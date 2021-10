Frauenfelder Festhalle Rüegerholz bekommt neue Lüftungssteuerung

Unterhaltsprojekt Damit die Kantonsräte in der Festhalle Rüegerholz nicht frieren müssen: Stadt Frauenfeld stellt Heizung und Lüftung wieder instand Die Steuerungen der drei Dachlüftungsgeräte in der altehrwürdigen Festhalle Rüegerholz funktionieren nur noch unzuverlässig oder sind ganz defekt. Die Stadt hat sich für einen Ersatz entschieden. Kostenpunkt: 96'000 Franken. Mathias Frei 14.10.2021, 16.30 Uhr

An der Sitzung des Thurgauer Grossen Rates in der Rüegerholzhalle vom 4.Oktober 2021.

Bild: Benjamin Manser

Der Thurgauer Grosse Rat tagt pandemiebedingt bis auf weiteres in der Festhalle Rüegerholz. Nun ist in Absprache zwischen dem Amt für Freizeitanlagen und Sport sowie dem Amt für Hochbau und Stadtplanung entschieden worden, die Heizung beziehungsweise Lüftungsanlage wieder in Stand zu stellen. Kostenpunkt: 96'000 Franken. Nicht dass das Kantonsparlament noch frieren muss. Die Festhalle wird, so heisst es in den aktuellen Stadtratsmitteilungen, über eine Gasheizung mit 300 Kilowatt Heizleistung aus dem Jahr 2003 beheizt. Die Grundlast der Festhalle wird über eine Fussbodenheizung abgedeckt, und bei erhöhtem Leistungsbedarf wird die Lüftungsanlage in Betrieb genommen. Gelüftet wird die Festhalle über drei Dachlüftungsgeräte. Eines befindet sich über der Bühne und die anderen im restlichen Teil der Halle. Nur die Dachlüftungsgeräte verfügen über eine Wärmerückgewinnung.