Interview «Das Ansehen der Hausärzte ist zu Unrecht schlecht»: Isabel Heine leitet den Thurgauer Stammtisch der jungen Hausärzte In den nächsten Jahren wird sich der Hausarztmangel durch eine Pensionierungswelle noch weiter zuspitzen. Doch die Kantone fördern die Aus- und Weiterbildung der Grundversorger gezielt. Zudem vernetzen sich junge Hausärzte vermehrt untereinander.

Die Thurgauer Hausärztin Isabel Heine im Interview. Bild: Reto Martin

Warum sind Sie Hausärztin und nicht Spitalinternistin oder eine andere Fachärztin geworden?

Isabel Heine: Erst im Laufe der Assistenzarztzeit habe ich mich zunehmend für die Hausarztmedizin interessiert. Im Studium war das Fach leider sehr unterrepräsentiert. Zudem wurden die Vorlesungen und Seminare wenig interessant und eher unmodern gestaltet, so dass nur wenige Studenten diese überhaupt besucht haben.

Zur Person Isabel Heine arbeitet seit Mai 2019 als Hausärztin im Schlossberg Ärztezentrum Frauenfeld. Sie stammt aus Nordrhein-Westfalen und hat in Düsseldorf studiert. Für die Medizin hat sie sich entschieden, weil sie sich für Naturwissenschaften begeistert und gerne mit Menschen zusammenarbeitet. In ihrem Wahlstudienjahr kam Heine in die Schweiz, wo sie als Assistenzärztin in St.Gallen, Münsterlingen und Frauenfeld arbeitete. Die 35-Jährige wohnt mit ihrem Mann in Romanshorn.

Was hat Sie umgestimmt?

In der Assistenzarztzeit war ich in der Geriatrie, die vom Fachbereich her sehr breit ist. Da habe ich gemerkt, dass mir das besser gefällt als eine Spezialisierung. Durch die Praxisassistenz hat sich diese Haltung noch verstärkt. Ich schätze die Vielseitigkeit meines Berufs und dass ich präventiv arbeiten kann. Zudem habe ich die Möglichkeit, Menschen langfristig zu begleiten und auch die Lebensgeschichten zu erfahren.

Aber lockt in anderen Fachbereichen nicht das grössere Ansehen?

Es ist schon so, dass man im Spital manchmal denkt: Jetzt schickt dieser Hausarzt schon wieder einen Patienten ins Spital. Aber wenn man auf der anderen Seite sitzt, sieht man, dass Hausärzte gut 95 Prozent der Gesundheitsprobleme selbstständig behandeln können.

«Das Ansehen der Hausärzte ist zu Unrecht schlechter.»

Als junge Hausärztin konnten Sie bei der Stellensuche vermutlich auswählen, oder?

Das ist so, es gibt eine Ärzteknappheit. Sowohl im Spital als auch im ambulanten Bereich kann man häufig zwischen verschiedenen Stellen wählen. Teilweise kriegt man schon beim Vorstellungsgespräch eine Zusage.

Junge Hausärzte Schweiz und lokale Stammtische 2009 haben einige junge Hausärzte eine nationale Organisation gegründet, um sich zu vernetzen und auszutauschen. Im Lauf der bisher elf Jahre sind die Jungen Hausärzte Schweiz auf 1600 Mitglieder angewachsen. Die Zahl steigt rasant: Beim zehnjährigen Bestehen im vergangenen Jahr waren es noch etwa 1200 Mitglieder. 20 Prozent davon sind Studenten, 50 Prozent Assistenten und 30 Prozent bereits ausgebildete Hausärzte. Die Organisation engagiert sich für die Anliegen der Ärzte in Aus- und Weiterbildung zur Hausarztmedizin sowie der jungen Hausärzte in der Praxis. Jährlich veranstaltet sie zudem einen Kongress für die Mitglieder. In zahlreichen lokalen Stammtischen vernetzen sich junge Hausärzte in ihren Regionen. Im Thurgau gibt es seit etwa drei Jahren einen Stammtisch, seit einem Jahr leitet ihn Isabel Heine. Gemäss ihrer Auskunft hat die Organisation im Kanton etwa 30 bis 40 Mitglieder. Auch in St.Gallen existiert eine regionale Gruppe.

Warum engagieren Sie sich bei den Jungen Hausärzten Schweiz?

Eine Kollegin von mir hat den Stammtisch im Thurgau ins Leben gerufen, so bin ich dazugekommen. Sie suchte dann eine Nachfolge für die Leitung und ich fand es damals schön, abgeholt zu werden. Das wollte ich jungen Hausärzten und Assistenten weitergeben. Ich will, dass wir weiter untereinander vernetzt sind, zum Teil sogar schon mit Studenten, die bei Treffen dabei sind. Wir wollen ihnen zeigen, wie interessant die Hausarztmedizin ist.

Bringt sich die Organisation auch in die Politik ein oder meldet sich als Gruppe bei der Ärztegesellschaft Thurgau zu Wort?

Das kommt immer mehr, passiert aber auf nationaler Ebene. Regional gibt es diese Stammtische, wie ich sie jetzt im Thurgau etwa viermal im Jahr organisiere. Der nationale Vorstand bringt sich immer mehr auch in die Politik ein. Zum Beispiel unterstützt er das Praxisassistenzprogramm. Auch gibt er Inputs zur Verbesserung der Weiterbildung oder zum Thema Arbeitszeiten.

Die Organisation Junge Hausärzte wächst und ist engagiert. Ist der Hausärztemangel abgewendet?

Man sieht einen gewissen Wandel. Aber die Zahl der Hausärzte wird zuerst noch weiter sinken.

