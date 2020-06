Dank Nylon verdiente in den 50er-Jahren eine junge Mutter mehr als ihr Mann – eine Emanzipationsgeschichte aus Sulgen Margrit Merz-Schlegel tätigte im Jahr 1951 als frisch verheiratete Frau eine gewagte Investition: Sie kaufte sich eine Maschine, um Laufmaschen an Strümpfen zu flicken. Damals eroberte Nylon in beeindruckender Manier die Welt. Und die junge Thurgauerin konnte dadurch mit ihrer Familie ein Einfamilienhaus kaufen. Enrico Kampmann 06.06.2020, 05.40 Uhr

Werbung für Nylonstrümpfe aus dem Jahr 1954. Bild: Getty

Wir schreiben das Jahr 1951. Margrit Merz-Schlegel steht in einem Laden in der Zürcher Innenstadt, umgeben von einer Ansammlung von Menschen. Die Produktdemonstration für eine Strumpfrepassiermaschine – also eine Maschine, um Laufmaschen an Strümpfen zu flicken – ist soeben zu Ende gegangen.

Die junge Frau fällt eine Entscheidung. Sie wird sich die Maschine kaufen, hier und jetzt – auf Kredit. Denn der Apparat kostet stolze sechs Monatslöhne ihres noch unwissenden Ehemannes. Kurz darauf steigt die frisch verheiratete Frau mit ihrer neuen Errungenschaft im Arm in den Zug und macht sich auf den Heimweg nach Sulgen, einem kleinen Dörfchen bei Weinfelden.

Repassiermaschine wie Merz-Schlegel sie benutzte. Bild: PD/Stadtmuseum Radolfzell

Wie ein Damenstrumpf Geschichte schrieb

Die Ereignisse, die zu dieser Entscheidung führten, hatten ihren Ursprung zwölf Jahre zuvor auf der Weltausstellung in New York. Dort stellte die amerikanische Firma Du Pont mit dem Slogan «Ein besserer Faden für ein besseres Leben» ihre neueste Innovation vor: Nylon. In Form des transparenten Damenstrumpfs mit der charakteristischen Naht schrieb die Kunstfaser aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff Geschichte; als einer der grössten Verkaufsschlager unserer Zeit und Sinnbild des wirtschaftlichen Aufschwungs und Wohlstands der Nachkriegszeit.

Am 15.Mai 1940 – also vor 80 Jahren – kamen die Strümpfe in Kaufhäusern in New York und Philadelphia zum ersten Mal auf den Markt. Frauen standen vor den Geschäften Schlange. Das Startkontingent von fünf Millionen Paaren war trotz strenger Begrenzung auf ein Paar pro Kundin innerhalb weniger Stunden restlos ausverkauft.

Sie erkannte den Wirbel um die Kunststrümpfe schon früh

Wie Thomas Merz, Prorektor und Medienpädagoge an der Pädagogischen Hochschule Thurgau, erzählt, staunte sein Vater trotz des grossen Erfolges der Kunstseidenstrümpfe nicht schlecht, als er erfuhr, dass seine Gattin Margrit, ohne sich mit ihm abzusprechen, ein kleines Vermögen ausgegeben hat.

Margrit und Robert Merz-Schlegel in den 50er-Jahren. Bild: PD/Thomas Merz

Merz’ Eltern lebten in sehr einfachen Verhältnissen. Robert Merz-Schlegel war SBB-Angestellter, sein Lohn bescheiden. Doch er vertraute seiner Frau und trug die Entscheidung mit. Sofort machte sie sich daran, die Nylonstrümpfe der gesamten Nachbarschaft zu reparieren. Merz sagt:

«Ein Jahr später war die Maschine bereits abbezahlt und meine Mutter verdiente für einige Jahre mehr mit dem Flicken von Nylonstrümpfen als mein Vater.»

Doch bevor der Synthetik-Strumpf seinen endgültigen Siegeszug antrat und die junge Mutter zur Hauptverdienerin in der Familie wurde, verschwand dieser zunächst genauso schnell wieder von der Bildfläche, wie er gekommen war. Als die USA beschlossen, im Dezember 1941 gegen die Achsenmächte in den Krieg zu ziehen, durfte die extrem belastbare und elastische Polyamidfaser nur noch zu Kriegszwecken produziert werden, unter anderem für Fallschirme, Uniformen und Flugzeugreifen. Nur eine ganz geringe Menge an Nylonstrümpfen wurde weiterhin hergestellt – als Bestechungsmittel der CIA für europäische Informanten.

Denn die grosse Begeisterung für «Nylons», wie sie genannt wurden, war mittlerweile auch nach Europa übergeschwappt. Nach Ende des Krieges waren die Feinstrümpfe auf dem verwüsteten Kontinent jedoch absolute Mangelware. Sie waren so begehrt, dass sie als stabile Zweitwährung auf dem Schwarzmarkt in Deutschland fungierten.

