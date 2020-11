Glosse Mosttröpfli: «Dann kann Trump Präsident auf Lebenszeit spielen» Wie geht es nach den Wahlen in den USA weiter? Was passiert mit Donald Trump? Die politische Entwicklung jenseits des Atlantiks hat auch zu einer Sondersitzung der Thurgauer Regierung geführt. Die TZ hat live mitgehört. Christian Kamm 07.11.2020, 12.10 Uhr

Mit Hintereingang: Thurgauer Regierungsgebäude in Frauenfeld. Andrea Stalder

Walter Schönholzer: Liebe Kolleginnen, lieber Kollege. Ich begrüsse euch zu dieser ausserordentlichen Regierungssitzung. Die ist nötig geworden, weil ein interessanter Vorschlag an mich herangetragen worden ist, den wir unbedingt sofort diskutieren müssen.

Cornelia Komposch: Nicht einmal am Samstag hat man seine Ruhe. Dabei gibt es noch so viele schöne Wanderungen am Untersee, von denen man Bilder auf Facebook posten kann.

Monika Knill: Am Samstag haben sogar die Schüler frei.

Carmen Haag: Und auf dem Bau ist auch nichts los.

Schönholzer: Also bitte, meine Damen. Für die Frage, ob der Kanton Thurgau Donald Trump politisches Asyl anbieten soll, werden Sie wohl ein paar Minuten opfern können.

Komposch: Wie bitte? Machst du Witze, Walter? Dem sollten wir höchstens zu seiner Niederlage gratulieren.

Haag: Also Cornelia, das geht nun wirklich zu weit. Das ist unchristlich. Jeder Sünder hat eine neue Chance verdient.

Schönholzer: Genau. Ausserdem bin ich nicht nur Regierungspräsident, sondern auch für den Thurgauer Tourismus zuständig. Stellt euch einmal vor, was sich für Chancen bieten würden für unseren Kanton. Der Trump wäre ein echter touristischer Leuchtturm.

Knill: Zuerst müsste er aber in Quarantäne.

Schönholzer: Peanuts, liebe Monika. Stell dir mal die gigantischen Touristenströme vor, die er im Thurgau auslösen könnte. Eigentliche Wallfahrten. Visit Trump! Wir würden weltbekannt.

Komposch: Eher weltberüchtigt.

Schönholzer: Apropos Untersee. Wir könnten dort einen Trump-Pilgerweg einrichten. Mit einem grossen Mausoleum, wenn er einmal... falls er tatsächlich eines Tages... also ihr wisst schon, was ich meine. Schliesslich ist er 74.

Haag: Der wird sowieso wiedergeboren (allgemeines Gelächter).

Knill: Und wo sollen wir den Typen bitteschön unterbringen?

Komposch: Im Gefängnis ist keine Zelle frei.

Schönholzer: Also Cornelia! Ich denke da zum Beispiel an Schloss Arenenberg. Das wäre doch standesgemäss.

Knill: Kommt nicht in Frage! Wir quartieren ihn in einem dieser durchsichtigen Bubble-Hotels ein. Dort könnten ihm die Fans auch beim Schlafen zuschauen.

Haag: Es gibt doch diesen merkwürdigen «Modelhof» in Müllheim mit dem Möchtegernstaat «Avalon». Dort kann Trump von mir aus Präsident auf Lebenszeit spielen.

Schönholzer: Einfach genial, liebe Carmen. Aber Urs, jetzt sag du auch einmal etwas. Schliesslich hocken wir wegen dir hier. Du willst als Finanzdirektor ja an Trumps Sparstrumpf.

Urs Martin: Äh... ich konnte ja nicht ahnen, dass wegen meines Vorschlags gleich eine Sondersitzung einberufen wird. Und überhaupt: Vielleicht ist die Idee doch nicht so toll.

Schönholzer: Ja, aber...

Martin: Was machen wir, wenn der Trump eine eigene Partei gründen will?

Komposch: Verbieten!

Martin: Womöglich lässt er sich einbürgern und kandidiert für den Regierungsrat.

Komposch: Verbieten!

Schönholzer: Ruhig Blut. Es gibt eine viel elegantere Lösung. Dann lösen wir Moskau einfach und schicken Trump weiter zu seinem Freund Wladimir Putin.