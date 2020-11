«Das Defizit ist verkraftbar»: Steckborn erhöht Steuern trotz Minus im Budget 2021 nicht Steckborn rechnet 2021 bei gleichbleibendem Steuerfuss mit roten Zahlen. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Samuel Koch 17.11.2020, 18.03 Uhr

Die reformierte Kirche dominiert das Bild im Kern von Steckborn. Bild: Andrea Stalder

Zumindest finanztechnisch sind die dunklen Wolken über Steckborn neu, obschon Stadtpräsident Roman Pulfer das Minus bereits vor einem Jahr prognostizierte. Jetzt sind die roten Zahlen definitiv Tatsache, wie aus der Abstimmungsbotschaft für die Gemeindeversammlung von Anfang Dezember hervorgeht.

Roman Pulfer, Stadtpräsident FDP. Bild: PD

Demnach rechnet der Stadtrat im einstimmig verabschiedeten Budget 2021 bei einem Gesamtaufwand von 16,41 Millionen Franken mit einem Verlust von 326'000 Franken. «Das ist ein verkraftbares Defizit», sagt Pulfer. Den Steuerfuss von 60 Prozent lässt der Stadtrat unberührt, denn eine Steuererhöhung erachte er während der aktuellen Krise als schlechtes Zeichen am Finanzhimmel, wie der Stadtpräsident ergänzt.

Geld aus Vertrag mit dem Bund fehlt erstmals

Sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Ausgabenseite wirken sich Veränderungen auf das Budget aus, wie ein detaillierter Blick in die Unterlagen zeigt. Bei den Einnahmen rechnet Steckborn mit 330'000 Franken tieferen Steuereinnahmen, einerseits wegen der Auswirkungen der kantonalen Steuergesetz­revision, andererseits wegen der Ungewissheit der Coronapandemie. Zudem fliessen erstmals seit 2016 rund 325'000 Franken weniger in die Stadtkasse, nachdem der Mietvertrag mit dem Staatssekretariat für Migration (SEM) für die Notasylunterkunft an der Talstrasse nicht mehr verlängert wurde.

Auf der anderen Seite der Buchhaltung steigen die Ausgaben, wegen Corona verteilt auf alle Verwaltungsbereiche. «Stark ins Gewicht fallen die steigenden Abschreibungen auf die erfolgten Investitionen», sagt Pulfer zu den 230'000 Franken Mehrkosten bei diesem Posten. Aber auch der Personalaufwand fällt um 190'000 Franken höher aus als bisher. Mit dem personellen Aderlass nach den Streitigkeiten der vergangenen Monate habe das nichts zu tun, versichert Pulfer. Immerhin konnte der Stadtrat auf der Ausgabenseite mit tieferem Sachaufwand (minus 160'000 Franken) entgegenhalten. Vorläufig auf Eis gelegt hat die Stadt die Aufarbeitung des Stadtarchivs, für die laut Offerte des kantonalen Staatsarchivs mit Ausgaben von rund 210'000 Franken zu rechnen sein werde.

Investitionen für Strassen und Wasserversorgung

Trotz dem Minus und dem Kostendruck fokussiere der Stadtrat auf die Weiterentwicklung des Städtchens. So sind verschiedene Projekte budgetiert wie etwa die Teilrevision der Gemeindeordnung oder die Umsetzung des Alterskonzepts. «Diese Projekte sind wichtig für Steckborn», sagt Pulfer.

In der Investitionsrechnung sieht Steckborn Nettoausgaben in Höhe von 2,7 Millionen Franken vor. Das «relativ hohe Niveau» der Vorjahre soll beibehalten werden, «nicht zuletzt, um die wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona auf die Privatwirtschaft nicht noch weiter zu verstärken», erläutert Pulfer. Die grössten Beträge fliessen in die Gemeindestrassen (Kehlhofplatz und Zelgistrasse West) und in die Wasserversorgung.

Gemeindeversammlung zum Budget 2021, Mi, 9. Dezember, 20 Uhr, Feldbachturnhalle