle Daten gesammelt», sagt Erni.

Mit der neuen Erkenntnis aber habe er die Bauabrechnung genauer angeschaut und festgestellt, dass «es in diesem Dokument einige Hinweise gibt, dass die Zürcher lediglich einen Umbau tätigten». Die Bauarbeiten hätten zum einen nur 300 Gulden gekostet, was zu wenig Geld sei, ein Haus wie den «Trauben» zu erbauen und auch einige Begriffe in dieser Abrechnung würden klar auf einen Umbau hindeuten, sagt der Historiker.

«Eine interessante Persönlichkeit»

Als Bauherr kommt nach neusten Erkenntnissen Sebastian Muntprat in Frage. Muntprat war Besitzer der Schlösser Salenstein und Hard bei Ermatingen und eben der Herrschaft Weinfelden. Seine Vorfahren kauften 1474 die halbe Herrschaft Weinfelden, ab 1542 ging sie ganz in die Hand der Muntprats über. «Sebastian Muntprat ist eine sehr interessante Person», erzählt Erni.

Dessen Grossvater, Lütfried der «Grosse Muntprat», war seinerzeit der reichste Mann in ganz Mitteleuropa. Sebastian Muntprat war bauaffin und nutzte das Familienvermögen offensichtlich dazu, in Weinfelden nebst Umbauten am Schloss, den Trauben und allenfalls auch die Schwärze zu bauen.

Die Tafel muss wohl geändert werden

Für Peter Erni geht es nun darum, die neuen Erkenntnisse mit den vielen anderen Puzzleteilen zu vergleichen, die er im Archiv gefunden hat. So entstünden neue Zusammenhänge und einiges, was bisher vielleicht rätselhaft war, gebe dann plötzlich Sinn.

Heutige Besitzerin des «Traubens» ist die Bürgergemeinde. Deren Präsident, Stefan Haffter, zeigt sich überrascht von den neusten Erkenntnissen. Er sei gespannt auf den abschliessenden Bericht des Bauforschers und meint:

Stefan Haffter, Präsident der Bürgergemeinde Weinfelden. Bild: Mario Testa

«Wahrscheinlich müssen wir nun die Beschriftung am ‹Trauben› ändern.»