Der Stadtrat skizziert in der Eigentümerstrategie der Frauenfelder Werke eine nachhaltige, marktorientierte Zukunft. Die rechtliche Grundlage dafür soll ein entsprechendes Reglement schaffen.

Das Ende des Erdgas-Zeitalters ist nah - Nun suchen die Frauenfelder Werkbetriebe nach Ersatz Der Stadtrat skizziert in der Eigentümerstrategie der Frauenfelder Werke eine nachhaltige, marktorientierte Zukunft. Die rechtliche Grundlage dafür soll ein entsprechendes Reglement schaffen. Mathias Frei

Auf dem Areal der Werke: Stadtrat Fabrizio Hugentobler, Departementsvorsteher Werke, Freizeitanlagen und Sport. (Bild: Reto Martin)

Für Frauenfeld ist es ein Paradigmenwechsel. Als «Fortführen des bedachten Handelns» sieht es Stadtrat Fabrizio Hugentobler, der den Werkbetrieben vorsteht. Frauenfeld ist eine Erdgasstadt, das Netz ist hervorragend ausgebaut. Mit Erdgas hat man in der Vergangenheit gut Geld verdient. Hugentobler sagt:

«Nachhaltigkeit war für den Stadtrat bei der Erarbeitung der Eigentümerstrategie der Werkbetriebe ein zentrales Thema.»

Fabrizio Hugentobler seit 118 Tagen im Amt «Das neue Amt ist eine Umstellung, beruflich und auch in Sachen Lebensumstände», sagt Fabrizio Hugentobler. Er ist eines von drei neuen Stadtratsmitgliedern, die seit 1. Juni wirken. «Ich bereue rein gar nichts.» Denn er fühle sich mit den neuen Gestaltungsmöglichkeiten sehr wohl. Hugentobler lobt die Mitarbeiter seines Departements für Werke, Freizeitanlagen und Sport. «Und an der Spitze stehen mit Roman Brülisauer und Peter Wieland zwei frische Amtsleiter, die extrem positiv ziehen.» (ma)

Die besagte Eigentümerstrategie hat der Stadtrat Anfang 2019 beschlossen und ist das erste Papier dieser Art. Die strategische Zukunft der Werke sei bewusst verhältnismässig offen skizziert. Hugentobler meint:

«Die Richtung ist aber klar: innovativ und ökologisch nachhaltig.»

Auf dem Areal der Werkbetriebe Frauenfeld. (Bild: Reto Martin)

In enger Wechselwirkung mit der Eigentümerstrategie steht das «Reglement über die Rechtsstellung und die Aufgaben der Werkbetriebe». Reglement und Eigentümerstrategie sollen nach Möglichkeit noch dieses Jahr mit dem Gemeinderat behandelt werden.

Erdgas nicht von heute auf morgen abschaltbar

Die Zukunft der Frauenfeld Werkbetriebe ist grün, muss grün sein. Hugentobler sagt:

«Früher oder später müssen wir uns von fossilen Energieträgern verabschieden. Und dazu gehört auch Erdgas.»

Die Herausforderung hinter dieser Absicht sei aber, dass die Erdgasversorgung nicht von heute auf morgen einfach abgeschaltet werden könne. Denn mögliche Ersatzenergieträger seien noch nicht in der erforderlichen Grössenordnung verfügbar. Eine Alternative wäre etwa Biogas.

«Unsere städtischen Liegenschaften werden bereits mit 20 Prozent Biogas-Anteil beheizt.»

Ziel wäre es laut Hugentobler, dass mittelfristig – also bis 2030 – alle Frauenfelder Gebäude mit Gasheizung 30 Prozent Biogas beziehen. Die Stadt Frauenfeld ist zwar an der Axpo-Kompogas AG in Oberwinterthur beteiligt. Aber für die angedachten Verbrauchsmengen sei diese Anlage viel zu klein, sagt Stadtrat Hugentobler.

Die Werkbetriebe Frauenfeld aus der Vogelpersepktive. (Bild: reto Martin)

Ein anderes Thema sind für die Frauenfelder Werkbetriebe zum Beispiel Batteriespeicher. Im Budget 2019 sind 250'000 Franken für ein Pilotprojekt vorgesehen. In dieser Speicheranlage soll der Strom der Fotovoltaikanlagen auf den Werkbetriebe-Dächern gehalten werden. Der Aspekt der Eigenerzeugung von Energie und der Dezentralisierung ist eines von vier Themenfeldern in der Eigentümerstrategie.

«Wir legen mit diesem Batteriespeicher-Pilot los, sobald wir grünes Licht für unsere Ausrichtung haben.»

Das sagt Stadtrat Hugentobler. Zuerst aber brauche es jetzt einfach diese rechtliche Grundlage in Form des Reglements.

Guter Strom ist derjenige, der möglichst vor Ort produziert wird. Das weiss Hugentobler. In diesem Bereich gibt es in Frauenfeld die Möglichkeit der Fotovoltaik.

«Wo es möglich ist, kommen entsprechende Anlagen auf die Dächer städtischer Liegenschaften.»

Nur: Diese Art der Energieproduktion ist derzeit ausgereizt. Die Sonne scheint zwar, aber es gibt stadtintern keine Dächer mehr, auf denen Anlagen möglich wären. «Für eine nächste städtische Fotovoltaik-Beteiligungsanlage gibt es bereits eine längere Warteliste.»

Ein gangbarer Ausweg aus der noch nicht gewährleisteten Biogas-Versorgungssicherheit und den fehlenden Dächern für Fotovoltaikanlagen sieht Hugentobler in Kooperationen mit und Beteiligungen an sauberen, regionalen und überregionalen Energieproduktionen. Für solche Projekte müssen die Werke wirtschaftlich solide aufgestellt sein. Der Ausbau des Dienstleistungsangebots und die Ausweitung des Marktgebiets in die Region Frauenfeld sollen einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilität leisten.