«Das Durchschnittsalter ist 55, eine erschreckende Zahl.»

Und 15 Prozent der Hausärzte sind sogar schon über 65 Jahre alt, also eigentlich schon im Rentenalter.

Haben die Jungen zu wenig Interesse an der Medizin?

Es bewerben sich ja in der Schweiz genauso wie in Deutschland und vielen europäischen Ländern sehr viele auf einen Medizinstudienplatz, aber es gibt in keinem Land genug Plätze.

Immerhin gibt es nun auch an der Uni St.Gallen welche.

Wir müssen schauen, dass wir die Studenten in St.Gallen erreichen. Denn viele bleiben nach dem Abschluss in der Region, in der sie studiert haben. Und die Universitäten Zürich und vor allem Basel und Bern sind schon etwas gar weit weg vom Thurgau. Es fand schon ein Stammtisch zusammen mit der St.Galler Sektion statt. Aber das könnte man auf jeden Fall noch verstärken.

Was braucht es noch, um junge Ärzte für die Hausarztmedizin zu interessieren?

Dazu gab es 2019 eine Studie, bei der wir jungen Hausärzte befragt wurden. Da hat man gesehen, dass es das Praxisassistenzprogramm ist, das am meisten nützt. Viele Kollegen, auch ich, sind dadurch zur Hausarztmedizin gekommen und haben während dieser Zeit gesehen, was für ein schönes Fach das ist. 40 Prozent der Absolventen arbeiten später sogar in der Praxis, in der sie als Assistenzarzt waren. Es ist also nicht so, dass es alle in die Städte zieht.

«Für viele ist auch die Arbeit auf dem Land spannend.»

Die Studie zeigt weiter, dass immer mehr Hausärzte halbtags arbeiten, weil immer mehr Frauen in der Medizin sind und auch mehr Männer Teilzeit arbeiten wollen. Die Organisation Junge Hausärzte engagiert sich daher, dass flexiblere Arbeitszeitmodelle geschaffen werden. Vielleicht braucht es auch mehr Gruppenpraxen.

Wollen Hausärzte heute eher in Gruppenpraxen arbeiten?

Nur noch zehn Prozent der jungen Hausärzte arbeiten in einer Einzelpraxis, wie die Studie gezeigt hat. Die meisten wollen im Team arbeiten. Ich selbst schätze den Austausch mit den Kollegen, dass man schnell etwas fragen kann und eine Vertretung da ist, wenn man Ferien hat, krank ist oder den einen Wochentag frei hat. Und dass man das geniessen kann, ohne dass danach die dreifache Arbeit auf einen wartet.

Sie arbeiten in einem Ärztezentrum, wo Sie neben der Hilfe von medizinischen Praxisassistenten auch eine Administration haben. Wie wichtig ist diese Entlastung?

Für mich ist das ein grosses Plus. Das Administrative kommt in der Ausbildung nicht vor, man muss es sich selbst beibringen. Und in einer grösseren Praxis gibt es da mehr Unterstützung. Wohingegen in den Einzelpraxen viele Ärzte am Abend noch dasitzen und Rechnungen schreiben oder Monatsabschlüsse machen.

Isabel Heine.

Braucht es in jeder Gemeinde eine Hausarztpraxis?

Ich glaube nicht, dass man in jeder Gemeinde Gemeinschaftspraxen umsetzen kann. Heute gibt es ja in vielen Gemeinden keinen Hausarzt und da funktioniert es auch. Aber natürlich muss man schauen, wie man das gerade bei Heimpatienten oder Hausbesuchen organisiert.

Hausärzte machen noch Hausbesuche?

Ja, durchaus. Vielleicht weniger als früher. Aber wenn unsere Patienten in ein Pflegezentrum gezogen sind, oder es ihnen zu Hause nicht gut geht, besuchen wir sie auch dort noch. Bei notfallmässigen Anrufen gehe ich auch nach der Sprechstunde über Mittag mal bei jemandem vorbei. Das machen wir zum Beispiel, wenn jemand starke Schmerzen hat oder am Lebensende ist und wenn möglich nicht ins Spital will. Dann müssen wir einschätzen, ob eine Hospitalisierung nötig ist.

Was könnte der Kanton machen, um den Nachwuchs bei den Hausärzten weiter zu fördern?

Ein Punkt wäre, dass die Arbeit des Hausarztes schweizweit ein bisschen ausgeglichener bezahlt wird. Aktuell kriegen wir hier für die gleiche Arbeit weniger als anderswo. Das macht den Thurgau und auch St. Gallen, wo etwa der gleiche Lohn bezahlt wird, nicht attraktiver. Fast das Wichtigste ist aber das Praxisassistenzprogramm. Vielleicht müsste man es ausbauen, damit es zusätzliche Stellen gibt. Die Spitäler könnten ja zum Beispiel mehr Assistenten annehmen, damit immer jemand in der Rotation zu einem Hausarzt kann.

Dass man einen Teil seiner Assistenzarztzeit bei einem Hausarzt verbringt, ist nicht Pflicht?

Nein, das macht nur, wer Interesse daran hat. Für die Spezialisierung zum Facharzt Allgemeine Innere Medizin muss man einen ambulanten Einsatz gemacht haben, das kann man bei einem Hausarzt machen, es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Ein Ansatz wäre vielleicht, dass man sagt: Einen gewissen Teil ihrer Ausbildung müssen Assistenzärzte in einer Hausarztpraxis machen. Auch im Spital ist es gut, wenn Ärzte die andere Seite mal kennen gelernt haben, damit mehr gegenseitiges Verständnis da ist.