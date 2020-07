«Das artet zu einem Glaubenskrieg aus, den Frauenfeld als Stadt und Gemeinschaft verliert»: Parkplatzfrage nach Plänen zum Hallenbadneubau polarisiert Beerdigt statt unter dem Boden: Entgegen einer Motion aus dem Gemeinderat baut die Stadt mit dem Hallenbadneubau vorerst keine Tiefgarage. Für die Stadtparlamentarier ist das Bedürfnis für zusätzliche Parkplätze jedoch noch nicht vom Tisch. Samuel Koch 25.07.2020, 04.30 Uhr

Die Parkplätze beim Hallen- und Freibad Frauenfeld. Donato Caspari (22. Juli 2020)

Darum geht's in der jüngsten Botschaft des Stadtrates:

Zunächst der Gemeinderat und am 29. November das Stimmvolk entscheiden darüber, ob es in Frauenfeld ein neues Hallenbad (Baujahr 1973) geben soll. Nach einem Wettbewerb und Arbeiten im sogenannten «Vorprojekt Plus» beläuft sich der Baukredit für das Siegerprojekt «Tag am Meer» auf rund 39,34 Millionen Franken .

. Dafür sollen unter anderem ein grösseres 25-Meter-Becken, ein Rutschturm und ein Mehrzweckbecken für Nichtschwimmer entstehen. Zudem wird die komplette Badtechnik überholt und an Minergie-P-Eco-Standard angepasst.

Geben Gemeinderat und Stimmvolk grünes Licht, verschwinden vor dem Hallen-, Frei- und Sprudelbad auch sämtliche öffentliche Parkplätze, bis auf sieben Behindertenparkplätze, einen «Kiss+Ride»-Parkplatz sowie eine Wendeschlaufe für Grossfahrzeuge

Sagen Gemeinderat und Stimmvolk Ja, beginnt der Bau im November 2021 und dauert bis im Oktober 2023. Während dieser Zeit bliebe sowohl das Hallen- als auch das Freibad komplett geschlossen.

Optional und in separatem Antrag befinden Gemeinderat und Volk über einen Zusatzbaukredit für einen Saunabereich für rund 2,67 Millionen Franken .

. Zudem legt der Stadtrat dem Gemeinderat einen Nachtragskredit fürs vertiefte «Vorprojekt Plus» in Höhe von rund 373'000 Franken vor.

Wer A sagt, muss auch B sagen. So verschwinden bei der Badi 32 öffentliche Parkplätze, sofern das Volk Ende November dem Hallenbadneubau für 39,34 Millionen Franken zustimmt. Nimmt die Stadt ihr Grossprojekt an die Hand, verbleiben vor dem neuen Hallenbad sieben Behindertenparkplätze, ein sogenannter «Kiss + Ride»-Parkplatz sowie eine Wendeschlaufe für Cars, Anlieferungen und Notfallfahrzeuge – nicht aber für den Stadtbus. Stadtrat Fabrizio Hugentobler sagt:

Fabrizio Hugentobler, Stadtrat und Departementsvorsteher Werke, Freizeitanlagen und Sport. Bild: Andrea Stalder

«Das geht mit dem heutigen Angebot wegen des dichten Fahrplans und zu wenig Bussen nicht.»

Weniger innerstädtische Parkplätze vor einer öffentlichen Infrastruktur widerspricht dem Willen einer Motion aus dem Gemeinderat, die insgesamt 23 Ratsmitglieder unterzeichnet haben. Die Motionäre Stefan Geiges, Christoph Regli und Susanna Dreyer (alle CVP) sowie die inzwischen alt Gemeinderäte Philipp Geuggis (FDP) und Michael Hodel (EVP) forderten im Rahmen der Erneuerung des Hallenbads den Bau einer Parkierungsanlage, im Wortlaut gar eines Parkhauses.

«Unverhältnismässig teuer» und zu wenig Platz

Die Antwort auf die Motion hat der Stadtrat im gleichen Atemzug wie die Botschaft geliefert, mehrere Monate später als es das Geschäftsreglement vorsähe. «Das Ziel der Motion kann nicht erfüllt werden, gleichzeitig mit dem Hallenbadneubau auch eine neue, moderne Parkierungsmöglichkeit zu erstellen», heisst es darin. «Das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt nicht», sagt Stadtrat Hugentobler. Selbst die ins «Vorprojekt Plus» involvierten Fachplaner haben den Bau eines öffentlichen Parkgeschosses nachträglich zum Architekturwettbewerb als unverhältnismässig teuer bezeichnet.

Der Departementsvorsteher Werke, Freizeitanlagen und Sport führt auch ins Feld, dass viele Werkleitungen im Boden zu wenig Platz für solche Gedankenspiele ermöglichten. «Die Standortfrage beim Freibad haben wir übrigens schon vor dem Wettbewerb bestimmt und mit den umliegenden Parkplätzen geplant», sagt Hugentobler. Zudem wolle die Stadt an in der bereits engen Sackgasse Schlossmühlestrasse sogenannten Suchverkehr vermeiden.

