Das Bichelseer «Landhaus »ist bereits wieder geschlossen

Das Restaurant Landhaus ist ab Dezember wieder geöffnet. (Bilder: Roman Scherrer)

Das Bichelseer Landhaus öffnet wieder

An der Budget-Versammlung informierte der Gemeinderat über die Liegenschaft Landhaus. Für das Restaurant konnte er bereits einen neuen Pächter finden, der am Sonntag in seinen Betrieb einlädt.