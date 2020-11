Interview «Damit lässt sich eine Konkursflut verhindern»: Edith Graf-Litscher fordert weitere Coronahilfe des Kantons Thurgau Im Interview erklärt die Thurgauer SP-Nationalrätin, wieso es nichtrückzahlbare Darlehen braucht, um Coronageschädigte zu unterstützen. Zudem gibt Edith Graf-Litscher exklusiv bekannt, dass sie per Ende März 2021 als Präsidenten des Thurgauer Gewerkschaftsbund (TGGB) zurücktritt. Interview: Sebastian Keller 12.11.2020, 04.00 Uhr

Die Thurgauer Nationalrätin Edith Graf-Litscher am Bahnhof Frauenfeld. Reto Martin

Sie haben den Rücktritt als Präsidentin des Thurgauer Gewerkschaftsbundes bekanntgegeben. Weshalb?

Edith Graf-Litscher: Nächstes Jahr übe ich das Präsidium seit acht Jahren aus. Zudem wird die Arbeitersekretärin Rita Kägi in wenigen Jahren pensioniert. Damit nicht gleich zwei Vakanzen zu besetzen sind, habe ich dem Vorstand meinen Rücktritt auf Ende März 2021 mitgeteilt. Gelöst ist auch die Standortfrage: Wir ziehen im Februar in den ersten Stock des Brauhaus Sternen in Frauenfeld um.

Es gibt also keine Unstimmigkeiten im Vorstand?

Nein, ich schätze die Zusammenarbeit mit dem gut aufgestellten Vorstand sehr. Deshalb mache ich mir auch keine Sorgen über meine Nachfolge.

Was muss man als Präsidentin des TGGB mitbringen?

Durch meine berufliche Tätigkeit bei der Gewerkschaft des Verkehrspersonal SEV ist die sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit praktisch mein tägliches Brot. Diese Praxiserfahrung kann ich in meiner Arbeit beim TGGB einsetzen. Mir ist es wichtig, einen offenen und konstruktiven Kontakt zum Regierungsrat und zum Amt für Wirtschaft und Arbeit zu pflegen. Im Gespräch kann man viel erreichen. Ich sehe meine Rolle auf politischer Ebene als Gegengewicht zu den Wirtschaftsverbänden.

Welche Themen beschäftigten den TGGB derzeit?

Die Coronakrise. Wir haben vor der Beratung des kantonalen Hilfspakets im Mai alle Fraktionspräsidien angeschrieben. Die Begehren wurden positiv aufgenommen. Es ging darum, für die Anliegen der Arbeitnehmenden zu sensibilisieren. Konkret auch für Schul- und Lehrabgänger, aber auch für das Gesundheitspersonal. Applaudieren allein reicht nicht.

Neujahrs-Pressekonferenz des Thurgauer Gewerkschaftsbundes mit Rita Kägi (vorne links) und Edith Graf-Litscher. Andrea Stalder, 9. Januar 2020

Das Gesundheitspersonal fordert eine Coronaprämie im Umfang eines Monatslohns. Wie stehen Sie dazu?

Das unterstütze ich absolut. Sorgen bereitet mir die Wirtschaftslage. Im Thurgau haben rund 4000 Firmen Antrag auf Kurzarbeit gesellt, aber im Oktober sind doch 35 Prozent mehr Personen arbeitslos als im Vorjahresmonat. Neue Stellen werden zurückhaltend geschaffen. Da braucht es sozialpartnerschaftliche Lösungen.

Was genau?

Ich spüre, dass die Dünnhäutigkeit steigt – in der Bevölkerung, aber auch am Arbeitsplatz. Es darf nicht sein, dass man jemanden kündet, weil er einmal laut wird. Wichtig ist, dass Firmen auf Kurzarbeit setzen und an die Zukunft glauben. Jetzt Leute auf die Strasse zu stellen, die später fehlen, ist verkehrt.

Ist ein weiteres kantonales Hilfspaket nötig?

Man wird nicht darum herumkommen, nichtrückzahlbare Darlehen zu schaffen.

Aber nicht, um auslaufende Strukturen zu erhalten?

Strukturen, die sowieso bald verschwinden, darf man nicht künstlich am Leben erhalten. Es geht um gesunde Unternehmen, aber auch um Selbstständige und Kulturschaffende, die nicht mehr auf eigenen Beinen stehen können, auch wenn es wirtschaftlich wieder aufwärtsgeht.

Was bewirken Darlehen?

Ich denke, damit lässt sich eine Konkursflut, die viel teurer käme, verhindern. Was auch nicht geht: wenn jemand Konkurs macht, keine Löhne mehr bezahlt und sich aus dem Staub macht oder wenig später wieder ein neues Unternehmen gründet. Das kommt leider auch immer wieder vor.

Der Frauenstreik war im 2019: Was ist geblieben?

Die Themen Gleichstellung sowie Lohngleichheit sind wieder präsenter. Das neue nationale Parlament ist für derlei Themen sensibilisierter. Zudem haben junge Frauen erkannt, dass bei der Lohngleichheit immer noch Handlungsbedarf besteht.

Edith Graf-Litscher und SP-Regierungsrätin Cornelia Komposch an einer 1.Mai-Feier in Arbon. Ralph Ribi, 1. Mai 2019

Vor Jahren kündigten Sie eine Initiative für einen kantonalen Mindestlohn an. Wie steht es darum?

Das Thema ist nicht vom Tisch. Aber da diese Forderung im Grossen Rat abgeschifft ist, mussten wir erkennen, dass die Zeit im Thurgau politisch noch nicht reif ist. Im Moment steht die Arbeitsplatz- und Existenzsicherung im Vordergrund. Bezüglich Normalarbeitsvertrag im Hausdienst mit 24-Stunden-Betreuung hat sich im Thurgau ja etwas getan.

Was würden Sie als Ihren Erfolg herausstreichen?

Dass die schwierige Situation der über 50-jährigen Beschäftigten bei der Stellensuche erkannt wurde. In diesem Zusammenhang ist auch die künstliche Intelligenz problematisch. Gewisse Firmen setzen sie ein, um Bewerber über 50 auszusieben.

Und Misserfolge?

Dass ein kantonaler Mindestlohn noch keine Chance hat.

National sagt man: Das Rahmenabkommen ist ohne den Segen des Gewerkschaftsbunds nicht zu haben. Kantonal hört man das nie. Ist der TGGB unsichtbar?

Das liegt daran, dass die einzelnen Gewerkschaften in Erscheinung treten, weil sie die Knochenarbeit machen und auf Baustellen präsent sind. Der Dachverband pflegt den Dialog mit den Behörden.

Zum Schluss eine These: Mit Ihrem Rücktritt bereiten Sie sich auf eine Kandidatur für den Ständerat 2023 vor.

Ich bin für vier Jahre als Nationalrätin gewählt und ich bin sehr gerne Nationalrätin. Zu gegebener Zeit werden wir sehen, in welche Richtung sich die Weichen für die Zukunft stellen.