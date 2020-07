Das Frauenfelder Kulturlokal Kaff baut sich mit einem Holzpavillon auf dem Unteren Mätteli seine Heimat auf Dauer gleich selbst Die Suche nach einem neuen Standort hat ein Ende. Der Verein Projekt Kaff plant einen Pavillon mitten im Frauenfelder Entwicklungsgebiet Murgbogen. Die Stadt unterstützt den Bau mit einem Einmal-Beitrag über 300'000 Franken und einem Baurechtsvertrag für vorerst fünf Jahre. Mathias Frei 18.07.2020, 04.30 Uhr

Vertreter von Stadt und Kulturlokal Kaff wie auf einem Bandfoto auf dem Unteren Mätteli: Robin Kurzbein, Stadtrat Andreas Elliker, Johannes Eiholzer, Stadtpräsident Anders Stokholm, Julien Pizzini, Anna Villiger und der Kulturbeauftragte Christof Stillhard. (Bild: Reto Martin)

Suchen, bis gefunden. Und wenn es nichts zu finden gibt, ... baut sich der Verein Projekt Kaff kurzerhand ein eigenes Kulturlokal. Das Projekt, das am Freitagvormittag den Medien auf dem Unteren Mätteli präsentiert worden ist, heisst «Kaff auf Dauer» und ist kein Werbespot für die Stadt Frauenfeld, wie Stadtpräsident Anders Stokholm augenzwinkernd bemerkt. Vielmehr geht’s um einen Kulturpavillon in Modularbauweise, ergänzt durch Containerelemente. Dieser soll der immerwährenden Standortsuche des Kulturlokals Kaff ein Ende setzen. Der Kulturverein will ein längerfristiges Daheim finden. Der Pavillon lässt sich mit einem gewissen Aufwand auch zügeln

Konzert- und Clubkultur in ständiger Bewegung Am Anfang war die Gründung des Vereins Projekt Kaff im Jahr 2004. Ziel des Vereins war ein Kulturort in Frauenfeld mit Gastronomie. Anfang 2005 zerschlug sich die Idee, aus dem ehemaligen Cinema Pax an der Rheinstrasse ein Kulturlokal zu machen. Ende 2005 konnten die Kulturaktivisten in der Vorstadt das ehemalige «Schwarze Schäfli» beziehen. Wegen Eigentümerwechsels endete der Betrieb dort im Frühling 2013. Bereits im Spätherbst des gleichen Jahres konnte das ehemalige Restaurant Linde hinter der TKB bezogen werden. Der nächste Umzug erfolgte anderthalb Jahre später. Per Silvester 2014/15 startete der Betrieb an der Grabenstrasse 57. 2019 wurde die Liegenschaft verkauft. Mit dem neuen Eigentümer handelten die Kulturmacher einen Mietvertrag bis Frühling 2020 aus. Seit Lockdown-Beginn ist der Kulturbetrieb eingestellt. (ma)

Im Frühling 2019 einigten sich die jungen Kulturmacher mit dem neuen Eigentümer der Liegenschaft Grabenstrasse 57 auf einen neuen, auf ein Jahr befristeten Vertrag für ihren Kulturbetrieb. Damals wurde für die Standortsuche eine Arbeitsgruppe aus Kaff-Veteranen eingesetzt. Per Ende April nun ist der Mietvertrag ausgelaufen. Man ist wieder heimatlos und auf der Suche, nicht das erste Mal in der Vereinsgeschichte.

Visualisierung des geplanten Neubaus auf dem Unteren Mätteli. (Bild: PD)

Platz für 150 Personen und an der Bahntrasseemauer

November 2013: Kaff-Vorstandsmitglied Joel Introvigne zeigt den Mietvertrag mit der TKB für das ehemalige Restaurant Linde (im Hintergrund).

(Bild: Nana Do Carmo)

Der Pavillon in massiver Holzbauweise bietet laut Kaff-Vereinspräsident Julien Pizzini Platz für 150 Personen im Konzert- respektive Clubbetrieb, aber auch für Kleinkunst. Er wird auf dem Parkplatz Unteres Mätteli direkt an der Bahntrasseemauer erstellt. Wie Johannes Eiholzer von der Standortsuche-Arbeitsgruppe sagt, habe man lange nach einer geeigneten Liegenschaft in Frauenfeld gesucht.

