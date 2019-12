Dank Frauenfelder Benefiz-Schlagernacht liegt Weihnachtsgeschenk unterm Baum von Jugendlichen in der Region 6500 Franken: So viel Geld hat die Benefiz-Schlagernacht im Frauenfelder Schlosspark im November eingebracht, das zum Jugendprojekt Lift fliesst. Mathias Frei 24.12.2019, 11.15 Uhr

Heinz Belz, OK-Chef der Schlagernacht, überreicht im Beisein seiner OK-Kollegen Peter Gall (Stiftung Lift) einen Check. (Bild: Mathias Frei)

Was für ein Weihnachtsgeschenk! Die Benefiz-Schlagernacht, organisiert von einem OK um Heinz Belz, von Anfang November im Schlosskeller war finanziell ein Erfolg. Kürzlich fand die Übergabe eines Checks in Höhe von 6500 Franken statt.