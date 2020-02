Das Frauenfelder Brauhaus Sternen darf bauen und vergrössern Stadtrat hat die Bewilligung für das Millionen-Vorhaben erteilt. Stefan Hilzinger 13.02.2020, 11.30 Uhr

Bis zu vier Millionen Franken will die Brauhaus Sternen AG in den nächsten zwei bis drei Jahren in Gastwirtschaft und Brauerei investieren. In dem verschachtelten Gebäude an der Hohenzornstrasse geht es um die Verbesserung der betrieblichen Abläufe, eine neue Restaurantküche und die Verdoppelung der Kapazität der Brauerei (unsere Zeitung berichtete). Anfang Monat nun hat der Stadtrat dem Baugesuch der Brauerei die Bewilligung erteilt.

Stefan Mühlemann, Geschäftslieter des Brauhaus Sternen. (Bild: PD)

Geschäftsleiter Stefan Mühlemann sagt: «Wir haben den positiven Bescheid am vergangenen Freitag erhalten. Nun prüfen wir die Bewilligung im Detail, etwa darauf, welche Auflagen uns gemacht werden.» Dann entscheide der Verwaltungsrat, welche Teile der Umbau- und Sanierungsarbeiten als erste in Angriff genommen werde. Mühlemann:

«Unser Ziel ist es, noch in diesem Jahr ein erstes Teilprojekt zu realisieren.»

Sowohl der Gastrobetrieb als auch die Brauerei sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen. So läuft die Brauanlage mit einer Kapazität von 1000 Hektolitern pro Jahr an der Kapazitätsgrenze. Mit einer neuen, doppelt so grossen Braupfanne soll es in Zukunft nicht mehr nötig sein, zweimal am Tag zu brauen, was dem Braumeister Kapazitäten für andere Aktivitäten eröffne, «etwa für Braukurse oder um neue Biere zu entwickeln», wie Geschäftsleiter Mühlemann früher gegenüber dieser Zeitung sagte.

Gespräche mit Banken laufen

Mit einer neuen Küche sowie neuen und logistisch besser platzierten Kühlzellen sollen die Abläufe in der Gastronomie vereinfacht werden. Ausserdem schafft der Umzug der Küche ins alte Sudhaus etwas mehr Platz. Zur Finanzierung das Projekt hat die Brauhaus AG das Aktienkapital um anderthalb Millionen Franken aufgestockt. Ausserdem steht die AG mit Banken im Gespräch.