«Aber das, was wir brauchen, gibt es nicht.»

So habe man sich der Idee eines Pavillons zugewendet und diese weiterentwickelt. «Wir haben unser Kulturlokal selber kreiert.» Dieses sei vom Raumprogramm her zweckmässig. Ein prioritärer Parameter war für die Arbeitsgruppe aber auch die Lage – möglichst zentral. «Als wir der Stadt unsere Pläne vorstellten, wurden wir mit offenen Armen empfangen.» Schnell war klar: Das Untere Mätteli soll es werden, mitten im Entwicklungsgebiet Murgbogen. «Wir wollen Teil dieser neuen, lebendigen Stadt sein», sagt Eiholzer.

An der Pressekonferenz: Stadtrat Andreas Elliker referiert. (Bild: Reto Martin)

Stichwort Stadt. Diese ermöglicht den Kulturbetrieb auf dem Unteren Mätteli in zweierlei Hinsicht: mit einem Einmal-Beitrag über maximal 300'000 Franken – also genau die Finanzkompetenz des Stadtrats – und einem vorerst auf fünf Jahre befristeten Baurechtsvertrag. Das Untere Mätteli gehört dem Bund, dieser hat das Areal der Stadt verpachtet. Stadtrat Andreas Elliker spricht vom Unteren Mätteli als einem Ort ohne Anstösser, «wo es nicht immer ruhig sein muss». Den geplanten Kulturpavillon sieht er als erstes Vorzeigeprojekt im Murgbogen.

«Die Stadt ist froh um die Aktivitäten der Vereine.»

Man unterstütze das Projekt gerne, zumal das Kaff schon seit über 15 Jahren Kulturarbeit leiste.

An der Pressekonferenz: Stadtpräsident Anders Stokholm referiert. (Bild: Reto Martin)

Stadtpräsident Anders Stokholm ist nach eigenen Angaben sicher einmal pro Jahr im Kaff – am Bechtelis. «Das Kaff ist eine wichtige Kulturinstitution in Frauenfeld», sagt er. Die Stadt habe den Verein von Anfang an begleitet und wolle auch in diesem Fall ermöglichen helfen. Dies entspricht übrigens den Legislaturschwerpunkten des Stadtrats. Der Stadtratsbeschluss für den 300'000-Franken-Beitrag ist jüngst erfolgt.

Hoffen auf weitere 300'000 Franken vom Kanton

Kaff-Gründungspräsident Robin Kurzbein hat nun auch bei der Standortsuche mitgeholfen.

(Bild: Nana Do Carmo, 17.Oktober 2006)

Der ganze Bau kostet mit Technik- und Gastroinfrastruktur sowie inklusive WC- und Backstage-Container 900'000 Franken. Wie Eiholzer erklärt, ist man mit dem Kanton im Gespräch für einen Beitrag in ähnlicher Höhe wie dem städtischen. Die restlichen 300'000 Franken sollen mittels Eigenleistungen, Crowdfunding und Sponsoring zusammenkommen. Kampagnenstart auf der Crowdfunding-Plattform Lokalhelden.ch ist gemäss Vereinspräsident Pizzini am 1.August. Bis Dezember wird gesammelt.

«Der Baustart soll nächsten Winter erfolgen.»

Pizzini hofft auf die offizielle Eröffnung zum Saisonstart 2021/22 im Spätsommer 2021. Bis dahin werde das Kaff mit regelmässigen Kulturveranstaltungen sichtbar bleiben – nicht zuletzt, um eine neue, junge Frauenfelder Generation für die Mitarbeit im Kaff der Zukunft zu begeistern, wie Kaff-Wirtin Anna Villiger sagt.

Projektpräsentation/Apéro für die Bevölkerung: Sa, 1.August, 14 und 17 Uhr, Unteres Mätteli, www.kaff.ch