Amerikanische Soldaten brachten sie aus den Staaten mit, um damit europäische Mädchen zu beeindrucken. So waren die zarten Beinkleider zu dieser Zeit auch unter dem wenig schmeichelhaften Spitznamen «Bettkantenwährung» bekannt. Und wer sich das teure Kleidungsstück, wie übrigens die meisten, nicht leisten konnte, griff zuweilen auf eine Notlösung zurück. Frau färbte sich mit einer Flüssigkeit die Beine dunkel und malte die Naht mit einem Schminkstift auf.

Die Knappheit führte zu regelrechten Krawallen

Als die Produktion in den Vereinigten Staaten nach vier Jahren wieder aufgenommen wurde, war die Nachfrage so gross, dass die sogenannten Nylon-Riots ausbrachen. Zwischen August 1945 und März 1946 kam es wegen der Knappheit an Strümpfen in mehreren Städten zu regelrechten Ausschreitungen. Bei einem der schlimmsten Vorfälle standen in Pittsburgh 40'000 Frauen für 13'000 Paar Strümpfe Schlange. Die Folge waren heftige Handgreiflichkeiten, sodass die Polizei einschreiten musste, um die Krawalle zu beenden.

1951 hatten die Produktionsmengen zwar mit dem Markt aufgeschlossen, doch Nylons blieben gefragt. Im ländlichen Thurgau waren Nylons zu dieser Zeit der letzte Schrei. Mit dem Zusatzeinkommen, das Margrit Merz-Schlegel mit dem Flicken von Laufmaschen für das ganze Dorf verdiente, konnte sich die Arbeiterfamilie mit vier Kindern 1962 ein Einfamilienhaus leisten; denn Nylons waren auch in den Fünfzigerjahren noch nicht billig und es lohnte sich, sie zu reparieren.

Thomas Merz hat das Bild noch genau vor Augen, wie seine Mutter an der Maschine sitzt und Strümpfe flickt. «Und wir Kinder verdienten unser Taschengeld, indem wir Strümpfe abholten oder den Besitzern wieder geflickt zurückbrachten», erinnert er sich.

Mehr als ein gewöhnliches Kleidungsstück

Eleganter und reizvoller als herkömmliche Wollstrümpfe waren Nylons auch reissfester. Zudem verkörperten sie Luxus und eine hoffnungsvolle Zukunft nach den entbehrungsreichen Kriegsjahren. In gewisser Hinsicht waren die Strümpfe aber auch Symbol eines rückwärtsgewandten Frauenbildes.

Frauen hatten während des Krieges die Männer in der Arbeitswelt ersetzt und Wirtschaft und Gesellschaft am Leben erhalten. Eine Rolle, die sie mit der Heimkehr der Männer wieder abgeben sollten. Die Strümpfe trugen – zusammen mit Lippenstift und Parfum – zu einem Frauenbild bei, welches die weiblichen Reize in den Vordergrund rückte. Als erotisches Accessoire sollten sie dazu dienen, einen gut situierten Ehemann zu finden.

Doch wie das Leben von Margrit Merz-Schlegel zeigt, ist das nur die halbe Geschichte. Der Nylonstrumpf ist für viele Frauen genauso ein Symbol der Selbstbestimmung. So verhalf der Kunstfaden Merz-Schlegel tatsächlich zu einem besseren Leben, und zahlreichen anderen Frauen wohl auch. Der Nylonstrumpf wurde weiterentwickelt zur Strumpfhose. Diese wurde, in Kombination mit dem Minirock, wichtiger Bestandteil der durch die Babypille losgetretenen feministischen Bewegung der 60er-Jahre. Frauen schätzten die neue Bewegungsfreiheit und rissen die Herrschaft über ihren Körper und ihre Sexualität an sich.

Und auch im Thurgau hinterliess die Kunstfaser ihre Spuren. «Für mich ist das auch eine Emanzipationsgeschichte», sagt Merz. «Meine Mutter traf die Entscheidung eigenständig. Mein Vater war zwar anfangs sehr erschrocken, dennoch stand er dann voll hinter ihr.» Für seine Eltern sei eine Partnerschaft auf Augenhöhe bereits in den 50ern eine Selbstverständlichkeit gewesen. Beide hätten Geld verdient und beide im Haushalt gearbeitet.

«Mein Vater stand auch mal am Bügelbrett oder am Herd – das gehörte bei uns zum Alltag. Erst viel später wurde mir klar, dass das in dieser Zeit alles andere als selbstverständlich war.»

In manch einem Haushalt der Schweiz ist es das wohl bis heute nicht.