Die Schlossmühlestrasse vorbei am Schloss Frauenfeld bis zum Hallen-, Frei- und Sprudelbad ist eine Sackgasse. Bild: Donato Caspari (22. Juli 2020)

Deshalb verweist der Stadtrat auf den Langsamverkehr, den öffentlichen Verkehr sowie die bestehenden Parkplätze im Umkreis der Badi. «Sie liegt zentral in der Stadt, und die Wege von den bestehenden Parkplätzen sind zumutbar», sagt Hugentobler. Vor allem im Fokus liegt die Aufwertung des Hinteren Badiparkplatzes, der via Talackerstrasse erreichbar ist. Der Stadtrat sagt:

«Wir wollen den Hinteren Badiparkplatz noch stärker einbinden.»

Möglich sei das etwa mit einer Barriere sowie unterschiedlichen Tarifen. «So können wir die Badi­gäste bevorteilen und das Parkieren für andere Nutzer unattraktiver gestalten», sagt er.

Forderung nach Verdoppelung

Gemeinderat und Motionär Stefan Geiges zeigt Verständnis für die meisten Argumente des Stadtrates. Aber gleichzeitig ist er bekennender Verfechter von innerstädtischen Parkplätzen. «Wenn wir eine lebendige Innenstadt wollen, braucht es dafür Besucher, die dort auch hinkommen», sagt er, auch mit Rücksicht auf auswärtige Badi­gäste. Rund zwei Drittel kämen aus einem Umkreis von über sechs Kilometern Distanz ins Hallenbad. Er sagt:

Stefan Geiges, Gemeinderat CVP und Motionär. Bild: PD

«Die Antwort des Stadtrates ist nachvollziehbar, aber das Problem noch nicht gelöst.»

Er goutiert, dass schon heute viele mit dem Velo oder mit öV zur Badi gehen. «Aber es braucht auch Parkplätze», sagen er und Christoph Regli. Für beide ist der Bau eines zusätzlichen Parkgeschosses auf dem Hinteren Badiparkplatz denkbar, um die Kapazität von derzeit 110 Parkplätzen zu verdoppeln. Regli sagt:

«Für die Westachse ist dieser Parkplatz wichtig, damit weniger ins Zentrum fahren.»

Christoph Regli, Gemeinderat CVP und Motionär. Bild: PD

Alle anderen vom Stadtrat aufgeführten Parkplätze seien zu weit entfernt. «Sonst gehen die Besucher einfach in eine Badi mit Parkplätzen», sagt Geiges. Zudem stört ihn der generelle Widerstand gegen den Motorisierten Individualverkehr (MIV). «Das artet zu einem Glaubenskrieg aus, den Frauenfeld als Stadt und Gemeinschaft verliert», moniert Geiges.

Pläne privater Investoren liegen in der Schublade

Zum Ausbau des Hinteren Badiparkplatzes meint Stadtrat Hugentobler: «Einen Spitzentag in der Badi decken wir auch mit 220 Parkplätzen nicht ab, über neun Zehntel der Betriebstage aber schon.» Laut Botschaft hat sich die Besucherdichte in den vergangenen Jahren verdreifacht, auf jährlich 280'000 Gäste (130'000 Hallen- und Sprudelbad, 150'000 Freibad). Das entspricht einem Tagesdurchschnitt von rund 775 Besuchern. Er schreibt:

«Bezüglich einer finanziellen Beteiligung an der Erstellung eines Parkhauses durch private Investoren in der Nähe des Hallenbades ist der Stadtrat offen.»

Tatsächlich existieren Pläne bei der Tobler Verwaltungs AG aus Sulgen. Die Eigentümerin der meisten Liegenschaften auf dem Areal Schlossmühlestrasse 18-25 und dem Klösterliweg hat die Stadt im Februar 2019 angefragt, ob Bedarf für eine Tiefgarage in nächster Nähe bestehe. Denn die Tobler Verwaltungs AG beabsichtigt, auf einigen ihrer Liegenschaften im gleichen Zeitfenster wie der Hallenbadneubau ebenfalls ein Neubauprojekt zu realisieren.

Der Stadtrat habe aber kein wirkliches Interesse gezeigt, heisst es seitens Tobler Verwaltungs AG. Deshalb treibt sie jetzt das Projekt in Eigenregie weiter, ohne öffentliche Tiefgaragenparkplätze anzubieten.

Antrag auf Versenkung der Motion

Entgegen der Aussage in der Botschaft, wonach der Stadtrat entsprechende Abklärungen von Privaten in unmittelbarer Umgebung der Badi «als nicht sinnvoll erachtet», sagt Stadtrat Hugentobler: «Wir wollen uns weiterhin die Möglichkeit offen halten, sich finanziell an der Erstellung von Parkmöglichkeiten durch private Investoren und in der Nähe des Hallenbades zu beteiligen.»

Mehr könne man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Die Motion Geiges/Regli/Dreyer/Geuggis/Hodel indes beantragt der Stadtrat, «als gegenstandslos zu betrachten».

Die komplette Botschaft zum Hallenbadneubau gibt’s im Internet unter: bit.ly/30HXVOq