Bodysoccer-Turnier in Buch

Sport Das ganze Dorf spielt mit am Buecher Bodysoccer-Turnier 32 Teams massen sich in Buch als lebende Töggelikasten. Manuela Olgiati 04.09.2022, 16.43 Uhr

Schwitzen auf dem Spielfeld, Mitfiebern am Rande. Dazu Sonnenschein. So mancher Kicker muss mit dem Körper unten durch. 32 Mannschaften treten an, darunter viele Festsieger der vergangenen Jahre.

«Der Teilnehmerrekord von 2017 hält an», sagt Organisator Urs Wegmüller. Der Präsident vom Verein Dorfläbe Buch gibt an dieser dreizehnten Ausgabe des Bodysoccer-Turniers am Samstagnachmittag beim Schulhaus Buch als Speaker die Einsätze bekannt. Das Spiel funktioniert ähnlich wie beim Töggelikasten, nur mit Menschen als Spieler. Die zwei Mannschaften stehen im Feld wie beim Tischfussball festgebunden an Stangen. Sie bewegen sich gemeinsam nach links oder rechts. Als Schiedsrichter greifen Kolleginnen und Kollegen anderer Mannschaften ein. Deren Namen sind wieder wie immer fantasievoll. Auf Platz eins spielt das Team «It’s Apéro Time» gegen die «Buechemer Dorfjugend». Treffsicher nehmen die Spiele mit den Mannschaften «Chrüseliwasser» und dem Frauenteam «Hexenschuss» ihre Fortsetzung.